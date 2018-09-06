 著名作家杨恆均失联 恐遭中国当局關押 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2019

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时政风云

著名作家杨恆均失联 恐遭中国当局關押

雪梨科技大学教授冯崇义接受媒體访问时表示，杨恆均疑似遭中国国安人员从广东强行带去北京，而现在与其妻子可能被关押在北京。

China Yang Hengjun Global Media Forum 2009 (DW)

著名澳籍作家杨恆均疑似在抵达广州后，遭国安人员讯问12小时后，带往北京关押。

(德国之声中文网) 旅居美国的澳大利亚著名作家杨恒钧据传可能遭中国当局关押。 雪梨科技大学教授冯崇义接受澳洲媒体访问时表示，他觉得杨恒均跟他妻子目前应该遭中国国安部关押在北京。 他说: 「我跟他其他朋友跟家人过去四天不断尝试联系他们，但目前都联系不上。 」

根据华盛顿邮报报导，冯崇义说杨恒均与他的妻儿1月18日从纽约飞到广州，并在1月19日清晨抵达中国。 但他在抵达广州后便随即失去联系。 报导指出，杨恒均的妻子告诉友人她在广州机场被国保讯问，而杨恒均则是被关押。

冯崇义向华盛顿邮报表示，杨恒均的妻子周日 (1月20日) 传了张北京首都机场的照片给朋友，但她并没有解释为何她人在北京。

澳大利亚外交部向德国之声证实，目前已正式向中国当局询问一名失联的澳大利亚公民的下落。而中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，她不清楚杨恒均下落不明一事，并表示会再向相关单位询问细节。

Australien China Feng Chongyi Wissenschaftler (Privat)

雪梨科技大学教授冯崇义受访时表示，杨恆均的太太1月20日曾传讯息告知朋友她人在北京，怀疑她目前也跟杨恆均一起被关押在北京。

这并不是杨恆均首次在中国境内被政府刁难。2011年3月，在致电跟朋友说自己被三位不明人士在广州跟踪后，他也曾失联数日。当时他因被视为反中国政府的积极份子，外界因此猜测他可能因在网路上表态支持2011年2月的「中国茉莉花革命」而遭政府关押。在澳大利亚政府不断要求中国确认杨恆均的下落跟情况后，杨恆均不久后在澳大利亚现身，表示与外界失去联繫纯属「误会」。他当时称自己生了场病且手机没电，所以才与外界失联。

杨恆均除了是著名作家与时事评论家外，也曾任职于中国外交部与海南省政府。他常在网路上发文评论中国时事。

 

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