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葡萄牙位于欧洲伊比利亚半岛
首都里斯本
德国和芬兰、荷兰、葡萄牙和斯洛文尼亚4国一起发起一项新倡议，旨在建立一支欧盟快速反应部队，应对未来的军事危机。
在严厉批评和警示声中，斯洛文尼亚周四从葡萄牙手中接任欧盟理事会主席国。
德国为葡萄牙提供医疗人员和设备援助，以支持同为欧盟国家的该国应对新冠危机。不过，德国之声记者发现，德国士兵提供援助的是里斯本一家豪华私人医院，其运作公司属于一个中国企业集团。
在南欧国家葡萄牙，近来新冠感染与死亡病例激增，卫生系统不堪重负。紧要关头，德国等国伸出援助之手，向葡萄牙派遣医疗队、运送医疗物资。
为了防止新冠变种病毒传入境内，德国宣布自周六开始对来自英国、巴西、葡萄牙、南非等高风险国家旅客实施入境限制。
新年伊始，葡萄牙从德国手中接过了欧盟理事会轮值主席职务，任期为6个月。面对依旧严峻的新冠疫情，新轮值主席国的任务仍将相当艰巨。
在英国和法国对中国公司采取事实上的禁令后，意大利和德国等欧洲国家正在讨论是否允许华为参与5G网络建设。而美国持续施压的态度则引起葡萄牙的不满。
葡萄牙总统德索萨海里救助落水女性的影片一时间在网上疯传开来。
17岁瑞典环保少女通贝里７月２０日获颁葡萄牙古尔本基安人道奖，奖金100万欧元。通贝里随即表示将捐出奖金用于支持保护环境、抗击气候变迁的项目。
这宗女童失踪案虽然已经发生多年，但至今仍未被忘记。13年前，小玛蒂在葡萄牙的一个度假公寓内离奇失踪，现在，德国联邦刑事调查局正在调查一名德国男性嫌疑人。
北京强推港版国安法，引发港人逃亡潮。作为前宗主国的英国表示考虑给予港人庇护，但只是延长BNO的逗留时间，被指口惠而实不至。什么是BNO？为何英国在九七回归前没有给予港人居英权？
上世纪70年代结束专制以来，葡萄牙首次对全国实施紧急状态法。该国领导人强调，在抗击新冠疫情斗争中，不会废止民主制。
20年前的今天，澳门主权从葡萄牙移交中国。然而，与相邻的香港不同，这里几乎没有抗议。为什么呢？
葡萄牙外长称，5G竞标将依据该国和欧盟的严格法规进行评估。 荷兰经济事务国务秘书称，5G关键部分可能仅允许可靠供应商供货。
巴西人和西班牙人都爱来这里度假。的确，葡萄牙称得上是旅游胜地。这里风光壮丽、悠久历史，也有香甜美酒。本台为你推荐几个值得一去的葡萄牙城市。
香港的黑衣示威者、乌克兰的橙色革命旗帜、伊朗的绿色政治示威标志：示威运动的颜色代表着其所处时代的希望。
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