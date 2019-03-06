葡萄牙：亲中是因为别无选择？

（德国之声中文网）欧盟轮值主席国罗马尼亚刚刚宣布，欧盟今后将严格监控中国在欧洲敏感工业的投资行为，而葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔（António Costa）却要反其道而行之。这恐怕会令欧盟的高层政治家们愤怒不已。

中国大举收购的政策令许多欧洲人感到不安，葡萄牙总理却为这一政策进行了辩护。科斯塔对英国《金融时报》表示：管控固然是件好事，但绝不可以发展到贸易保护主义的程度。他说："我们所经历的中方投资都是非常积极的。中国人非常尊重我们的法律和市场规则。"

2010年经济危机之后，中国企业在葡萄牙采取了一系列收购并购措施：前国有电网运营企业REN、最大的保险公司、最大的私立医院以及银行等等，不一而足。批评者认为，这简直实在变卖家底。

中资海通银行在里斯本街头随处可见

除此之外，葡萄牙几家较小的供电商也已落入中国人手中。中国原本还计划收购葡萄牙最大的电力公司EDP，但最终不了了之，原因之一可能是由于美国方面对此提出了异议。EDP在美国也有业务。

特洛伊木马？

在涉及中国收购的问题上，葡萄牙是否还站在欧盟一侧，对此人们的顾虑越来越多。里斯本经济学院ISEG的胡奥·杜格（João Duque）教授表示："科斯特已经不是中国人藏在欧盟内的特洛伊木马了，他简直就是一匹为中国人效力的战马。"

多年来，这位葡萄牙政府首脑一直以中国的老朋友自居。作为回报，前不久中国最高领导人习近平访问了葡萄牙。已经有五百年悠久历史的中葡关系从来都没有像今天这样和谐。

对于陷入危机的葡萄牙，中国总是予以慷慨援助，比如中国曾大量收购无人问津的葡萄牙国债。虽然欧盟也曾提供了一些援助，但葡萄牙必须为此满足"三套马车"提出的一系列节约和改革条件。所谓三套马车是指欧洲央行、欧盟委员会以及国际货币基金。

葡萄牙欧盟议员安娜·古梅斯（Ana Gomes）抱怨说，"正是三套马车把葡萄牙推进了中国人的怀抱。"她表示，当初她和她的同事们曾多次对此提出警告，但欧盟则一而再、再而三地强调市场的自由调控。同科斯塔总理同属葡萄牙社会党的古梅斯说："现在欧盟收到了这一政策的账单。"

欧盟错误政策的代价

不管尽管如此，古梅斯并不赞同党内同僚科斯塔的对华政策。她说，中国是一个不尊重人权的国家，中国在欧盟的投资是有其政治目的的，很多投资企业本身就是中国的国有企业。她认为，必须禁止中国企业涉足欧洲核心工业，而这样做也和贸易保护主义毫无关联。她说："对于科斯塔总理为中国收购行为所进行的公开辩护，我必须予以强烈反驳，--尽管欧盟迄今为止对中国的所作所为无动于衷。"

中国大型企业当然希望扩展其全球影响力，对此里斯本葡中商会的赛罗迪奥（Ilídio Serodio）也并不讳言。他表示，中国确实以欧盟小国葡萄牙和希腊为突破口，获得了对欧盟极大的影响力，但与此同时，这些国家也获得了经济实惠。赛罗迪奥说："和中国搞好关系，对葡萄牙来说只有好处。"不过，他也承认中国涉足欧洲核心工业领域会是一个问题。

扩大对欧洲小国的影响力

多年来，中华人民共和国一直期望在葡属亚速尔群岛找到落脚点，甚至已经收购了一个位于美军基地附近的港口。赛罗迪奥说："中国人当然希望在大西洋拥有一个基地，但这一点很难做到。"

在此问题上，美国人的反对呼声甚至远远超过葡萄牙，这有点类似于就是否同意华为参与5G网建设而展开的讨论。

赛罗迪奥表示："毫无疑问，中国会加大对欧盟小国的投资力度，以扩大中国的影响力。"他认为，葡萄牙总理科斯塔对此也心知肚明，但他并不认为中国人的做法目前会构成威胁。"我们的政府总理对此很乐观。"

经济学教授杜格则有不同的看法。他说，在葡萄牙经济危机期间，中国不仅收购了大量葡萄牙国债，还通过公司兼并获得了重要的操控权，"有鉴于此，面对中国的扩张政策，葡萄牙已经无力进行反击了。"

咎由自取？

杜格也对欧盟无所作为的态度提出批评，他认为，造成今天的局面，欧盟也负有不可推卸的责任。"当初强迫葡萄牙甩卖家产的是欧盟，而今天抱怨葡萄牙对中国网开一面的也是欧盟。"

杜格担心，情况甚至还会进一步恶化：如果全球经济继续疲软，葡萄牙再度陷入危机，中国将会再次出手扮演救世主角色，从而获取更大的影响力。他说："葡萄牙总理现在公开为中国扩张政策站台，也许正是为了今后获取更多的资金。"

杜格说，欧洲人有充分的理由对葡中亲密关系提出批评，但也不应忘记，促成这种亲密关系的也正是欧洲人自己。