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葡萄酒

用新鲜葡萄果实或葡萄汁，经过发酵酿制而成的酒。

德国也有多个葡萄酒产区，以白葡萄酒为主。

12.12.2007 CHATEAUNEUF-DU-PAPE, FRANCE - DECEMBER 12: A bottle and glass of wine are displayed in the cellar of prize-winning French winegrower Paul-Vincent Avril on December 12, 2007 in Chateaneuf-Du-Pape, France. The Clos des Papes 2005, produced by Avril was named ''Wine of the year by US Magazine Wine Spectator. The area surrounding the village of Chateauneuf du Pape is a renowned wine-growing area and hosted four other wines which were placed in the top 20 list. (Photo by Pascal Parrot/Getty Images)

何以解忧: 今年全球葡萄酒产量恐降至历史低点 07.11.2021

欧洲的不利天气导致全球葡萄酒产量大减，2021年恐成为产量连续低于平均水平的第三年。法国、意大利、西班牙这世界三大葡萄酒生产国都面临产量的明显下降；德国的情况则有所不同。

洪灾之后：抢救葡萄酒大作战 23.08.2021

四周前的洪灾不仅在莱茵兰-普法尔茨州造成严重伤亡，当地的葡萄酒产区也受到重创。葡萄酒农正抢修受损的地窖以及清理布满淤泥的葡萄酒。他们急需外界的援手。
WILMINGTON, DELAWARE - DECEMBER 11: Katherine Tai delivers remarks after being introduced as U.S. President-elect Joe Biden’s nominee to be the next U.S. Trade Representative at the Queen Theater on December 11, 2020 in Wilmington, Delaware. President-elect Joe Biden is continuing to round out his domestic team with the announcement of his choices for cabinet secretaries of Veterans Affairs and Agriculture, and the heads of his domestic policy council and the U.S. Trade Representative. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

澳中贸易争端 美国贸易代表署表明挺澳 22.07.2021

美国贸易代表戴琪在7月21日与澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）会晤后的声明中说，美国密切关注澳中的贸易紧张，并会与澳大利亚站在一起。
Waving flag of Australia and

葡萄酒销量暴跌 澳大利亚决定将中国告上WTO 19.06.2021

继上周在G7峰会期间呼吁“改革世贸对抗经济胁迫”之后，澳大利亚已经开始采取实际行动：该国贸易部长周六宣布，已经决定就中国对澳产葡萄酒征收高额关税的做法在WTO提起诉讼。不过相关诉讼程序可能需要数年时间。
--File--A customer shops for imported wine at a supermarket in Fuzhou city, southeast Chinas Fujian province, 28 March 2011. Foreign wine imports are growing rapidly in China, as the nation has imported a record of US$1.27 billion of bottled wine in 2011, up 94 percent year-on year. However, the value of imported loose-packed wine was down 20 percent from the previous year to US$120 million, according to the statistics released at the first China Worldwide Wine Summit Forum. The sale of imported bottled wine first surpassed imported loose-packed wine in 2009, Xinhua news agency quoted Lin Feng, vice president of H & J Consulting Company. The sale of imported bottled wine doubled that of loose-packed wine in two years, indicating that the imported wine market is evolving from low-end to high-end, Lin said during the forum held in Hefei, capital of Anhui Province. According to statistics provided by the China Culture Association of Poetry and Wine (CCAPW), also the sponsor of the forum, the total volume of imported wine increased 76.5 percent and 80.9 percent in 2010 and 2011 respectively.

中国对澳洲葡萄酒加征高额关税 26.03.2021

中国商务部宣布，自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税长达5年。中澳两国的外交关系已达到1989年六四屠杀以来的最低点。 
to go with AFP story: Technology-Australia-Britain-mining-RioTinto, by Amy Coopes This photo taken on March 4, 2010 shows remote-controlled stackers and reclaimers moving iron ore to rail cars at Rio Tinto's Port Dampier operations in Western Australia's Pilbara region. The Anglo-Australian mining giant will soon use satellites to control all its major mine-to-port machinery from the distant city of Perth, as part of its Mine of the Future plan. AFP PHOTO / Amy COOPES. (Photo credit should read AMY COOPES/AFP via Getty Images)

铁矿价格飙升 中澳贸易博弈风云诡谲 18.12.2020

在中国对澳大利亚葡萄酒、大麦等出口产业“下狠手”的同时，铁矿石价格连续上涨也让中国钢企遭受阵痛。中国的铁矿石65%进口自澳大利亚，两国多年来在经贸领域相互依赖。究竟是谁“搬起石头砸了自己的脚”，这一轮的贸易过招胜负尚未见分晓。
16.10.2019 *** Australia's Trade Minister Simon Birmingham addresses media outside the Parliament House in Canberra, Australia, Wednesday, Oct. 16, 2019. Birmingham says he wants bilateral free trade deals with Hong Kong, Indonesia and Peru to take effect early next year. (AP Photo/Rod McGuirk) |

