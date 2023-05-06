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葡萄牙位于欧洲伊比利亚半岛
首都里斯本
旅游胜地葡萄牙吸引着无数游客。今年一季度已有280万外国人做客该国，但旅游业兴旺带来的负面效应是租金急剧上涨。
葡萄牙塞图巴尔市发生枪案。几名赛鸽饲养员发生争吵，一名男子开枪射杀三人后自杀。
由于担心腐败和安全问题，欧洲国家开始叫停以投资换取签证或居留许可的项目。与此同时，所谓的“公民身份产业”（citizenship industry）在中东地区才刚刚起步。
继爱尔兰之后，葡萄牙成为又一个取消外国人投资移民项目的欧盟国家。今后在欧洲获得“黄金签证”难度增加，但其实还有另一些尚不广为人知的居留可能。
中國駐葡萄牙大使館爆監控爭議，有民眾投訴使館外安裝的360度監控攝影機，可能拍攝到附近公寓及街道，危及個人隱私。報導釋出後，葡國外交部誓言展開調查，而這幾台監視器也在同日迅速遭撤除或調校角度。
厌倦灰蒙蒙的天空和冬季的抑郁氛围？这些度假地点在冬季时节依旧风光明媚！
因多个地区严重干旱，意大利政府宣布进入紧急状态。饮用水短缺，森林大火，多洛米蒂山上的冰川也开始大面积溶化。
德国在5月20日确认了首例猴痘病例，发生在巴伐利亚州。此前葡萄牙、西班牙和英国等国已经报告了感染病例。此种病毒在欧洲相当罕见。
在遭到英美等国制裁后，俄罗斯富豪、英国切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇现又面临欧盟制裁。本周二，一架和他有关的飞机从以色列经伊斯坦布尔后，飞抵莫斯科。阿布拉莫维奇在这架飞机上吗？
德国为葡萄牙提供医疗人员和设备援助，以支持同为欧盟国家的该国应对新冠危机。不过，德国之声记者发现，德国士兵提供援助的是里斯本一家豪华私人医院，其运作公司属于一个中国企业集团。
在南欧国家葡萄牙，近来新冠感染与死亡病例激增，卫生系统不堪重负。紧要关头，德国等国伸出援助之手，向葡萄牙派遣医疗队、运送医疗物资。
为了防止新冠变种病毒传入境内，德国宣布自周六开始对来自英国、巴西、葡萄牙、南非等高风险国家旅客实施入境限制。
新年伊始，葡萄牙从德国手中接过了欧盟理事会轮值主席职务，任期为6个月。面对依旧严峻的新冠疫情，新轮值主席国的任务仍将相当艰巨。
在英国和法国对中国公司采取事实上的禁令后，意大利和德国等欧洲国家正在讨论是否允许华为参与5G网络建设。而美国持续施压的态度则引起葡萄牙的不满。
葡萄牙总统德索萨海里救助落水女性的影片一时间在网上疯传开来。
17岁瑞典环保少女通贝里７月２０日获颁葡萄牙古尔本基安人道奖，奖金100万欧元。通贝里随即表示将捐出奖金用于支持保护环境、抗击气候变迁的项目。
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