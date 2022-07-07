铁矿价格飙升 中澳贸易博弈风云诡谲

在中国对澳大利亚葡萄酒、大麦等出口产业“下狠手”的同时，铁矿石价格连续上涨也让中国钢企遭受阵痛。中国的铁矿石65%进口自澳大利亚，两国多年来在经贸领域相互依赖。究竟是谁“搬起石头砸了自己的脚”，这一轮的贸易过招胜负尚未见分晓。