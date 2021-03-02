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萨科齐

萨科齐(Nicolas Sarközy)是法国政治人物

曾在2007-2012年间任法国总统

Nicolas Sarkozy (r), ehemaliger Präsident von Frankreich, trifft im Gerichtssaal ein. Im aufsehenerregenden Prozess gegen Frankreichs ehemaligen Präsidenten Sarkozy wird an diesem Montag das Urteil erwartet. Der 66-Jährige muss sich mit zwei weiteren Beschuldigten wegen mutmaßlicher Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verantworten. +++ dpa-Bildfunk +++

评论：在法国，没人可凌驾于法律之上 02.03.2021

对前总统尼古拉-萨科齐的判决是一个信号：在很长时间里，法国统治阶级习惯于不受惩罚。德国之声记者Barbara Wesel认为，就此而言，法院现在是在为民主制服务。

Former president Nicolas Sarkozy arrives at court on March 1, 2021 in Paris, France. The court is to hand down its verdict in the corruption trial of former president Nicolas Sarkozy on Monday, with prosecutors demanding prison time for the 66-year-old. Sarkozy, who led France from 2007 to 2012, is accused of offering a plum job in Monaco to a judge in exchange for inside information on an inquiry into his campaign finances. Prosecutors called for him to be jailed for four years and serve a minimum of two, and asked for the same punishment for his co-defendants -- lawyer Thierry Herzog and judge Gilbert Azibert. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM

贪腐罪成 法前总统萨科齐被判刑 01.03.2021

法国前总统萨科齐因受贿罪被判处3年监禁，缓期两年执行。
FILE PHOTO: Soccer Football - Coupe de France - Paris St Germain vs Guingamp - Parc des Princes, Paris, France - January 24, 2018 Former President of France Nicolas Sarkozy in the stands REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

法国前总统萨科齐关说案 确定开审 30.03.2018

据说他曾经向法官提议，以优渥职位交换内部资讯。他当时并没有如愿以偿。现在他将接受法院调查。

French former president Nicolas Sarkozy attends the French Cup round of 16 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Guingamp (EAG) at the Parc des Princes stadium in Paris on January 24, 2018. / AFP PHOTO / GEOFFROY VAN DER HASSELT (Photo credit should read GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images)

萨科齐因利比亚丑闻被拘 21.03.2018

因涉嫌在2007年总统大选竞选期间收受利比亚前独裁者卡扎菲的非法献金，法国前总统萨科齐本周二在巴黎近郊被警方拘留。63岁的萨科齐一直否认收受过卡扎菲的献金。
26.7.2016 *** Nicolas Sarkozy, head of France's Les Republicains political party and former French president, makes a statement at his party's headquarters in Paris Nicolas Sarkozy, head of France's Les Republicains political party and former French president, makes a statement at his party's headquarters in Paris, France, after a priest was killed with a knife and another hostage seriously wounded in an attack on a church in Saint-Etienne-du-Rouvray carried out by assailants linked to Islamic State, July 26, 2016. REUTERS/Benoit Tessier Copyright: Reuters/B. Tessier Copyright: SWP

萨科齐宣布将再度竞选法国总统 22.08.2016

发出多次暗示之后，萨科齐终于正式宣布，他将竞选下届法国总统。届时，他也将面临来自党内的激烈竞争。
Ein Haus, in das voraussichtlich Barack Obama nach der Amtszeit als US-Präsident einziehen wird, steht am 25.05.2016 an einer Straße in Washington DC. Das berichtete die amerikanische Publikation «Politico» und beruft sich auf Quellen aus der Immobilienbranche. Demnach werden die Obamas ein Anwesen im Washingtoner Stadtteil Kalorama mieten. Foto: Robin Knapp/dpa (zu: Nach der Zeit als US-Präsident: Steht Obamas nächster Wohnsitz fest?) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/R. Knapp

总统们退下来后都住哪？ 29.05.2016

近日传出消息，奥巴马卸任后可能搬入白宫不远处的一座别墅。这让人不禁联想起不久前有关马英九搬回“老公寓”的新闻。我们现在就来看看，总统退下来后的住房情况。
29.03.2015 Nicolas Sarkozy, conservative UMP political party leader and former French president, attends a news conference after the close of polls in France's second round Departmental elections of local councillors at their party's headquarters in Paris March 29, 2015. Ex-president Sarkozy's conservative UMP party and its allies led in the second and final round of French local elections on Sunday, a BFMTV exit poll by pollsters CSA showed. REUTERS/Christian Hartmann

法国省议会选举 爽了萨科齐恼了奥朗德 30.03.2015

上周末举行的法国省议会选举中，右翼联盟取得明显胜利，执政的社会党及其联盟党派则遭遇惨败。
22.3.2015 *** Bildunterschrift:French far-right Front National party president Marine Le Pen gives a speech following the anouncement of results for the first round of the French departementales elections on March 22, 2015 in Nanterre. AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD (Photo credit should read KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images)

