蒙古国数千人抗议煤炭行业腐败

（德国之声中文网） 本周一，乌兰巴托气温低至零下21摄氏度。以年轻人为主的抗议者不顾严寒聚集在国家宫前的苏赫巴托广场举行集会，要求惩罚腐败官员，解散议会。"帮助我们，我们的国家正在崩溃"，一位抗议者的标语上这样写道。牧民阿米德拉尔（Enkh Amidral）是三个孩子的父亲，从外地来参加集会。他对法新社表示，"年轻人当然会感到愤怒"，他希望政府 "惩罚那些盗贼"。

"他们似乎忘记了承诺，他们承诺给我们更好的生活，但他们什么都不做，拿着我们的钱中饱私囊"，一名自称玛雅尔玛（Bayarmaa）的女学生谴责说。

警方敦促人群在当地时间晚上9点之前离开，气氛开始变得紧张，警察与示威者之间也发生了冲突。

俄罗斯入侵乌克兰后，蒙古国经济疲软，通货膨胀率飙升至15.2%。除此之外，官员在煤炭交易中贪污腐败的传闻也令公众感到愤怒。

煤和防疫两难全

11月中旬，蒙古的反腐败机构宣布，包括国有煤矿公司珍宝塔本陶勒盖公司（Erdene Tavan Tolgoi）首席执行官在内的30多名官员因贪污受到调查。珍宝采矿业占蒙古国国内生产总值的四分之一，是国家预算收入的重要组成部分，塔本陶勒盖公司控制着75亿吨焦煤等矿藏。被指控的国会议员利用他们对煤矿和运输公司的所有权将煤炭运往中国，以获取非法利润。国会议员托密德（Dorjhand Togmid）11月在国会新闻发布会上说："自2013年以来，640万吨煤炭没有被蒙古国海关官员登记，而是被中国海关记录。" 举报者还称，腐败的海关官员在装载煤炭的卡车越过边境进入中国时，将其登记为普通客运车辆。640万吨煤炭价值约18亿美元。2022年9月，中国公布了过去一些年有关中蒙煤炭贸易的海关数据。

蒙古向中国出口的产品占其出口的86%，其中一半以上是煤炭。

据中国驻蒙古国大使馆网页消息，在12月6日的新闻发布会上，塔斯社记者提问说，"昨天，蒙古国首都乌兰巴托发生抗议活动，抗议针对的是蒙对华煤炭出口涉嫌腐败及煤炭被窃问题。外交部对此有何回应？"中国外交部发言人毛宁回到说：|我不了解你提及的事情背景。作为友好邻邦，我们相信蒙古国政府会调查处理好有关事件。如果蒙方提出请求，中方有关部门会依法依规提供必要协助。"

蒙古国1992年转型成为民主国家，但没有解散或禁止其共产党时代的政党。该国长年政治不稳定。去年，时任总理的乌·呼日勒苏赫（Ukhnaagiin Khurelsuh）因疫情期间首都地区一名产妇遇到非人道待遇引起公愤后辞职，但几个月后，他又以近70%的票数当选为国家元首。

（法新社等）

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