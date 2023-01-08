 葡萄牙终止“黄金签证” 留居欧洲还有捷径？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2023

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新闻广角

葡萄牙终止“黄金签证” 留居欧洲还有捷径？

继爱尔兰之后，葡萄牙成为又一个取消外国人投资移民项目的欧盟国家。今后在欧洲获得“黄金签证”难度增加，但其实还有另一些尚不广为人知的居留可能。

葡萄牙里斯本老城

葡萄牙里斯本老城

（德国之声中文网）葡萄牙总理安东尼奥•科斯塔(António Costa)上周表示，葡萄牙政府将停止发放被称为"黄金签证"的投资居留许可，以"打击房地产价格投机"。而此前，爱尔兰也宣布终止"投资移民计划"。

除了葡萄牙、爱尔兰，希腊、塞浦路斯、马耳他等欧洲国家也有类似的规定，允许非欧盟公民通过投资、买房相对简便地在当地获得居留许可。

例如，在葡萄牙，购买50万欧元（约合人民币367.2万元）的房产，或在非城区或旅游区域外购买35万欧元（约合人民币257万元）的房屋，就能够在该国居住五年，并在申根区自由旅行，之后甚至可以在较宽松的条件下申请永久居住权。

根据葡萄牙外国人和边境服务中心（SEF）数据，2012年以来，葡萄牙向非欧盟居民共发放了超过1.1万份黄金签证，吸引了近68亿欧元投资，其中90%都被注入了房地产市场。中国、巴西、土耳其、南非和阿联酋的公民是获得签证最多的群体。

黄金签证对中国、俄罗斯等国有意移民欧洲的富有人士具有吸引力

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欧洲"黄金签证"前景堪忧

随着这种签证受到青睐，争议也随之而来。欧盟近年来敦促成员国限制发放，因为它蕴含安全风险，为洗钱、逃税、资助恐怖主义、腐败和有组织犯罪的渗透提供了有利条件。

在实施的国家内部，也引起国民的一些不满，包括葡萄牙总理提到的房地产价格被拉高、给当地市场和基础设施增加负担等。

近年来，欧洲多个国家的"黄金签证"项目开始收紧。2022年2月，英国政府宣布终止已实施多年的投资移民签证项目；希腊今年也把部分地区的"黄金签证"门槛从25万欧元升至50万欧元。在西班牙，政府已经向国会提交了一项法案，要求废止以购房产获得居留签证的途径。

作为远程工作地点，葡萄牙受到“灵活”工作者的青睐

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考虑做个"数字游民"？

不过，除了传统的"黄金签证"，位于欧洲大陆最西端的葡萄牙还有一种新的"低门槛"签证。去年10月，该国推出"数字游民签证" （digital nomad visa），允许来自非欧盟国家的远程工作者在葡萄牙生活和工作长达五年。条件是申请人的收入必须至少是该国最低工资的四倍，或每月不低于3,244美元。

据德国新闻网站Business Insider报道，葡萄牙外交部的数据显示，在该计划的前三个月批准了200份这类签证。当地媒体报道，大多数申请人来自美国、英国和巴西。

在"数字游民签证"诞生之前，葡萄牙还有另一种非欧盟居民可申请的D7签证。该签证要求申请人每年至少有7,200欧元（7,673美元）的"被动收入"，如房地产或公司股权收益，而不是工薪收入。此外，D7签证和"数字游民签证"都不允许申请者在当地就业。

 

（综合报道）

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