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葡萄牙位于欧洲伊比利亚半岛
首都里斯本
法国、西班牙、葡萄牙的森林大火尚未扑灭，英国宣布进入高温紧急状态，飞机停飞火车停运。不仅欧洲酷暑难当，中国六成国土面积也遭遇一波又一波热浪袭击。
因多个地区严重干旱，意大利政府宣布进入紧急状态。饮用水短缺，森林大火，多洛米蒂山上的冰川也开始大面积溶化。
德国在5月20日确认了首例猴痘病例，发生在巴伐利亚州。此前葡萄牙、西班牙和英国等国已经报告了感染病例。此种病毒在欧洲相当罕见。
在遭到英美等国制裁后，俄罗斯富豪、英国切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇现又面临欧盟制裁。本周二，一架和他有关的飞机从以色列经伊斯坦布尔后，飞抵莫斯科。阿布拉莫维奇在这架飞机上吗？
澳门自2009年起就施行国家安全法，没有出现和香港类似的抗议活动。但北京仍不放心，不断强化对这座前葡萄牙殖民地城市的控制。
德国和芬兰、荷兰、葡萄牙和斯洛文尼亚4国一起发起一项新倡议，旨在建立一支欧盟快速反应部队，应对未来的军事危机。
在严厉批评和警示声中，斯洛文尼亚周四从葡萄牙手中接任欧盟理事会主席国。
德国为葡萄牙提供医疗人员和设备援助，以支持同为欧盟国家的该国应对新冠危机。不过，德国之声记者发现，德国士兵提供援助的是里斯本一家豪华私人医院，其运作公司属于一个中国企业集团。
在南欧国家葡萄牙，近来新冠感染与死亡病例激增，卫生系统不堪重负。紧要关头，德国等国伸出援助之手，向葡萄牙派遣医疗队、运送医疗物资。
为了防止新冠变种病毒传入境内，德国宣布自周六开始对来自英国、巴西、葡萄牙、南非等高风险国家旅客实施入境限制。
新年伊始，葡萄牙从德国手中接过了欧盟理事会轮值主席职务，任期为6个月。面对依旧严峻的新冠疫情，新轮值主席国的任务仍将相当艰巨。
在英国和法国对中国公司采取事实上的禁令后，意大利和德国等欧洲国家正在讨论是否允许华为参与5G网络建设。而美国持续施压的态度则引起葡萄牙的不满。
葡萄牙总统德索萨海里救助落水女性的影片一时间在网上疯传开来。
17岁瑞典环保少女通贝里７月２０日获颁葡萄牙古尔本基安人道奖，奖金100万欧元。通贝里随即表示将捐出奖金用于支持保护环境、抗击气候变迁的项目。
这宗女童失踪案虽然已经发生多年，但至今仍未被忘记。13年前，小玛蒂在葡萄牙的一个度假公寓内离奇失踪，现在，德国联邦刑事调查局正在调查一名德国男性嫌疑人。
北京强推港版国安法，引发港人逃亡潮。作为前宗主国的英国表示考虑给予港人庇护，但只是延长BNO的逗留时间，被指口惠而实不至。什么是BNO？为何英国在九七回归前没有给予港人居英权？
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