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葡萄牙

葡萄牙位于欧洲伊比利亚半岛

首都里斯本

STYLELOCATIONAfghan refugees evacuated from Kabul board an Atlas Air commercial aircraft for a departure flight from Ramstein Air Base September 4, 2021 in Ramstein-Miesenbach, Germany. Ramstein is the primary evacuation hub moving qualified refugees on to more permanent locations. (Credit Image: Â© Airman Edgar Grimaldo/U.S. Air/Planet Pix via ZUMA Press Wire

德国等5国倡议建立欧盟快速反应部队 22.10.2021

德国和芬兰、荷兰、葡萄牙和斯洛文尼亚4国一起发起一项新倡议，旨在建立一支欧盟快速反应部队，应对未来的军事危机。
Slovenian Prime Minister Janez Jansa, left, walks with European Commission President Ursula von der Leyen prior to a meeting at EU headquarters in Brussels, Thursday, July 9, 2020. (Francois Lenoir, Pool Photo via AP)

斯洛文尼亚接任欧盟轮值主席国 01.07.2021

在严厉批评和警示声中，斯洛文尼亚周四从葡萄牙手中接任欧盟理事会主席国。

德国士兵援助葡萄牙 医院属于中国集团 24.02.2021

德国为葡萄牙提供医疗人员和设备援助，以支持同为欧盟国家的该国应对新冠危机。不过，德国之声记者发现，德国士兵提供援助的是里斯本一家豪华私人医院，其运作公司属于一个中国企业集团。

21.06.2020, Nordrhein-Westfalen, Verl: Bundeswehr-Soldaten in Schutzanzügen und mit Mund-Nasenschutzmasken begeben sich zu den Wohnhäusern, um weitere Personen auf das Coronavirus zu testen. Die Stadt Verl hat nach positiven Corona-Tests bei zahlreichen Tönnies-Mitarbeitern im Stadtteil Sürenheide eine Quarantäne eingerichtet. Mehrere Mehrfamilienhäuser, in denen Werkvertragsarbeiter der Firma Tönnies leben, wurden unter Quarantäne gestellt. In den betroffenen drei Straßenzügen wohnen insgesamt knapp 670 Menschen. Foto: David Inderlied/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

葡萄牙疫情告急 德国施以援手 01.02.2021

在南欧国家葡萄牙，近来新冠感染与死亡病例激增，卫生系统不堪重负。紧要关头，德国等国伸出援助之手，向葡萄牙派遣医疗队、运送医疗物资。
Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Flughafen Frankfurt die Passagiere einer aus Prag gelandeten Passagiermaschine. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, zahlreiche Länder als Hochrisikoländer einzustufen. Wer aus einem der betroffenen Staaten nach Deutschland einreist muß jetzt einen negativen, aktuellen Corona-Test vorweisen können. +++ dpa-Bildfunk +++

预防变种病毒入侵 德国实施入境限制 30.01.2021

为了防止新冠变种病毒传入境内，德国宣布自周六开始对来自英国、巴西、葡萄牙、南非等高风险国家旅客实施入境限制。
Portuguese Prime Minister Antonio Costa gives a joint press conference with European Council President at the end of a meeting, at the European Commission in Brussels, on December 1, 2020. (Photo by STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP) (Photo by STEPHANIE LECOCQ/POOL/AFP via Getty Images)

葡萄牙接任欧盟轮值主席国 01.01.2021

新年伊始，葡萄牙从德国手中接过了欧盟理事会轮值主席职务，任期为6个月。面对依旧严峻的新冠疫情，新轮值主席国的任务仍将相当艰巨。
(150525) -- SAO PAULO, May 25, 2015 -- Daniel Lopez Dias, sales manager of China s technology company Huawei, makes a phone call with his Huawei smartphone in the office of Huawei in Sao Paulo City, Brazil, May 20, 2015. Huawei, the Chinese Telecommunications enterprise, sees its prosperity in Latin America. Huawei sold 109.5 million smartphones in this region in 2014, a growth of 59 percent compared to its sales in 2013, according to the German market surveys company GfK. ) (da) BRAZIL-SAO PAULO-CHINA-INDUSTRY-HUAWEI RAHELxPATRASSO PUBLICATIONxNOTxINxCHN 150525 Sao Paulo May 25 2015 Daniel Lopez Dias Sales Manager of China S Technology Company Huawei makes a Phone Call With His Huawei Smartphone in The Office of Huawei in Sao Paulo City Brazil May 20 2015 Huawei The Chinese Telecommunications Enterprise Lake its Prosperity in Latin America Huawei Sold 109 5 Million Smartphones in This Region in 2014 a Growth of 59 percent compared to its Sales in 2013 According to The German Market surveys Company GfK there Brazil Sao Paulo China Industry Huawei RahelxPatrasso PUBLICATIONxNOTxINxCHN

