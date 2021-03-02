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萨科齐(Nicolas Sarközy)是法国政治人物
曾在2007-2012年间任法国总统
对前总统尼古拉-萨科齐的判决是一个信号：在很长时间里，法国统治阶级习惯于不受惩罚。德国之声记者Barbara Wesel认为，就此而言，法院现在是在为民主制服务。
法国前总统萨科齐因受贿罪被判处3年监禁，缓期两年执行。
据说他曾经向法官提议，以优渥职位交换内部资讯。他当时并没有如愿以偿。现在他将接受法院调查。
因涉嫌在2007年总统大选竞选期间收受利比亚前独裁者卡扎菲的非法献金，法国前总统萨科齐本周二在巴黎近郊被警方拘留。63岁的萨科齐一直否认收受过卡扎菲的献金。
发出多次暗示之后，萨科齐终于正式宣布，他将竞选下届法国总统。届时，他也将面临来自党内的激烈竞争。
近日传出消息，奥巴马卸任后可能搬入白宫不远处的一座别墅。这让人不禁联想起不久前有关马英九搬回“老公寓”的新闻。我们现在就来看看，总统退下来后的住房情况。
上周末举行的法国省议会选举中，右翼联盟取得明显胜利，执政的社会党及其联盟党派则遭遇惨败。
在法国地方选举中，国民阵线成为第二大势力。尽管这是该极右翼政党在全国选举中取得的最好成绩，不过德国之声评论员Andreas Noll认为，这一选举结果将限制该党的影响力。
法国司法部门周三正式启动对前总统萨科齐涉嫌腐败的调查程序。调查的内容涉及这名政治家是否对司法办案人员施加影响并阻碍侦缉。
尼古拉·萨科齐今天正式卸任。国际舞台上从而少了一位一再挑战外交界限，疏于检点的政治家。
竞选时许诺要致力于经济增长的奥朗德赢得法国总统大选，曾支持萨科齐的德国总理默克尔接受现实，迅速向巴黎发出合作的友好信号。舆论解读，在当前局势下，德法除了继续合作别无选择。
法国社会党候选人奥朗德在周日举行的总统大选第二轮投票中以微弱优势击败现任总统萨科齐。法国将迎来17年来首位社会党人总统。
法国总统大选两位候选人萨科齐和奥朗德周三晚间参加了一场长达两个半小时的电视辩论，大约2000万法国人在电视机前观看了这场辩论会。除了欧洲财政协定，移民政策和能源政策也是这场电视对决中的重点讨论话题。
对德国总理默克尔来说，欧洲的重要盟友看来已经分崩离析。下届法国总统很可能不再是默克尔的老朋友萨科齐，而是社会党人奥朗德。此外，荷兰首相马克·吕特领导的保守派政府周二宣布辞职。他也是默克尔金融路线的支持者。
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