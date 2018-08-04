葡萄牙经济被中国人“接管”？

(德国之声中文网) 葡萄牙电力集团(EDP)是一家拥有2.5万余名员工的国有企业。不过，它很快就会属于中国人。已经持有EDP四分之一股份的中国三峡集团目前在葡萄牙证券交易所提出了收购报价，准备完全收购这家企业。批评人士指出，中国正按照一份"总规划"来接管葡萄牙经济的关键行业。而葡萄牙政府则反驳说，中国投资者和其他外国投资者一样受欢迎。

在其他欧洲国家，中国资本的收购热潮也引发了许多担忧和批评。德国的机器人、汽车行业的重点企业、希腊的比雷埃夫斯港，都成为了中国投资者的目标。

危机之中的葡萄牙政府则乐见中国资本的涌入。后者在财政紧缩政策期间为葡萄牙经济提供了许多资金。中国投资者不仅仅收购了葡萄牙国有企业的股份，还逆潮流而动，收购了大量葡萄牙国债。

雪中送炭别有用心？

欧洲最古老的保险公司之一--葡萄牙忠诚保险集团(Fidelidade)已经被来自中国的复星国际收购。健康之光医疗集团(Luz Saúde)也遭遇了同样的命运。复星国际还收购了葡萄牙商业银行(BCP)的四分之一股份，中国海通证券则并购了葡萄牙圣灵投资银行(BESI)。葡萄牙航空公司(TAP)的部分股权也为中国海航集团所持有。甚至于葡萄牙国家电网的四分之一股份，也为中国国家电网所持有。

在葡萄牙南方的锡尼什，中资公司将扩建之前几乎废弃的深水港。葡萄牙-中国工商会副会长塞罗迪奥（Ilídio Serôdio）说："中国人主要投资领域包括金融、保险、银行业，以及基础设施建设项目。在债务危机期间，中国资本为葡萄牙政府削减债务提供了许多帮助。这也进一步吸引了其他投资者。"他指出，中国投资者一方面为葡萄牙带来了亟需的资金，同时也打造了"良好的投资氛围"。塞罗迪奥说："中国人利用了有利的时机，大举进军葡萄牙。"

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阻止美国法国收购，却对中国资本保持沉默

一些经济界专家则对中国资本大举涌入葡萄牙感到担忧。三峡集团有意收购葡萄牙电力集团，更是引发了大量批评。里斯本大学的经济学教授杜克(João Duque)说："全国最大的电力供应商被单一股东掌控，这从经济角度而言很不合理。"令他感到惊讶的是，葡萄牙政府居然对这一收购企图无动于衷。而在一年前，里斯本当局还对美国财团收购葡萄牙航空的交易案亮了红灯，并牢牢握紧手中的50%股份。杜克认为，葡萄牙政府对葡萄牙电力集团并购案保持沉默，必然有政治因素。

葡萄牙政府确实对中国资本表现出了令人震惊的镇定。里斯本当局曾经否决过法国投资者收购葡萄牙一私人电视台，但是却不反对澳门一企业收购葡萄牙全球媒体集团(Global Media)的30%股份，并成为后者的最大股东。杜克担心，长此以往，葡萄牙经济会对中国资本产生依赖性，在政治上也会受制于人。

三峡集团试图收购葡萄牙电力集团的全部股份，这一桩交易涉及的不仅仅是中国与葡萄牙两国。葡萄牙电力在全球都有业务，其清洁能源电站甚至建到了南美和北美大陆。葡萄牙-中国工商会副会长塞罗迪奥指出，这里也包括巴西电力市场等外资通常难以染指的市场，"而通过葡萄牙，中国人将能够更有力地挺进这些市场。"

不过，这笔交易是否能够成功，目前还是未知数。支持政府的左翼政党以及工会组织现在也要求当局将国资控股比例提升到50%以上。而且，在三峡集团首次提出收购要约之后，葡萄牙电力的股价涨势迅猛，这意味着中国国企需要更多的资金才能完成收购。此外，美国方面也对这一收购案拥有一定的话语权，毕竟葡萄牙电力集团也在美国市场运作。