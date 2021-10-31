蒙古对华持批评态度的活动人士被捕

（德国之声中文网）蒙古情报部门对外通报称，该国活动人士孟和巴亚尔·朝仑道尔吉（Munkhbayar Chuluundorj）因涉嫌“从外国情报部门接受金钱和指示”被逮捕。了解朝仑道尔吉的人士则表示，朝仑道尔吉被捕可能是因为他批评中国对乌兰巴托政府施加影响。蒙古政府正在打击对中国持批评意见的活动人士。

蒙古的活动人士们指责北京强行同化内蒙古境内生活的少数民族。然而，此类批评都会遭到乌兰巴托当局的惩罚。人口约为300万的内陆国家蒙古严重依赖对邻国俄罗斯和中国的矿产出口。

朝仑道尔吉近期曾在脸书上呼吁乌兰巴托政府下台。他批评现任政府同北京的关系过于密切。他在脸书上写道：“我们国家的独立将会丧失，蒙古国所有公民都将成为中国的奴隶。”

蒙古情报部门通报称，朝仑道尔吉在上周五（18日）被逮捕。南蒙古人权信息中心等非政府组织引述朝仑道尔吉家人的消息称，朝仑道尔吉目前不得与家属相见，另外他涉及的案件会闭门审理。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 内蒙古教材改革引发反弹 中国内蒙古自治区官方近日出台新政，要求当地以蒙古语授课的学校改用国家统编《语文》教材，政治课和历史课也将改以汉语授课，取代蒙古语教科书。蒙古族学者、教师及家长担忧新政策是政府强行加速同化的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。消息公布后，内蒙古多地爆发威及罢课抗议。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 德国NGO齐聚总理府前抗议 德国受威胁民族协会（GfbV）在9月14日欧中视讯峰会召开之际，与世界维吾尔代表大会、国际声援西藏运动、德国西藏倡议组织、伊力哈木·土赫提倡议组织以及香港人在德国协会前往德国联邦总理府前抗议中国国内迫害人权的现象，呼吁欧盟在人权问题上必须对中国采取更坚决的态度。参与抗议的人士手举抗议新疆教育营、强制劳动以及“香港加油”的横幅、蒙古和西藏旗帜，还有印着习近平头像的抗议标语。主办方表示：“中国政策绝不能简单‘维持现状’。默克尔的调停政策必须让位给尊重人权和欧洲价值、不畏冲突的政策。”

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 勿为经济轻忽人权 GfbV主席、中国问题专家德里乌斯（Ulrich Delius）指出，中国持续打压藏民和新疆维族等少数族裔，“如今共产党领导人已经采取下一轮行动—这次针对的是内蒙古。共产党对待蒙古语的做法再一次违反中国法律。这些行为毫不符合欧洲价值观。欧盟不能因为经济考量便默默接受。”

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 蒙古侨胞举行示威 中国政府宣布在内蒙古自治区推广汉语教学，不仅引起当地民众反弹和不满，生活在海外的蒙古人也举行了抗议活动声援同胞。9月13日，德国蒙古侨胞在杜塞尔多夫举行示威活动，反对中国政府在内蒙古推行汉化政策。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 “停止文化屠杀” 近百名生活在杜塞尔多夫及周边地区的蒙古人9月13日在中国驻杜塞尔多夫总领事馆前举行集会，抗议中国当局在内蒙古强制推行汉化教育。集会现场，示威者高举德文、英文及蒙古文的条幅和标语，上面写着“捍卫蒙古文化”，“停止文化屠杀”等字样。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 蒙古语的生存危机 八月底，示威者在蒙古首都乌兰巴托外交部外手举“反对中国的压迫政策”等用蒙古文标语，声援临近的内蒙古自治区，抗议北京当局在学校的主要科目中以汉语取代蒙古语的新政策。此外，据多家媒体报道，内蒙古通辽市、呼和浩特市、鄂尔多斯市等地也爆发示威活动。



（法新社）

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