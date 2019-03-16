 葡萄牙政府面临危机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2019

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时政风云

葡萄牙政府面临危机

里斯本教师要求加薪问题引发的争议演变成为一场政府危机。议会就此进行的一次投票表决失败后，该国总理科斯塔决定采取最后的手段。

Portugal Antonio Costa in Lissabon (AFP/C. Costa)

葡萄牙总理科斯塔资料图片

（德国之声中文网）通过采取严厉的节约措施，葡萄牙才得以摆脱大约10年前爆发的严重债务危机。如今，该国的财政赤字仅为0.5%，成为近45年来的最低。虽然经济在快速增长，但葡萄牙人还在为此付出代价。

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葡萄牙陷入经济危机后，欧盟为葡萄牙制定了极为苛刻的节约政策。而中国却在同一时期在葡萄牙大举投资。现在，欧盟计划制定严格政策遏制中国在欧洲的经济扩张，而葡萄牙总理则对此提出反对意见。 (13.03.2019)

好像是有点转好的迹象：那些曾经的欧元危机国家——比如说葡萄牙和爱尔兰已经踏上了复苏的道路。各大评级机构也予以认可。但是这些国家恢复的进度还是步调不一的。 (17.12.2017)

自危机爆发以来，该国公务员的薪金就从没有增加过。教师的收入也被冻结。如今，该国的教育工作者举行抗议活动强烈要求改变这种状况。他们甚至要求补发被冻结的加薪。而这些要求有可能会导致葡萄牙社会党少数派政府的破产。

教师加薪会导致连锁反应？

葡萄牙总理科斯塔面临着下台的危险。他在一次电视转播的新闻发布上表示，如果提高教师工资， 国家难以承受这笔开支。在此之前，葡萄牙议会教育委员会通过投票表决已经决定取消对加薪的限制。社会党人的2个合作伙伴-共产党和左翼党也对保守的反对党的一个相关提案表示支持。只有科斯塔总理的社会党反对提高工资。

科斯塔表示反对加薪的理由是，一旦提高教师的薪金，其他政府公务员也会提出同样的要求。成千上万的公务员继而会跟着要求加薪，这将导致所有稳定金融体系的尝试以失败告终。葡萄牙财政部长森特诺（Mário Centeno）向葡萄牙《晨邮报》表示："这将起到一个负面作用。"

  • Portugal Lissabon Kapverdische Kultur im Stadtviertel Cova da Moura | Fest Santa Catarina (Reuters/R. Marchante)

    葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

    佛得角“飞地”

    非洲西岸有一个大西洋岛国佛得角共和国，主要由10座岛屿组成。这个国家曾经是葡萄牙殖民地。如今在葡萄牙首都里斯本郊外的科瓦达莫拉，6000名居民中有三分之二来自佛得角。科瓦达莫拉因此被戏称为佛得角的第11座岛屿。佛得角人的生活方式及文化深深影响这片城区。

  • Portugal Kapverdische Kultur im Stadtviertel Cova da Moura | Blick auf Lissabon (Reuters/R. Marchante)

    葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

    眺望里斯本

    科瓦达莫拉是一片丘陵地，占地约16公顷。由此地开车前往里斯本市中心只要20分钟。这里经常被与巴西里约的贫民窟相提并论。若从投资者与城市开发者的角度出发，这个城区根本不应该以如今的风貌存在。

  • Portugal Lissabon Kapverdische Kultur im Stadtviertel Cova da Moura | Fest Santa Catarina (Reuters/R. Marchante)

    葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

    移民集散地

    自上世纪60年代开始，科瓦达莫拉逐渐出现居民。1974年里斯本爆发康乃馨革命推翻军政权后，科瓦达莫拉区成为佛得角移民的定居中心。

  • Portugal Lissabon Kapverdische Kultur im Stadtviertel Cova da Moura | Polizist (Reuters/R. Marchante)

    葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

    只是偏见？

    高犯罪率、毒品、社会问题——这是外界对科瓦达莫拉的常见印象。当地警察也被指控诉诸暴力。其中甚至有17名警察因为绑架、酷刑、伪造报告遭到起诉。在案件审理尚未终结前，警方拒绝提供任何信息。

  • Portugal Kapverdische Kultur im Stadtviertel Cova da Moura | Paulo Cabral (Reuters/R. Marchante)

    葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

    游客吸铁石

    尽管被认为是治安不良的危险区域，科瓦达莫拉仍受到游客欢迎。36岁的保罗·卡贝拉出生于科瓦达莫拉。如今他为游客担任向导，费用是每人五欧元。卡贝拉表示：“这里不只有恶劣的一面。来过一次后，你会不停想再故地重游。”

  • Portugal Kapverdische Kultur im Stadtviertel Cova da Moura | Benvinda Mendes, Köchin (Reuters/R. Marchante)

    葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

    寻找美好人生

    本温达·孟德斯（图右）过去在佛得角是一名建筑工人。她在80年代来到科瓦达莫拉追寻更好的生活。当年这里还没有水源，排水系统及电路等也是经过很长的一段时间才终于建造完成。73岁的孟德斯如今在科瓦达莫拉经营餐厅。

  • Portugal Lissabon Kapverdische Kultur im Stadtviertel Cova da Moura | Hund in Fenster (Reuters/R. Marchante)

    葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

    最贫穷的人民

    如今科瓦达莫拉的街道已经稳固，街道上盖起了两至三层楼高的简陋楼房。根据联合国201年的一份报告，佛得角人是葡萄牙人民中最贫穷的一群人。

  • Portugal Lissabon Kapverdische Kultur im Stadtviertel Cova da Moura | Tanz im Coqueiro (Reuters/R. Marchante)

    葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

    精神食粮

    除了食物外，音乐、演奏会与舞蹈是当地重要的精神食粮。最广为人知的是佛得角人的“摩内”音乐（Morna），这种音乐风格经常被与葡萄牙怨曲“法朵”（Fado）作比较。摩内是一种缓慢、沉重、忧郁的曲调。快板且有具有节奏感的Funana和Batuko风格也受到喜爱。

  • Portugal Kapverdische Kultur im Stadtviertel Cova da Moura | Restaurant (Reuters/R. Marchante)

    葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

    保留传统

    2011年逝世的佛得角女歌手切萨里亚·埃沃拉（Cesaria Evora）被誉为“摩内女王”。直至今日，埃沃拉仍受到佛得角人以及科瓦达莫拉居民的追捧。当地导游保罗·卡贝拉表示：“这里的居民或许贫穷，但是他们有一颗伟大的心。保护传统文化是我们身份认同的一部分。”

    作者: Uta Steinwehr


科斯塔的少数派政府自2015年上任以来一直试图稳定金融体系，同时也放松了前保守党政府中的一些紧缩措施，例如为低收入者减税以及提高退休金。而葡萄牙财政部长森特诺则被视为是该国经济奇迹的主要推手。自2018年1月以来，森特诺同时兼任欧元集团主席。

葡萄牙议会最终投票表决的日期定于5月15日，距葡萄牙议会选举大约五个月，距欧洲议会选举不到两个星期。

李京慧/文木 (法新社、美联社、德新社、路透社)

 

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葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

位于非洲西岸的佛得角共和国曾是葡萄牙殖民地。数十年来，不少佛得角移民在里斯本郊外定居。由于治安不良，里斯本人甚少踏足该地，但游客却对佛得角文化充满浓厚兴趣。 (08.04.2019)  

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