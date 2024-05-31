董军、台海、南海：香格里拉对话的三大看点

专家向DW指出，本届“香格里拉对话”是外界第一次观察中国新任防长董军如何应对外界，可说是这次的“主秀”。此外，美中防长预料将会晤、菲律宾总统“有备而来”的主题演说，也是重要焦点。

（德国之声中文网）一年一度的“香格里拉对话”週五（5月31日）至週日（6月2日）在新加坡登场，本届如同往年聚焦于防务与安全议题，有超过40国、5百多位代表齐聚一堂。

首日关注焦点是菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）晚间将发表主题演说，预料提及中国与菲律宾之间的南海争端。此外，週末两天美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）和中国防长董军将分别发表演说；两人在会议期间的会晤，讨论内容则将涉及中美关系与台海议题。

中美防长料将会晤

去年底，中国全国人大常委会任命董军为新任的中国防长，接替此前“神秘消失”数月并被革职的李尚福。台湾淡江大学国际事务与战略研究所学者林颖佑向DW表示，今年香格里拉对话的“主秀”，是藉由这个机会观察董军身为防长如何应对外界。

林颖佑把香格里拉对话形容为一场“动作电影”，而董军的表现正是“最重要的桥段”，包含他的演说讲稿、与媒体的对答，以及跟美方的互动。

“这次是外界第一次去看董军；董军过去有个强项就是在军事交流……他是一个老手，他今天在面对奥斯汀，在面对美国的时候，要如何去回应跟应答，我觉得这是最值得（观察的）。”林颖佑认为，从董军过去多次主持中国与外国军事演习的资历来看，他应对外界的表现，“应该会比李尚福还要好”。

去年香格里拉会前，有媒体报道指中方拒绝了美方举行防长会谈的请求；后来在会议开幕晚宴上，李尚福与奥斯汀虽有握手与简短谈话，但并未达到美国期待的“实质交流”程度。

去年6月的香格里拉对话期间，美国防长奥斯汀与时任中国防长的李尚福曾短暂交谈与握手。（资料照） 图像来源: Vincent Thian/AP/picture alliancePRESS

今年4月，董军与奥斯汀曾通过电话，是中美防长时隔18个月首度再有实质交流。当时美方重申有必要维持双方军事沟通管道畅通，并强调应“尊重国际法保障的公海航行自由，特别是在南海”；中方声明则称，中美两军关系应朝“不冲突不对抗”以及“务实合作、逐步积累互信”的方向发展，并呼吁美国在南海、台海议题上，“认清中方坚定立场”。

美国已宣布今年香格里拉期间会举办美中防长会晤；中国国防部发言人吴谦在30日的记者会未直接证实此事，而是表示：“中美两军高层保持战略沟通，有利于稳定两军关系、增进相互了解，中方对此持开放态度。”

然而，专家对于这场会谈的期待并不高。新加坡国立大学政治学者庄嘉颖向DW表示，它的“象征意义大于实质意义”，对于双方的军事沟通会有帮助，但是“不会带来什么突破”。

庄嘉颖认为，美中双方都不希望紧张局势升温，却也“接受有一定的摩擦、一定的张力”，因此重要的是在各个工作层级维持沟通管道，并且避免误判。“这不代表关系会转好，它只是帮助双方避免冲突的机制，（两国之间）竞争还是继续竞争。”

台湾专家林颖佑则分析道，中国防长对军队的控制“远低于”美国防长，因此两军的往来是否有实质进展，更应关注未来是否有两国联合参谋长的谈话，或是“军种跟军种、战区跟战区的互动”。

拜习同框! 两人见面说了什么 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

台海议题

中美关系自2023年初的“气球事件”之后恶化，同年11月双方领袖在旧金山举行“拜习会”，关系有所好转。盡管如此，美国在半導體、人工智能等高科技领域对中国的出口管制，以及对中国电动车施加的高额关税，都让两国分歧继续扩大。

美国对台湾的支持也让中国不满。20日，民进党籍的赖清德就任台湾总统，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也有致贺电；随后，中国加码制裁美国军工企业，接著更举行“环台军演”，范圍甚至扩及台湾的外离岛附近。

有中国专家指出，台湾必定是这次中美防长会谈的讨论议题。中国官媒《环球时报》采訪军事专家张军社，他说，中国会再度要求美国“严格遵守一个中国原则，停止干涉台湾事务”，且唯有美国尊重中国的“核心利益”，两军关系才能稳定发展。

台湾学者林颖佑则告诉DW，就往年的香格里拉对话整体情况看来，各国可能不会多谈台湾，但是会强调台海区域应维持稳定，也会谴责中国造成区域的不安定，并呼吁中方应以沟通交流取代冲突；对于中国再一次举办“环台军演”，各国也可能在美国的带领下“更加强硬”，表达更强烈的抗议或不满。

至于中国希望传递的信息，最重要的或许仍是“一个中国原则”。林颖佑说，中国会重申“台湾议题属中国内政事务”的主张，“这个基本的论调也是他们的基本底牌、基本底线”；同时，中国也会藉由香格里拉此一国际场合，再度强调其对外态度，也就是主张自身有意和平解决问题，但对于可能“侵犯主权”的行动，中国仍旧“寸土不让”。

台湾老百姓如何应对中国军演？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中菲南海争端

台海议题之外，国际社会更关注或许是南海主权争端。近期菲律宾多次指控中国在南海争议水域朝菲方船只发射水炮、撞船、骚扰或阻挡渔民，特别是在第二托马斯礁（中国称仁爱礁；菲律宾称阿云津礁）和斯卡伯勒礁（中国称黄岩岛）附近。中国则一贯主张菲律宾在南海的行为是“侵权活动”，而中方做法是维护主权的“必要措施”。

在此背景之下，菲律宾与美国越走越近。4月，美日菲三国曾举办历史性的领袖峰会，日本与美国皆表明与菲律宾站在一起；美菲年度“肩并肩”军事演习也在5月落幕，欲强化双方协同作战能力。

香格里拉对话前夕，菲律宾总统小马科斯透露他的主题演讲将重申菲律宾的立场，并致力于维护“以规则为基础的国际秩序”。他还表示，自己受邀在香格里拉会议上谈南海议题，具有重要意义，因为南海议题“不只影响区域，更影响全世界”。

庄嘉颖指出，小马科斯会希望“曝光”中国在南海采取的强力作为，“让国际更关注南海争端升温的可能，也同时让中国晓得，以他比较多、比较大的船只，去向一个比较小的国家施压，会有国际反弹、中国需要承担一定成本”；然而，北京可能也会再次传递同样的信号，认为是“其他国家逼他们反击”、而且那些国家“背后有美国主使”。

林颖佑则表示，香格里拉安排小马科斯发表主题演说，可说是“有备而来”，主要会强调南海安全，但也“不会只有单纯讲南海”，而是会拉高格局，进一步推动美菲、日菲合作，以促进印太地区整体安全的国际合作。

（DW记者李宥臻对此文有贡献）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。