 落实国防自主 台湾“潜艇国造”原型舰下周动工 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

落实国防自主 台湾“潜艇国造”原型舰下周动工

为提升国防自主实力，台湾总统蔡英文积极推动“潜艇国造”计划。台湾总统府周五证实，该计划将于下周举行开工典礼。台湾打造的第一艘原型舰预计将于2024年下水。

Taiwan Marine U-Boot

（德国之声中文网）台湾的“潜艇国造”计划将在下周进入开工阶段，目标是打造八艘潜舰，发展不对称战力。台湾总统府发言人张惇涵周五表示，蔡英文上任后启动的潜艇国造计划，是落实国防自主、提升国防产业政策的环节，也是落实台湾防卫战略及建军需求的重要关键。台湾的第一艘国造潜艇预计将于2024年末加入服役。

台湾目前拥有四艘潜舰，其中两艘“海狮”和“海豹”是美国在二战时期使用的舰艇，美国在1970年时将之移交给台湾；另外两艘“海龙”和“海虎”潜舰则是1980年代末向荷兰购得，目前也已服役逾30年。路透社指出，台湾的潜舰规模与中国的舰队无法比拟，中国拥有多艘弹道导弹潜艇，甚至能发射核武器。

Tsai Ing-wen

台湾总统蔡英文希望提升国防自主能力

去年5月，台湾总统蔡英文在高雄主持了“潜艇国造厂区动土典礼”时曾强调对“和平靠国防，落实国防自主”的决心。此前台湾媒体曾一度报道，潜艇国造原型舰的开工日期为本月3日，但军方澄清11月3日是潜舰专用厂区的落成启用典礼。

台湾《自由时报》周五独家公开了一封“潜艇国造建造案开工典礼”的邀请函，典礼日期为11月24日。台湾总统府发言人张惇涵也证实，蔡英文预计于当日出席开工典礼，潜艇原型舰预计于11月24日开工。张惇涵表示：“这代表潜舰国造计划往前踏出新的里程碑。”

《自由时报》引述台湾国防部公开预算书称，潜艇国造原型舰的筹建计划总金额逾493亿台币，全案预计在2025年完成。而原型舰预计最快可于2024年第三季下水。

近月来，中国不断对台施加压力，解放军军机频繁现身台湾附近空域并多次飞越过去两岸默认的“海峡中线”。

© 2020年德国之声版权声明本文所有内容受到著作权法保护如无德国之声特别授权不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿并受到刑事追究

DW.COM

美挺台湾防御 北京誓言报复

虽然中国政府日前宣布制裁军售台湾的美国国防武器承包商，但是华盛顿仍按计划出售各项高端武器支持台湾武装部队现代化。北京会如何反应?  

美再核准3项对台军售 总值逾18亿美元

美国国防部门21日发布声明稿，宣布美国国务院再核准三项对台军售案，并已正式通知美国国会。目前媒体报导已通知国会的军售案中，只剩下两项还未通过。  

蔡英文:“捍卫中华民国台湾主权不靠卑躬屈膝”

台湾总统蔡英文在出席“F-16维修中心成立典礼”时表示，捍卫中华民国台湾的主权不是靠卑躬屈膝，要有坚实的国防。此前，她在澳洲战略政策研究所的活动上发表视讯演说，称区域军事活动日益增加，“我们担心会擦枪走火”。  

台湾如何自卫？ 美国防部官员出主意

美国国防部印太事务首席副助理部长赫尔维在一次视频会议上对台湾扩大国防预算表示欢迎，为确保其防御能力，台湾应“明智投资”。  

相关内容

Flagge China und Taiwan

客座评论：中共未来五年对台模式确立 06.11.2020

中共日前公布了关于制定十四五规划和2035年远景目标的建议以及习近平对该建议所作的说明。从建议对两岸关系的表述来看，中共已经确立了未来五年对台模式——经济整合加武力威慑。

US Navy Kriegsschiff Taiwan Arleigh Burke

又一艘加拿大军舰穿越台湾海峡 03.10.2020

据台湾国防部周六通报，一艘加拿大军舰穿越敏感的台湾海峡。正值台海两岸关系紧张之际，此举有可能激怒北京。

US Wahl 2020 | TV-Berichterstattung in Hongkong

台湾等美计票结果 不预期中国动武 06.11.2020

在美国大选之前，台湾是在针对亚洲多个国家进行的民意调查当中，罕见高比例支持特朗普的地区。如今拜登可能胜选，台湾必须重新思考如何与新政府相处。

广告

媒体看中国

Myanmar Asean-Gipfel in Naypyidaw eröffnet Flaggen

德语媒体：亚太国家在联合制衡中国

亚太15个国家签署自贸协定后，德语媒体的反应除了扼腕感慨中国势不可挡和欧洲不够给力，也有评论员看出了亚洲各国自觉和联合制衡中国的苗头。  