美再施压禁用华为5G 欧洲国家选边站 30.09.2020

在英国和法国对中国公司采取事实上的禁令后，意大利和德国等欧洲国家正在讨论是否允许华为参与5G网络建设。而美国持续施压的态度则引起葡萄牙的不满。
Portugal's President Marcelo Rebelo de Sousa calls state of emergency over coronavirus crisis in Lisbon, Portugal March 18, 2020. Miguel Figueiredo Lopes/Pool via REUTERS

水性太好啦！总统海里舍身救人 18.08.2020

葡萄牙总统德索萨海里救助落水女性的影片一时间在网上疯传开来。
ARCHIV - 05.03.2020, Belgien, Brüssel: Greta Thunberg, schwedische Klimaaktivistin, spricht zu Journalisten, als sie zu einer Sitzung des Umweltrates im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel eintrifft. Thunberg spendet 100 000 Dollar für die Arbeit des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Foto: Virginia Mayo/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

通贝里获人道奖 捐百万奖金做公益 21.07.2020

17岁瑞典环保少女通贝里７月２０日获颁葡萄牙古尔本基安人道奖，奖金100万欧元。通贝里随即表示将捐出奖金用于支持保护环境、抗击气候变迁的项目。
Missing Madeleine McCann. File photo dated 2/5/2012 of Gerry and Kate McCann. Kate has revealed she still buys Christmas presents for her missing daughter Madeleine - more than a decade after the youngster vanished in Portugal. Issue date: Saturday December 23, 2017. Writing in the Daily Telegraph, Mrs McCann recalled the last Christmas she spent with her daughter, when Madeleine was just three years old. Her present that year was a toy kitchen, she remembered, which had been wrapped with a bow and left downstairs for her to find on Christmas morning. See PA story MEMORIAL McCann. Photo credit should read: John Stillwell/PA Wire URN:34239572 |

英国失踪女孩玛蒂案又有重要线索？ 05.06.2020

这宗女童失踪案虽然已经发生多年，但至今仍未被忘记。13年前，小玛蒂在葡萄牙的一个度假公寓内离奇失踪，现在，德国联邦刑事调查局正在调查一名德国男性嫌疑人。
The Chinese flag is raised by People's Liberation Army soldiers to signal Hong Kong's return to Chinese sovereignty after 156 years of British rule, in Hong Kong, July 1, 1997. Negotiations over the future of Hong Kong took years before a treaty was signed in 1984 to return the territory at midnight on June 30, 1997. More than 4,000 PLA troops crossed the border into Hong Kong. Since then the garrison has tended to maintain a low profile in the city. REUTERS/Dylan Martinez/File photo

澳门人拥葡国籍 港人为何无居英权？ 29.05.2020

北京强推港版国安法，引发港人逃亡潮。作为前宗主国的英国表示考虑给予港人庇护，但只是延长BNO的逗留时间，被指口惠而实不至。什么是BNO？为何英国在九七回归前没有给予港人居英权？
Portugal's President Marcelo Rebelo de Sousa calls state of emergency over coronavirus crisis in Lisbon, Portugal March 18, 2020. Miguel Figueiredo Lopes/Pool via REUTERS

又添一国！葡萄牙也宣布进入紧急状态 19.03.2020

上世纪70年代结束专制以来，葡萄牙首次对全国实施紧急状态法。该国领导人强调，在抗击新冠疫情斗争中，不会废止民主制。
Macau | Zemin und Sampaio (1999) (picture-alliance/dpa/P. Carrico)

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 20.12.2019

20年前的今天，澳门主权从葡萄牙移交中国。然而，与相邻的香港不同，这里几乎没有抗议。为什么呢？
Ein 5G Symbol aufgenommen am 06.09.2019 auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin. Foto: Zacharie Scheurer | Verwendung weltweit

葡萄牙不排除华为竞标 荷兰首次拍卖5G频谱 05.12.2019

葡萄牙外长称，5G竞标将依据该国和欧盟的严格法规进行评估。 荷兰经济事务国务秘书称，5G关键部分可能仅允许可靠供应商供货。

Stadtblick von Lissabon (DW/C. Deicke)

十个不得不去葡萄牙的理由 23.10.2019

巴西人和西班牙人都爱来这里度假。的确，葡萄牙称得上是旅游胜地。这里风光壮丽、悠久历史，也有香甜美酒。本台为你推荐几个值得一去的葡萄牙城市。
ARCHIV - 23.10.2004, Ukraine, Kiew: Ukrainer tragen orangene Fahnen zur Unterstützung des ukrainischen Präsidentschaftskandidaten Juschtschenko während einer Massenkundgebung. (zu dpa «Symbole des Protestes» vom 11.12.2018) Foto: Sergey_Dolzhenko/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

革命之颜色：从橙色革命到伊朗的“绿潮” 16.08.2019

香港的黑衣示威者、乌克兰的橙色革命旗帜、伊朗的绿色政治示威标志：示威运动的颜色代表着其所处时代的希望。
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