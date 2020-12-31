葡萄牙接任欧盟轮值主席国

（德国之声中文网） 新任欧盟轮值主席国葡萄牙的口号是 “开始行动：重建一个公正、绿色、数字的欧洲。“这个位于里斯本的左翼政府将负责落实欧盟的新冠疫情经济援助方案。葡萄牙总理科斯塔在推特上写道：“从德国和默克尔总理手中接过接力棒，葡萄牙感到荣幸，也感到责任重大。”

这个拥有1030万人口、位于欧洲西南边缘的小国已是第四次接任欧盟理事会主席国，此次面临着艰巨的任务。预计未来6个月很可能依旧将受新冠疫情的主导。葡萄牙的主要任务将是推动实施欧盟大规模疫苗接种计划和巨额疫情纾困方案。今年7月，欧盟成员国通过史上最大规模财政协议，总额近2万亿欧元，其中包括“新冠疫后重建基金”以及未来7年的预算案。

此外，虽然欧盟和英国在最后时刻达成脱欧后的贸易协定，但是英国正式脱欧后的问题也不容小觑。 葡萄牙还要从德国手中接过棘手的移民和难民问题。 葡萄牙也希望能够加深欧盟和非洲的关系。

保持连贯

今年下半年，斯洛文尼亚将接任欧盟理事会主席国。因为轮值主席国的任期只有6个月，所以前后三届轮值主席国会在议程规划方面需要构成一个较为连贯的整体。比如，德国、葡萄牙和斯洛文文尼亚曾就各自任期内的议题和任务进行协商。

在这一框架内，各国还有一套自己的主席工作计划。但面对不断变化的情况，主席国的工作重点往往取决于当时形势的需要，比如德国在主席任期内就是主要致力于克服新冠危机及其带来的后果。

安静/洪沙（德新社，福音教通讯社）

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