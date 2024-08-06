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著眼印太战略要道 美军拟在澳大利亚小岛设基地

2024年8月6日

澳大利亚的科科斯岛地处偏远，但其地理位置深具战略价值。不仅靠近中国石油进口通道，也位处美国吓阻中国侵略台湾的关键位置。如今美国似乎有意在当地建设军事基地，专家怎么说？

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图为位于印度洋的科科斯群岛。（资料照）
图为位于印度洋的科科斯群岛。（资料照）图像来源: Michael Runkel/robertharding/picture alliance

（德国之声中文网）在印度洋东侧，人口仅约600人的科科斯岛（Cocos Islands）可能将成为美国军事建设用地。科科斯岛位于澳大利亚西岸3000公里之外，但对美国来说，这座偏远的澳大利亚群岛地理位置极具战略价值，有机会扮演抗衡中国影响力的要角。

路透社週一（8月5日）的分析指出，美国海军今年6月曾发布一份工程招标文件，把科科斯岛列为美军在印度洋设基地的可能选址地点，这显示美军在寻求驻点于印度洋的机会。

对此，美国海军太平洋舰队的工程设施部门透过邮件回復称：“这些计划案可能会、也可能不会用来支援达尔文海军陆战队轮调部队。”该部队是美军设立于澳大利亚达尔文市的单位，每年约有2000名美国海军陆战队员在此派驻6个月。

盡管美军并未公开透露太多细节，但有专家曾在美国国会听证会上向议员说明科科斯岛的战略意义。墨尔本大学澳印研究所（Australia India Institute）学者巴鲁阿（Darshana Baruah）去年曾表示，科科斯岛会是美国施压中国，吓阻其侵略台湾的“关键地理位置”。

巴鲁阿还指出，科科斯群岛“离华府预期会发生冲突场面的区域近得多”，一方面靠近麻六甲海峡，一方面也离澳大利亚北方的通道不远，“具有极大的战略地理优势”。

事实上，麻六甲海峡是中国石油进口的“咽喉点”，中国约有一半的进口量仰赖此通道。目前美军在印度洋的迪亚哥加西亚岛（Diego Garcia）设有军事基地，但科科斯岛比它更靠近麻六甲海峡。在伊拉克、阿富汗爆发冲突时，美军从迪亚哥加西亚岛出动轰炸机，然而此二国如今前景未明；与此同时，美国正逐渐提升对印太地区的关注。

美国也把科科斯群岛，以及菲律賓、东帝汶和巴布亚新几内亚等国都列入“太平洋吓阻倡议”（Pacific Deterrence Initiative），未来打算推动更多建设案，加强美国部队在当地的兵力部署和基础设施，藉此反制中国。

随著中国在印度洋的海上活动增加，科科斯岛对澳大利亚自身亦有重要意义，澳大利亚国防军便曾把科科斯岛形容为展开海上监控行动的关键。今年开始，澳大利亚还预计在科科斯岛进行机场扩建工程，盼能承载P-8A海神式反潜巡逻机等重型军机。

对于美国把科科斯岛视为设基地可能的地点，澳大利亚国防军的发言人声明称，目前当地没有美国的投资案；不过，该声明也写道：“澳大利亚和美国共同密切合作，在澳大利亚多处合作推动双方兵力部署。”中国外交部则并未立即回应置评请求。

（路透社、美国海军等）

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