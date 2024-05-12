蒙古：牧民艰难谋生，野生动物日子更不好过

气候变化和荒漠化使得蒙古牧民和野生动物的处境都变得更加艰难。过度放牧使得野生动物的传统家园受到入侵，并增加了动物之间疾病传播的风险。

（德国之声中文网）蒙古国雅加兰特山冰冷的山峰被认为是雪豹宜居的家园。然而，雪豹在蒙古国的数量已经减少到不到1000只，而生活拮据的牧民正越来越多地涌入这种脆弱动物的传统栖息地。

"现在这座山上有八户牧民。"达里巴扎尔吉（Daribazar Nergui）说。他已经失去了10头牲畜。这些难以捉摸的超级掠食者被称为"山中幽灵"。

在蒙古广袤的腹地，野生动物和驯养牲畜长期共存。

但是，牧民们为了扩大牲畜群和增加收入，努力争取更多可放牧的土地，就把牲畜带到了曾经为野生动物保留的土地上，使这些野生动物很容易受到疾病和饥饿的威胁。

另一个受到威胁的物种是蒙古瞪羚。

这种身材纤细的动物每年从蒙古东部和南部迁徙，穿越中国北部，行程数千公里，长期以来一直是这个国家自然美景的象征。

但据蒙古环境部称，它们的数量已从数千万只骤降至不足三百万只。

专家说，气候变化和荒漠化迫使它们改变了古老的生活习惯，从四季追随新鲜植被，变成了哪里有足够的草，它们就去哪里生存。

世界自然基金会（WWF）的多杰古赫姆（Batbold Dorjgurkhem）告诉法新社："当牲畜数量增加时，就需要寻找新的牧场，但新的牧场正在被野生动物使用。"

他说："以前每平方公里有五头牲畜，现在每平方公里有十五头。"

图像来源: picture-alliance/Lonely Planet

牧民们的艰难生活

根据政府提供的数据，近几十年来蒙古国的牲畜数量增加了两倍，从1990年的2000万头增加到现在的6000万头。

这一增长主要是由于国外（主要是中国）对羊绒需求的激增。

蒙古国是世界上人口最稀少的国家之一，约三分之一的人口是游牧民。

专家表示，牲畜数量的激增帮助许多人摆脱了曾经定义游牧生活的极端贫困，但牧民仍然面临严峻的经济现实。

位于首都乌兰巴托西南约200公里处的额尔登桑特牧民巴楚赫（Darkhanbaatar Batsuhkh）告诉法新社："如果你的牲畜数量很少，只有两三百头的话，你就无法改善生活，无法买车，也无法为孩子的未来存钱。"

令牧民们更加艰难的是该国的极端天气，尤其是暴风雪，严冬时节地面结冰，牲畜无法吃草。

据联合国称，气候变化正在增加暴风雪的频率和强度。

苏赫巴托尔省东部一个由200户牧民组成的团体的领导人桑贾阿（Gandulguun Sanjaa）告诉法新社记者："牧民们面临着巨大的经济压力。"

他说："他们总是缺钱。"他们需要支付牲畜饲料费用和孩子的学费。

野生动物受到威胁

扩大牧场意味着让牲畜与野生动物生活成为邻居--如果遇到野生动物以绵羊和山羊为食时，致命的冲突就难以避免。这样的近距离交往有时还会助长疾病的传播。

事实证明，原产于蒙古西部的赛加羚羊尤其容易感染牲畜传播的疾病。

由于2016-2017年爆发了破坏性的羊瘟，赛加羚羊的数量从1.5万只下降到3000只。

目前它们的数量已经回升，但仍然"濒危"。

蒙古生命科学大学兽医学院副院长尼亚姆苏伦（Ochirkhuu Nyamsuren）告诉法新社："我们无法捕捉野生动物并为它们注射疫苗。"

他说："自然选择和群体免疫是它们唯一的命运。"

在全球范围内，雪豹仍被认为是易危物种。但在蒙古，雪豹的数量已趋于稳定。2021年的一项调查发现，雪豹数量达到953头，是世界上数量第二多的大型猫科动物。

但是，牧民对雪豹保护地的入侵引起了当地官员的警惕，这样做同时威胁到了驯养动物和野生动物。

雅加兰特山所在的曼罕区副区长哈萨格（Munkhdavaa Khasag）说，去年至少有220头牲畜被雪豹吃掉。

"牧民们总是抱怨雪豹吃掉了他们的牲畜。"他告诉法新社记者，"但我们告诉他们，必须离开雅加兰特山--那里是雪豹的国家公园保留区，不允许他们放牧。"

专家说，政府必须努力使该国的畜牧业更具可持续性。

世界自然基金会（WWF）的多杰古赫姆对法新社记者表示："蒙古必须建立一个健康的体系，提高畜牧业产品的价值。"

他说："除了饲养更多牲畜，牧民还需要其他增加收入的途径。"

（法新社）

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