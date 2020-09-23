董宏接受中纪委调查 曾是王岐山得力助手

（德国之声中文网）据中纪委网站发布的消息，中央巡视组原副部级巡视专员董宏"涉嫌严重违纪违法"，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

董宏现年66岁，毕业于中国人民大学。早年曾经为薄熙来的父亲、中共元老薄一波担任秘书。从2000年之后，长期跟随王岐山，被视为其得力助手。

中纪委的官方网站上对于董宏接受的调查的通报新闻没有透露他接受调查的具体原因。

董宏百度百科词条被删?

关于董宏个人情况的公开信息并不多。在谷歌搜索引擎找到的有关董宏的百度百科词条，点击进入之后会自动跳转到百度百科主页。而直接输入"董宏"进行搜索，得出的结果是三个与他同名者的介绍。

中国国家主席习近平在2012年上任之后，发起了一场大规模反腐运动，而当时作为中纪委书记的王岐山则是这场"打老虎"行动中的主力。在之后的数年里，有数百名省部级和军级以上的党政高管落马，其中包括周永康、郭伯雄、徐才厚、孙政才、令计划等副国级以上的官员。





2018年，已经不再是中央政治局常委的王岐山当选国家副主席，被视为是习近平在中美贸易战背景下新外交的一张"王牌"，同时也凸显了习对他的信任。

如今王岐山"旧部下"董宏被调查，不久前因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被判处有期徒刑十八年的企业家任志强，也曾经与王岐山有过履历上的交集。这些事件背后隐藏的政治意味，也引起了舆论的关注和猜测。



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