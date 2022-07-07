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用新鲜葡萄果实或葡萄汁，经过发酵酿制而成的酒。
德国也有多个葡萄酒产区，以白葡萄酒为主。
在法国南部，一对中国夫妇将一座废弃的庄园改造成了一座高产的葡萄酒园。他们创业的过程并非一帆风顺，但最终，努力的付出得到了收获。
自疫情爆發以來，中澳外交問題和高關稅，為澳洲葡萄酒產業帶來重創。而損失了中國大陸5200萬葡萄酒消費者的澳大利亞該怎麼辦？真的有人能取代失去的中國市場嗎？
欧洲的不利天气导致全球葡萄酒产量大减，2021年恐成为产量连续低于平均水平的第三年。法国、意大利、西班牙这世界三大葡萄酒生产国都面临产量的明显下降；德国的情况则有所不同。
四周前的洪灾不仅在莱茵兰-普法尔茨州造成严重伤亡，当地的葡萄酒产区也受到重创。葡萄酒农正抢修受损的地窖以及清理布满淤泥的葡萄酒。他们急需外界的援手。
美国贸易代表戴琪在7月21日与澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）会晤后的声明中说，美国密切关注澳中的贸易紧张，并会与澳大利亚站在一起。
继上周在G7峰会期间呼吁“改革世贸对抗经济胁迫”之后，澳大利亚已经开始采取实际行动：该国贸易部长周六宣布，已经决定就中国对澳产葡萄酒征收高额关税的做法在WTO提起诉讼。不过相关诉讼程序可能需要数年时间。
中国商务部宣布，自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税长达5年。中澳两国的外交关系已达到1989年六四屠杀以来的最低点。
在中国对澳大利亚葡萄酒、大麦等出口产业“下狠手”的同时，铁矿石价格连续上涨也让中国钢企遭受阵痛。中国的铁矿石65%进口自澳大利亚，两国多年来在经贸领域相互依赖。究竟是谁“搬起石头砸了自己的脚”，这一轮的贸易过招胜负尚未见分晓。
周日，澳大利亚贸易部长表示，该国正在准备将中国告上世贸组织，主要原因是北京对澳产大麦征收的高额关税。随着双边关系日益紧张，北京加强对堪培拉施压。本周中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。
在澳洲提出对新冠肺炎起源进行调查后，中澳交锋持续不断。本周五，中国宣布将对澳洲葡萄酒征收高额反倾销关税。澳洲则严正驳斥倾销指控，并指责中国的做法“不公且毫无根据”。
中澳持续交恶，继澳大利亚活龙虾被卡关後，再传出中方叫停7类进口商品。中澳贸易战将何去何从？
德国不仅仅是啤酒王国，更是葡萄酒之乡。葡萄以及葡萄酒早已经融入德国的传统文化之中。除了雷司令以外，你还知道德国哪里出产的好酒呢？我们为大家奉上一幅德国葡萄美酒地图。
德国之声驻布鲁塞尔记者发表评论指出，日前（9月14日）举行的欧中视频峰会上，欧盟虽表现出自信，但中国领导人未作出任何妥协。不过，德国葡萄酒农或可有高兴的理由。
中国将对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，这已经是今年以来北京锁定的第三个澳大利亚工业领域。在此之前，中国曾对澳大利亚的进口牛肉和大麦实施了贸易限制。
中国宣布对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，令两国之间本已矛盾重重的双边关系进一步加剧紧张。
面包房、超市里卖的商品并不永远都是政治正确的。在意大利，超市热销希特勒葡萄酒或者斯大林葡萄酒。在美国，“爱斯基摩人雪糕”遭到抗议。
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