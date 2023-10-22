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用新鲜葡萄果实或葡萄汁，经过发酵酿制而成的酒。
德国也有多个葡萄酒产区，以白葡萄酒为主。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯周日（10月22日）宣布，将在下个月访问北京，并与中国领导人习近平会面。做出这一宣布数小时后，阿尔巴尼斯就登上了去华盛顿的飞机，开启对美国的访问。
两年前，往日平静的阿尔河忽然成为湍急的洪流，冲毁许多房屋，并导致百余人死亡。如今，重建完成了吗？当地的旅游业、葡萄酒种植业怎么样了？
在澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查后，中国政府对其实施木材进口禁令。该禁令从周四（5月18日）起取消，这是两国修复破损的双边关系的又一迹象。
澳大利亚外长黄英贤本周二（4月11日）表示，澳大利亚已与中国达成协议，解决大麦出口中国问题上的争端。这被视为两国关系改善的又一迹象。
随着世界各地基本走出疫情，全球最大的葡萄酒和烈酒展览会之一的杜塞尔多夫ProWein展会（3月19日至21日）再现盛况，迎来了60多个国家的6000多家展商。十余家中国葡萄酒庄也带着自己的特色产品来到这一国际盛会，其中一些还是初次在这里亮相。
2023年3月19日至21日，全球最大的葡萄酒和烈酒展会之一ProWein在德国杜塞尔多夫举办。随着世界各地大多走出疫情，本次展会气氛热烈，迎来了60多个国家的6000多家展商。10多家中国葡萄酒庄也走出国门，到这一国际盛会上“崭露头角”。
中澳官员将在近期内举行会晤，就放宽贸易限制等问题展开磋商。此前，中国商业部长王文涛已经发出了愿意改善双边关系的信号。
中國官媒新華社稱，中國商務部長王文濤將與澳大利亞貿易部長法瑞爾，在近期舉行視訊會議。此前，法瑞爾才稱願意赴中進行貿易談判。這是否顯示出中澳關係正在走好？
在法国南部，一对中国夫妇将一座废弃的庄园改造成了一座高产的葡萄酒园。他们创业的过程并非一帆风顺，但最终，努力的付出得到了收获。
自疫情爆發以來，中澳外交問題和高關稅，為澳洲葡萄酒產業帶來重創。而損失了中國大陸5200萬葡萄酒消費者的澳大利亞該怎麼辦？真的有人能取代失去的中國市場嗎？
欧洲的不利天气导致全球葡萄酒产量大减，2021年恐成为产量连续低于平均水平的第三年。法国、意大利、西班牙这世界三大葡萄酒生产国都面临产量的明显下降；德国的情况则有所不同。
四周前的洪灾不仅在莱茵兰-普法尔茨州造成严重伤亡，当地的葡萄酒产区也受到重创。葡萄酒农正抢修受损的地窖以及清理布满淤泥的葡萄酒。他们急需外界的援手。
美国贸易代表戴琪在7月21日与澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）会晤后的声明中说，美国密切关注澳中的贸易紧张，并会与澳大利亚站在一起。
继上周在G7峰会期间呼吁“改革世贸对抗经济胁迫”之后，澳大利亚已经开始采取实际行动：该国贸易部长周六宣布，已经决定就中国对澳产葡萄酒征收高额关税的做法在WTO提起诉讼。不过相关诉讼程序可能需要数年时间。
中国商务部宣布，自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税长达5年。中澳两国的外交关系已达到1989年六四屠杀以来的最低点。
周日，澳大利亚贸易部长表示，该国正在准备将中国告上世贸组织，主要原因是北京对澳产大麦征收的高额关税。随着双边关系日益紧张，北京加强对堪培拉施压。本周中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。
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