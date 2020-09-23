董宏接受中纪委调查 曾是王岐山得力助手

（德国之声中文网）据中纪委网站发布的消息，中央巡视组原副部级巡视专员董宏"涉嫌严重违纪违法"，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
董宏现年66岁，毕业于中国人民大学。早年曾经为薄熙来的父亲、中共元老薄一波担任秘书。从2000年之后，长期跟随王岐山，被视为其得力助手。
中纪委的官方网站上对于董宏接受的调查的通报新闻没有透露他接受调查的具体原因。
董宏百度百科词条被删?
关于董宏个人情况的公开信息并不多。在谷歌搜索引擎找到的有关董宏的百度百科词条，点击进入之后会自动跳转到百度百科主页。而直接输入"董宏"进行搜索，得出的结果是三个与他同名者的介绍。
中国国家主席习近平在2012年上任之后，发起了一场大规模反腐运动，而当时作为中纪委书记的王岐山则是这场"打老虎"行动中的主力。在之后的数年里，有数百名省部级和军级以上的党政高管落马，其中包括周永康、郭伯雄、徐才厚、孙政才、令计划等副国级以上的官员。
2018年3月，王岐山当选国家副主席
2018年，已经不再是中央政治局常委的王岐山当选国家副主席，被视为是习近平在中美贸易战背景下新外交的一张"王牌"，同时也凸显了习对他的信任。
如今王岐山"旧部下"董宏被调查，不久前因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被判处有期徒刑十八年的企业家任志强，也曾经与王岐山有过履历上的交集。这些事件背后隐藏的政治意味，也引起了舆论的关注和猜测。
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中共18大以来落马的军中“老虎”
国庆六十年大阅兵总指挥房峰辉
房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。
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中共18大以来落马的军中“老虎”
中国人民解放军总政治部主任张阳
同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。
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中共18大以来落马的军中“老虎”
原中央军委副主席郭伯雄
绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。
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中共18大以来落马的军中“老虎”
中央军委副主席徐才厚
2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。
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中共18大以来落马的军中“老虎”
原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山
17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。
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中共18大以来落马的军中“老虎”
反腐斗争惨烈
中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。