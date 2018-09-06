著名作家杨恆均失联 恐遭中国当局软禁

(德国之声中文网) 旅居美国的澳大利亚著名作家杨恆钧据传可能遭中国当局软禁。雪梨科技大学教授冯崇义接受澳洲媒体访问时表示，他觉得杨恆均跟他妻子目前应该遭中国国安部关押在北京。他说杨恆均与他的妻儿1月18日从纽约飞到广州，并在1月19日清晨抵达中国。他们原先预计从广州搭机飞往上海，与杨恆均的家人会面。

然而，他们并未按照原计画，搭乘1月19日早上飞往上海的班机。杨恆均的妻儿当天稍晚才抵达上海，但杨恆均却并未随行。冯崇义认为杨恆均一家人可能1月19日当天在广州机场被讯问了12小时后，与国安人员达成某种协议，允许他的妻子带着儿子先去上海与他家人会合，再独自前往北京。冯崇义说杨恆均的妻子1月20日曾传讯息告知朋友她人在北京。

澳大利亚外交部向德国之声证实，目前已正式向中国当局询问一名失联的澳大利亚公民的下落，而德国之声目前还无法证实杨恒钧是否已遭中国当局关押。

这并不是杨恆均首次在中国境内被政府刁难。2011年3月，在致电跟朋友说自己被三位不明人士在广州跟踪后，他也曾失联数日。当时他因被视为反中国政府的积极份子，外界因此猜测他可能因在网路上表态支持2011年2月的「中国茉莉花革命」而遭政府关押。在澳大利亚政府不断要求中国确认杨恆均的下落跟情况后，杨恆均不久后在澳大利亚现身，表示与外界失去联繫纯属「误会」。他当时称自己生了场病且手机没电，所以才与外界失联。

杨恆均除了是著名作家与时事评论家外，也曾任职于中国外交部与海南省政府。他常在网路上发文评论中国时事。