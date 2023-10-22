亮相ProWein 中国葡萄酒迈向国际市场

随着世界各地基本走出疫情，全球最大的葡萄酒和烈酒展览会之一的杜塞尔多夫ProWein展会（3月19日至21日）再现盛况，迎来了60多个国家的6000多家展商。十余家中国葡萄酒庄也带着自己的特色产品来到这一国际盛会，其中一些还是初次在这里亮相。