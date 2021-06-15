葡萄酒销量暴跌 澳大利亚决定将中国告上WTO

（德国之声中文网）澳大利亚政府周六表示，已经决定要将中国对澳产葡萄酒征收反倾销税的做法告到世界贸易组织（WTO）。原本已经十分紧张的中澳关系面临进一步恶化。

澳大利亚政府在声明中强调，该决定是为了"捍卫澳大利亚酿酒业的利益"，符合堪培拉"支持以规则为基础的贸易体系"的精神。6个月前，澳大利亚已经就中国对其大麦产品的惩罚性关税向WTO提出了抗议。

不过，该声明也补充道："澳大利亚始终对与中方直接接触以解决争端持开放态度"。

法新社指出，此举是澳大利亚与其最大贸易伙伴中国之间争端的又一次升级。此前，澳总理莫里森（Scott Morrison）曾多次警告，他的政府将会对试图采取"经济胁迫"的国家作出回应。

去年11月，中国对澳洲葡萄酒实施了高达218%的惩罚性关税，理由是相关产品以补贴价格"倾销"进入中国市场。对澳大利亚葡萄酒产业来说，这是一记沉重的打击，因为中国是其最大的海外市场。据澳大利亚葡萄酒管理局的数据，去年12月至今年3月期间，澳大利亚对华葡萄酒出口同比下降96%。

澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）在新闻发布会上表示，中国政府的做法严重伤害了澳大利亚葡萄酒产业。"我们很乐意（和中方一起）坐下来商讨解决争端的方案"，他说，但是至今采取的一些较低层级接触都未能取得进展。

"我们将会采取一切可能的机制，努力和中国政府解决这一贸易争端以及其它的分歧。"特汉承认，在世贸组织内提起诉讼将是一项艰难的程序，估计需要两年到四年的时间才能有所决议。

七国集团峰会上周刚刚举行，澳大利亚呼吁各国对中国咄咄逼人的贸易行为采取更强硬立场。莫里森作为所谓"G7+"扩大成员代表，在与会期间表示，将致力于拉拢其他国家，联合抗衡中国的强硬贸易政策。

他的呼吁已经得到了美国方面的明确支持。在G7会议结束之后，莫里森访问巴黎期间，法国总统马克龙也做出了类似表态。

（法新社）

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