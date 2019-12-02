 葡萄牙不排除华为竞标 荷兰首次拍卖5G频谱 | 经济纵横 | DW | 05.12.2019

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经济纵横

葡萄牙不排除华为竞标 荷兰首次拍卖5G频谱

葡萄牙外长称，5G竞标将依据该国和欧盟的严格法规进行评估。 荷兰经济事务国务秘书称，5G关键部分可能仅允许可靠供应商供货。

Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G (Getty Images/AFP/P. de Melo Moreira)

（德国之声中文网）据美联社报道，葡萄牙高级官员周四（12月5日）向美国国务卿蓬佩奥表示，不会将中国公司排除在5G网络竞标之外。

蓬佩奥在与葡萄牙外长席尔瓦的共同记者会上警告说，中国政府"不会犹豫"使用华为作为敏感数据的后门。他说，每个国家都须自己做出决定，但"过去数年，我们一直在试图向世界各地的朋友表明潜在的威胁"。

席尔瓦则表示，5G竞标将依照严格的葡萄牙和欧盟法规进行评估。

美联社报道，葡萄牙是欧盟及北约较小的成员国之一，迫切希望吸引投资者。中国公司在葡萄牙能源、银行和保险领域已拥有显著的资产。

席尔瓦还提到，很快将就该国最大的大西洋深水港一个集装箱码头举行公开招标。预计中国将提出强有力的竞标，不过，席尔瓦表示，他希望美国公司也会参与竞标。

另据路透社报道，荷兰将拍卖首批5G频谱，并表示，如果存在安全隐患，可能将一些设备供应商排除在外。

三大荷兰电讯网络--KPN NV、沃达丰Ziggo和德国电信预计将参与竞拍。没有公司被排除在外。

荷兰经济事务国务秘书齐泽（Mona Keijzer）在一份声明中表示："网络的关键组成部分可能仅允许由可靠的供货商提供。"

她表示："如果存在怀疑，一家不可靠的供货商可能会滥用、或使荷兰电信基础设施瘫痪，或者与外国政府存在紧密联系而与间谍活动有关，那么可以将之排除在外。"

这份文件中没有直接讨论华为。

荷兰最大的电信公司KPN在今年4月表明的立场是，计划使用华为设备用于基站，视之为5G网络的"外缘"部分，但在核心部分将使用一家"西方"供应商的产品。

该公司还表示，如果法律要求，可以停止使用华为设备。此外，该公司计划长期而言从过去的移动网络核心部分中移除华为设备。

据路透社报道，荷兰情报部门AIVD4月警告不能对来自有"攻击性网络战略"的国家的设备产生依赖性，并将中国称为工业间谍的最大威胁。

10月，荷兰反对党支持一项将华为排除在该国5G网络之外的动议，但执政联盟予以否决，称挑出一个公司或一个国家排除在外是不明智的。

苗子/叶宣（美联社、路透社）

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