澳大利亚计划就大麦关税案将中国告到WTO 29.11.2020

周日，澳大利亚贸易部长表示，该国正在准备将中国告上世贸组织，主要原因是北京对澳产大麦征收的高额关税。随着双边关系日益紧张，北京加强对堪培拉施压。本周中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。
--FILE--Chinese customers shop for red wine at a supermarket in Xuchang city, central Chinas Henan province, 27 October 2013. China has overtaken France and Italy to become the worlds number one consumer of red wine, although the United States remains the worlds biggest tippler of all types of wines, the wine and spirits trade association VINEXPO has said. China drank 1.865 billion bottles of red wine in 2013, or in trade terms 155 million nine-litre cases, contributing to a 136 per cent increase in consumption over five years. That beat France into second place for red wine and Italy into third, VINEXPO said, based on figures compiled by the London-based International Wine and Spirit Research firm. The reason for the massive surge in red wine drinking in China, apart from growing affluence, is the Chinese preference for red over white on cultural grounds based on the colour, said Guillaume Deglise, the new CEO of VINEXPO.

中国将对澳洲葡萄酒征收212%关税 27.11.2020

在澳洲提出对新冠肺炎起源进行调查后，中澳交锋持续不断。本周五，中国宣布将对澳洲葡萄酒征收高额反倾销关税。澳洲则严正驳斥倾销指控，并指责中国的做法“不公且毫无根据”。
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中国传禁澳洲7类商品   澳官员促澄清 05.11.2020

中澳持续交恶，继澳大利亚活龙虾被卡关後，再传出中方叫停7类进口商品。中澳贸易战将何去何从？
Rote Trauben der seltenen Sorte Roter Riesling hängen am 16.10.2013 in einem Weinberg der Familie Allendorf in der Weinbauregion Rheingau bei Oestrich-Winkel (Hessen). Die roten Riesling-Trauben sollen die Vorfahren des heutigen weißen Rieslings sein. Die Familie Allendorf im Rheingau gehört zu den wenigen Winzern, die diesen Weißwein herstellen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

德国葡萄美酒地图 21.10.2020

德国不仅仅是啤酒王国，更是葡萄酒之乡。葡萄以及葡萄酒早已经融入德国的传统文化之中。除了雷司令以外，你还知道德国哪里出产的好酒呢？我们为大家奉上一幅德国葡萄美酒地图。
06.09.2019, China, Peking: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird im Gästehaus Zijin von Xi Jinping, Staatspräsident der Volksrepublik China, vor Beginn eines Vieraugengesprächs begrüßt. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

评论：欧中峰会无进展 15.09.2020

德国之声驻布鲁塞尔记者发表评论指出，日前（9月14日）举行的欧中视频峰会上，欧盟虽表现出自信，但中国领导人未作出任何妥协。不过，德国葡萄酒农或可有高兴的理由。  
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拿澳红酒开刀？　北京驳斥「无谓联想」 19.08.2020

中国将对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，这已经是今年以来北京锁定的第三个澳大利亚工业领域。在此之前，中国曾对澳大利亚的进口牛肉和大麦实施了贸易限制。
Ein australischer Riesling wird am 05.02.2017 im Restaurant «Populacho» in Villa María del Triunfo, einem Armenviertel von Lima (Peru), in ein Marmeladenglas eingeschenkt. Das Restaurant «Populacho» bietet Spitzenküche in einem der ärmsten Viertel von Lima. (zu dpa ««Populacho»-Traum: Haute Cuisine im Armenviertel» vom ) Foto: Georg Ismar/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

中澳关系再降温 澳洲葡萄酒“受伤” 18.08.2020

中国宣布对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，令两国之间本已矛盾重重的双边关系进一步加剧紧张。
2020-02-06 00:00:00 ROTTERDAM - Moorheads auf dem Regal bei HEMA. Die Einzelhandelskette verbietet das Wort Moorkop. Ab Montag, 30. März, wird das Gebäck Schokoladenkuchen genannt, aber das Produkt bleibt das gleiche. ANP PIETER STAM DER JUNGE |

从"爱斯基摩人雪糕"到"希特勒葡萄酒"—— 最具争议的美食享受 18.02.2020

面包房、超市里卖的商品并不永远都是政治正确的。在意大利，超市热销希特勒葡萄酒或者斯大林葡萄酒。在美国，“爱斯基摩人雪糕”遭到抗议。
#69051908 - Pair of wineglasses against vineyards in Rheinau, Switzerland © HappyAlex/Fotolia.com

欧洲最著名的酒乡 10.11.2019

地形气候的多样性让欧洲成为不同风味葡萄酒的理想产地。从德国摩泽尔河到法国波尔多，从意大利托斯卡纳到匈牙利托卡尔，葡萄酒乡令人流连忘返。
Stadtblick von Lissabon (DW/C. Deicke)

十个不得不去葡萄牙的理由 23.10.2019

巴西人和西班牙人都爱来这里度假。的确，葡萄牙称得上是旅游胜地。这里风光壮丽、悠久历史，也有香甜美酒。本台为你推荐几个值得一去的葡萄牙城市。
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