著眼台海、南海危机 美菲军演模拟击退敌军

美菲年度“肩并肩”军演迈入最后一週，近日在菲律宾吕宋岛西北海岸的巴丹岛，以及邻近南沙群岛的巴拉望岛，分别进行实弹演习。此前，中国曾表示反对各国在海上炫耀武力、推行“炮舰外交”。

（德国之声中文网）位于台湾南边约400公里之外，美菲军队週一（5月6日）在吕宋岛西北海岸的佬沃市（Laoag）飞弹与炮弹齐发，模拟敌军抢滩时该如何守备。双方总计共出动约200名军人；美军向5公里外的浮动标的发射超过50枚155毫米榴弹炮，接著菲军也试射火箭，此外两国还进行了标枪飞弹（Javelin）演习。

这是美菲年度“肩并肩”军演（Balikatan）的一部分；这场大规模军演的所有参与部队共计约1万6000人，演习自4月下旬一直持续到5月10日。军演内容也包含击沉浮桥，用来模拟击溃敌军的两栖登陆舰；週三（8日）还将展开“海上打击”演习，双方部队将击沉一艘菲律宾退役军舰。

美国海军陆战队第一远征军指挥官赛德霍姆（Michael Cederholm）6日在吕宋岛演习现场表示，这次演习是模拟“击退侵略行动”，目的是强化美菲部队共同作战的能力，“为最坏的情况做准备……保护好关键的海上疆域”。

不过，据路透社报道，赛德霍姆强调演习并不针对特定的第三方。“我们并非要藉此传递什么信息，而是要建立（美菲）协同能力。”

菲方的军演指挥主管利库丁（Marvin Licudine）则向法新社指出，该国西北部暴露在更多风险之下。“因为我们面臨许多区域问题……我们必须在此区域的领土著手演练，找到自身定位。”

除了6日在佬沃举行的实弹军演，5日在菲律宾北边的巴丹岛（Batan）也有空中突击演习。据美国军方出资的《星条旗报》报道，美方表示此演习目的是加强整合美菲澳三国部队。巴丹岛邻近巴士海峡，而巴士海峡连结菲律宾和南海，是中国海军前往台湾东岸和太平洋的通道，也是美军从关岛赴台湾海峡的潜在中转站。

此外，美军上週也从菲律宾西部的巴拉望岛（Palawan），朝南海试射海马斯高机动性多管火箭系统（HIMARS）；该岛是距菲律宾主要的陆地领土中，距离南沙群岛最近之处。

美菲著眼台海与南海冲突

近年来台海情势紧张，菲律宾政界也持续关注台海危机下的应变计划，特别是民防、撤侨方面的准备。

军事上，菲律宾强化2014年的美菲《强化防务合作协议》（EDCA），去年更增开4处靠近台湾和南海的军事基地给美军使用。今年4月上旬，美日菲举行史上第一次三方领袖峰会，台湾也是重要议程之一；当时有专家向DW分析道，地缘政治上，台湾就夹在日本和菲律宾之间，而美国会希望这两国为台海紧急事态做好准备。

台海关系紧张 外籍移工忧演变战争 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

菲律宾和中国在南海的主权争端也持续延烧。4月30日，菲律宾再度指控中国海警在斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal，中国称黄岩岛）邻近海域，对菲方公务船发射水炮，导致船只受损、船上人员受伤。菲律宾随后召见了中国外交官员，表达抗议；中国则重申“黄岩岛是中国固有领土”的主张，主张中方是“依法采取必要措施，予以坚决驱离”。

菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr）6日表示“不会跟中国海警及中国船只走上一样的路”，否认菲方将利用水炮或类似的攻击性设备反击。他主张，菲律宾最不希望的就是继续升高冲突，将持续透过外交管道回应南海的冲突事件。

中国主张拥有几乎整个南海的主权，但2016年的海牙仲裁法庭否定了中国的“九段线”主张。中国不承认该裁决。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美日菲澳防长会面

上週四（2日），美国、日本、菲律宾和澳大利亚的国防部长在夏威夷举行四国军方领袖二次会谈；去年6月的新加坡香格里拉对话的场边也曾举办过类似会议。

今年4月，美日菲澳也在南海举办海军巡逻，加强四国部队的合作与协同性。

根据会后的联合声明，这四国强烈反对中国在南海的“危险且破坏稳定的行径”，且将进一步合作，支持各国在南海行使航行自由权。

针对美日菲澳防长会晤，中国官媒环球网6日发布文章，质疑这四国“组建小分队对付中国”。文章称，此多边机制成为美日印澳四方安全对话（QUAD）和美英澳同盟（AUKUS）之后，“华盛顿用来在亚洲对抗中国的众多地区伙伴关系之一”，而中国“坚决反对有关国家操弄集团政治……搞封闭排他的小圈子”。

（综合报道）

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