俄罗斯寡头阿布拉莫维奇回到了莫斯科？

在遭到英美等国制裁后，俄罗斯富豪、英国切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇现又面临欧盟制裁。本周二，一架和他有关的飞机从以色列经伊斯坦布尔后，飞抵莫斯科。阿布拉莫维奇在这架飞机上吗？