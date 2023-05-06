遭控「侵犯隱私」 中國駐葡使館拆全景監視器

中國駐葡萄牙大使館爆監控爭議，有民眾投訴使館外安裝的360度監控攝影機，可能拍攝到附近公寓及街道，危及個人隱私。報導釋出後，葡國外交部誓言展開調查，而這幾台監視器也在同日迅速遭撤除或調校角度。