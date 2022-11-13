落实“20条”？中国多地取消全员核酸检测

中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条”之后，多地政府和国外使领馆陆续取消或暂停全员核酸检测。外界关注，“动态清零”总方针是否将有所鬆动？
（德国之声中文网）根据包括“第一财经”在内的中国媒体报道，继中国官方11月11日发布了“进一步优化防控工作提出了20条措施”（简称：20条）之后，包括陕西省镇坪县、福建省福州市、江西省广昌县、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已积极调整现行的防疫政策，宣布取消或暂不开展区域全员核酸检测。
中国官方11日推出的“20条”受到了广泛关注，被视为中国可能进一步放松新冠疫情管制措施的重大举措。涉及全员核酸检测的内容，“20条”在第6条中规定：“一般不按行政区域开展全员核酸检测，只在感染来源和传播链条不清、社区传播时间较长等疫情底数不清时开展。”
另据中国官方媒体“中新网”报道，曾经同样属于新冠疫情重灾区，一度遭到严格管控的河北石家庄如今也已经取消全员强制核酸检测，只对重点人群及重点工作岗位施行核酸检测。“河南日报”旗下“顶端新闻”报导，石家庄疫情防控咨询电话工作人员也向该报做出同样回应，并称这是根据国家日前发布的「进一步优化疫情防控20条措施」决定。
“中新网”报道称，11月13日有网民“爆料”表示石家庄疑似不再于公共场合查验核酸证明。有民众表示，就算公共场所不检查核酸，幼儿园小学全部通知开学，但是这样的突然开放导致“大家都不敢去”。中新网在报道中核实，目前石家庄虽然取消全员强制核酸检测，但是绝大多数公共场所仍在检查核酸阴性证明。
11月14日上午，石家庄市委书记张超超对外称，石家庄近期调整疫情防控的举措是“彻落实中央进一步优化防控工作的二十条措施的具体行动，决不是‘躺平’、放任不管，也决不是所谓的‘全面放开’”，是为了进一步“提升防控工作的科学性、精准性，把该管的坚决管住，把该放的放开，防止‘一刀切’、层层加码”。
另外据中国媒体“第一财经”报道，除了上述多个省市地区以外，三亚于11日当天也宣布取消了区域全员核酸检测。当日中午，海南省三亚市还曾发布通知，要求三亚市辖区内的全体居民、游客于本周六（12日）参加核酸检测，对于未按要求参加核酸采样的人员，将被赋黄码。7小时后，三亚市改口，再次发布通告称：为贯彻落实最新疫情防控政策，之前发布的区域核酸检测不再执行。2022年11月12日按常态化开展核酸检测工作，市民游客自行安排好时间，就近采样。
按照“百度百科”对“常态化核酸检测”的定义，“全员检测”其实属于典型的常态化核酸检测范畴，“是落实‘动态清零’总方针的有效手段”。中国多地最新宣布取消区域全员核酸检测的决定，实际上只是取消了“一天两检”、“一天三检”等不科学的检测手段。
同时，在中国官媒《人民日报》11月14日最新刊登署名“仲音”的评论文章里，“动态清零”这个中国官方过去两年一直坚持的新冠防疫基本方针罕见缺席。题为〈坚定不移落实‘外防输入、内防反弹’总策略〉的评论文章指出：国务院联防联控机制公布进一步优化防控工作的二十条措施，“各地各部门认真贯彻落实党中央决策部署……”。
评论文章多处提及习近平，指出：“习近平总书记强调，‘针尖大的窟窿能漏过斗大的风’。在疫情这场大战大考面前，外防输入、内防反弹工作决不能放松，决不能掉以轻心、麻痹大意，决不能让来之不易的防控成果前功尽弃。”
就在两日前，同样署名“仲音”的《人民日報》评论文章中相关评述还是：“在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零不动摇”。
但就在官媒罕见未提“动态清零”引发舆论注意后，《人民日报》15日上午在一篇同样署名「仲音」的评论文章，却再称要“坚定不移贯彻‘动态清零’总方针”。
在外界关注已久的入境政策方面，“20条”中的最新规定取消入境航班熔断机制，并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明，调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。中国驻柏林大使馆14日刊登“关于赴华人员登机前新冠肺炎检测的最新通知”，贯彻落实了“20条中”的相关入境规定。取消对既往感染史、有疑似症状、密切接触者、检验结果“不确定”、“灰区”等人群的其他防控要求，称上述人员均按照普通人员要求，凭登机前48小时内一次核酸检测阴性证明申请健康码。
另据澎湃新闻报道，中国驻美国、英国、印度、加拿大、新加坡、沙特、马来西亚、柬埔寨、塞尔维亚、澳大利亚、巴基斯坦、俄罗斯等国大使馆，也同样发布了进一步调整优化远端防控措施的通知，新措施从星期一（11月14日）开始执行。
（综合报道）
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