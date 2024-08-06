著名经济学家：对俄制裁收效甚微

（德国之声中文网）菲尔德迈尔（Gabriel Felbermayr）是维也纳经济研究所所长，他在接受德国《明镜》周刊采访时表示，尽管同西方国家的贸易量急剧减少，但与此同时，俄罗斯与其他一些国家的贸易量却有所增加。“借助哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚等中亚国家，西方产品仍在源源不断地流入俄罗斯。特别是俄罗斯同一些新兴国家的贸易量在大幅增加，比如对华贸易增加了40%，对土耳其增加了23%，对印度的贸易额甚至增加了140%。同上述国家的贸易不仅替代了俄罗斯同西方的贸易，甚至超过了此前同西方的贸易量。”

菲尔德迈尔对《明镜》周刊表示：“通过同友好国家的一些非官方自由贸易协定，俄罗斯已经抵消了西方制裁所造成的影响。种种迹象显示，制裁并不能阻止俄罗斯继续在乌克兰作战，我们不想质疑制裁本身的意义，但俄罗斯确实巧妙地抵消了制裁造成的影响。”

莫斯科宣称 西方制裁对俄罗斯经济毫发无损

今年6月，欧盟发布了迄今为止的第14次对俄制裁一揽子计划。但俄罗斯宣称，欧盟的制裁对俄罗斯毫无影响。6月底，俄罗斯外交部副部长格鲁什克（Alexander Gruschko）表示，欧盟的制裁只能对欧盟自身造成损失，这些制裁措施只能说明，欧盟既不顾及自身的经济利益，更不顾及欧盟民众的死活。格鲁什克说：“欧盟对俄制裁的目的，是要遏制俄罗斯经济的发展，危害俄罗斯社会的团结和稳定，但制裁的效果恰恰相反。”俄罗斯方面还发出警告说，欧盟的能源价格将会进一步上涨。欧盟发布的第14次一揽子制裁措施中首次包含了限制购买俄罗斯液化天然气的内容。

欧盟的第14次一揽子制裁措施中首次包含了限制购买俄罗斯液化天然气的内容。 图像来源: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

分析人士认为，上述制裁措施虽然会对俄罗斯的液化天然气企业造成冲击，但欧盟所规定的过渡期内，上述企业将有机会寻找到新的买家和输出渠道。现在印度和中国等亚洲国家已经成了欧盟对俄制裁的受益者，因为他们获得了相对廉价的俄罗斯能源。

来自莫斯科的消息称，印度已经成为俄罗斯原油的最大买家。今年7月，俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Nowak） 对国际文传电讯社表示：“印度是一个重要的市场，从今天的情况来看，印度已经成为俄罗斯在能源领域的和核心伙伴。”诺维克表示，过去一年当中，俄罗斯向印度出口了9000万吨原油，相当于印度国内需求的40%，比2022年的对印原油出口增加了一倍。

菲尔德迈尔：问题是多数国家没有参与对俄制裁

那么，对俄罗斯的一系列制裁措施都是徒劳的吗？菲尔德迈尔表示：“当然不是徒劳的，但俄罗斯的原油和天然气仍能够源源不断地进入国际市场。”他表示，匈牙利和奥地利等欧盟成员国仍对俄罗斯能源有极大的依赖。俄罗斯的原油贸易仍在继续，改变的只是运输路线而已。菲尔德迈尔强调，最大的问题在于，“世界上大多数国家并没有参与对俄制裁。”

那么，欧洲能采取哪些应对措施呢？需要让更多的国家参与到制裁行动中吗？菲尔德迈尔认为：“西方应努力扩大自身的联盟，比如让土耳其站在西方一侧。西方如果一味强化制裁措施，那将只能更大程度地改变贸易走向。而俄罗斯的伙伴国家也将会受到鼓舞，并扩大同俄罗斯的合作。”

（德新社，明镜，法兰克福评论报）

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