评论：勒庞未能凯旋 23.03.2015

在法国地方选举中，国民阵线成为第二大势力。尽管这是该极右翼政党在全国选举中取得的最好成绩，不过德国之声评论员Andreas Noll认为，这一选举结果将限制该党的影响力。
Former French President Nicolas Sarkozy arrives with police by car at the financial investigation unit in Paris to be presented to a judge late July 1, 2014. Former French President Sarkozy was held for questioning for 15 hours on Tuesday over suspicions he used his influence to secure leaked details of an inquiry into alleged irregularities in his 2007 election campaign. REUTERS/Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: POLITICS CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY)

因涉嫌腐败，萨科齐案司法调查正式启动 02.07.2014

法国司法部门周三正式启动对前总统萨科齐涉嫌腐败的调查程序。调查的内容涉及这名政治家是否对司法办案人员施加影响并阻碍侦缉。
French President Nicolas Sarkozy gestures during a media conference at an EU summit in Brussels on Sunday, Oct. 23, 2011. Greece's prime minister is pleading with European leaders in Brussels to act decisively to solve the continent's debt crisis. At a summit Sunday, the leaders are expected to ask banks to accept huge losses on Greek bonds to ease the pressure on the country, and to raise billions more in capital to weather those losses. (ddp images/AP Photo/Yves Logghe)/ eingest. sc

法国前总统萨科齐住所遭警方搜查 03.07.2012
Nicolas Sarkozy, France's incumbent president, reacts after his defeat for re-election in the second round vote of the 2012 French presidential elections as he appears on stage before UMP party supporters at the Mutualite meeting hall in Paris May 6, 2012. REUTERS/Philippe Wojazer (FRANCE ELECTION - Tags: POLITICS ELECTIONS TPX IMAGES OF THE DAY) ELECTION)

别了，萨科齐 15.05.2012

尼古拉·萨科齐今天正式卸任。国际舞台上从而少了一位一再挑战外交界限，疏于检点的政治家。
Nicolas Sarkozy, France's incumbent president, reacts after his defeat for re-election in the second round vote of the 2012 French presidential elections as he appears on stage before UMP party supporters at the Mutualite meeting hall in Paris May 6, 2012. REUTERS/Yves Herman (FRANCE - Tags: POLITICS ELECTIONS)

萨科齐主持最后一次政府会议 09.05.2012
German Chancellor Angela Merkel attends a meeting of the German Federal Parliament Bundestag in Berlin, Germany, Thursday, March 8, 2012. (Foto:Michael Sohn/AP/dapd)

“默科齐”时代结束，柏林向前看 07.05.2012

竞选时许诺要致力于经济增长的奥朗德赢得法国总统大选，曾支持萨科齐的德国总理默克尔接受现实，迅速向巴黎发出合作的友好信号。舆论解读，在当前局势下，德法除了继续合作别无选择。
Socialist Party candidate for the presidential election Francois Hollande waves after visiting a polling station near Tulle, central France, Sunday, May 6, 2012. (Foto:Lionel Cironneau/AP/dapd)

法国总统大选：奥朗德险胜萨科齐 06.05.2012

法国社会党候选人奥朗德在周日举行的总统大选第二轮投票中以微弱优势击败现任总统萨科齐。法国将迎来17年来首位社会党人总统。
epa03204066 France's Socialist Party (PS) candidate for the 2012 French presidential election, Francois Hollande (L) and France's incumbent president and Union for a Popular Movement (UMP) party candidate Nicolas Sarkozy (R) pose with journalists David Pujadas (2-R) and Laurence Ferrari (2-L) prior to the start of their national TV debate between the two rounds of presidential elections, at a studio in Saint Denis, near Paris, France, 02 May 2012. The run-off second round of the French presidential elections will be held on 06 May 2012. EPA/PATRICK KOVARIK/POOL MAXPPP OUT

萨科齐和奥朗德电视对决争选民 03.05.2012

法国总统大选两位候选人萨科齐和奥朗德周三晚间参加了一场长达两个半小时的电视辩论，大约2000万法国人在电视机前观看了这场辩论会。除了欧洲财政协定，移民政策和能源政策也是这场电视对决中的重点讨论话题。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfaengt am Montag (09.01.12) vor dem Bundeskanzleramt in Berlin den franzoesischen Praesidenten Nicolas Sarkozy. Die beiden Staatsoberhaeupter kommen zu einem gemeinsamen Mittagessen zusammen. (zu dapd-Text) Foto: Axel Schmidt/dapd

默克尔痛失所爱 24.04.2012

对德国总理默克尔来说，欧洲的重要盟友看来已经分崩离析。下届法国总统很可能不再是默克尔的老朋友萨科齐，而是社会党人奥朗德。此外，荷兰首相马克·吕特领导的保守派政府周二宣布辞职。他也是默克尔金融路线的支持者。
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