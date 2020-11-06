落实国防自主 台湾“潜艇国造”原型舰下周动工

（德国之声中文网）台湾的“潜艇国造”计划将在下周进入开工阶段，目标是打造八艘潜舰，发展不对称战力。台湾总统府发言人张惇涵周五表示，蔡英文上任后启动的潜艇国造计划，是落实国防自主、提升国防产业政策的环节，也是落实台湾防卫战略及建军需求的重要关键。台湾的第一艘国造潜艇预计将于2024年末加入服役。

台湾目前拥有四艘潜舰，其中两艘“海狮”和“海豹”是美国在二战时期使用的舰艇，美国在1970年时将之移交给台湾；另外两艘“海龙”和“海虎”潜舰则是1980年代末向荷兰购得，目前也已服役逾30年。路透社指出，台湾的潜舰规模与中国的舰队无法比拟，中国拥有多艘弹道导弹潜艇，甚至能发射核武器。

台湾总统蔡英文希望提升国防自主能力

去年5月，台湾总统蔡英文在高雄主持了“潜艇国造厂区动土典礼”时曾强调对“和平靠国防，落实国防自主”的决心。此前台湾媒体曾一度报道，潜艇国造原型舰的开工日期为本月3日，但军方澄清11月3日是潜舰专用厂区的落成启用典礼。

台湾《自由时报》周五独家公开了一封“潜艇国造建造案开工典礼”的邀请函，典礼日期为11月24日。台湾总统府发言人张惇涵也证实，蔡英文预计于当日出席开工典礼，潜艇原型舰预计于11月24日开工。张惇涵表示：“这代表潜舰国造计划往前踏出新的里程碑。”

《自由时报》引述台湾国防部公开预算书称，潜艇国造原型舰的筹建计划总金额逾493亿台币，全案预计在2025年完成。而原型舰预计最快可于2024年第三季下水。

近月来，中国不断对台施加压力，解放军军机频繁现身台湾附近空域并多次飞越过去两岸默认的“海峡中线”。

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