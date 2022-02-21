萨曼莎·史密斯：冷战时期的和平偶像

（德国之声中文网）今天，只要提及 "年轻活动人士 "一词，我们脑海里便会闪现出马拉拉·优素福·扎伊（Malala Yousafzai）或格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）等名字。

马拉拉是巴基斯坦人，2012年，她遭塔利班枪击，头部受伤但得幸存。她一直致力于实现女孩受教育权。通贝里是瑞典人，她不满人为导致地球暖化的罢课行动构成2018年起风卷全球的青少年运动 "星期五为未来 "（ Fridays for Future ）的开端。这两个女孩为自己的事业开始奋斗时都是15岁。

而在20世纪80年代美、苏冷战高峰期，一10岁美国女孩也曾成为头条新闻。

40年后的今天，当年的她对和平、对阻止核战的愿景仍未过时：在入侵乌克兰的战争中，俄罗斯已隐隐发出实施核打击威胁。

女孩的名字是萨曼莎·里德·史密斯（ Samantha Reed Smith ）。

"永不再有战争！"

1972年6月29日，萨曼莎·史密斯出生在美国缅因州的霍尔顿（ Houlton ）。5岁时，萨曼莎曾给英国女王伊丽莎白二世写信，表达自己钦佩之情。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 和平标志的诞生 全球各地人们都非常熟悉的和平标志，其设计者是霍尔通（Gerald Holtom），当时他为历史上首个复活节游行创作了这个符号。1958年，大约1万名示威者走上伦敦反对核武，他们走向英国“原子武器发展研究中心”所在地奥尔德玛斯顿（Aldermaston），队伍中出现了这个反核标志。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 出口到美国 因为这个标志也被人权人士马丁路德金使用，符号被传到美国。它不仅仅被用来反核、也被用于反对社会不同和种族歧视。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 反战标志 在越战时期，全球数百万示威者反对美国军事介入越南时，都使用了这个标志。图片上是旧金山Kezar体育场的一次游行，反战者举着和平标志表达自己的态度。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 大兵们的心 不只是嬉皮士与和平主义者用和平符号表达反战决心。美国的士兵们也在头盔上和旗帜上画了和平标志表达诉求。图片摄于1971年越南老挝边境地区的美国炮兵。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” “要做爱，不要战争！” 这是约翰·列侬和妻子小野洋子反对越战发出的口号。上个世纪60年代，他们行为艺术 “床上和平运动”的照片被和平运动广泛地应用。小野洋子直到今天都致力于和平与人权。照片为小野洋子到访布拉格列侬墙。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 音乐与和平 这句话成为六十年代西方嬉皮士的座右铭。和平标志成了他们的一个象征。1969年8月的伍德斯托克音乐节堪称人们表达和平诉求的高潮。大约50万反战人士到场参加。活动和平举行，众多重量级大腕比如亨德里克斯（Jimi Hendrix，见图）、詹尼斯·乔普林（Janis Joplin）、谁人乐队等等。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 环保人士与和平标志 1971年一艘名叫“绿色和平”的渔船载着一组加拿大自然保护人士到阿拉斯加西海岸附近，阻止美国的核试验——这次行动取得了成功。后来，这组人以这条船为自己命名。如今，拥有大约300万名成员的“绿色和平”是全球最具影响的环保组织。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 照亮黑暗 在布达佩斯，反对英美入侵伊拉克的人群组成和平标志的图案。2011年12月，最后一批部队才离开伊拉克。他们并没有给这个国家带来和平。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 反恐标志 恐怖袭击发生后，和平标志再次频繁地出现。2015年11月巴黎遭遇恐袭后，这张把和平标志和艾菲尔铁塔合并在一起的图片传遍了世界各个角落。这张“巴黎版”和平标志出现在人们举行的悼念活动上。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 简单明了 和平标志问世60年后还是会常常出现在人们面前。2017年G20峰会期间，在德国下萨克森州的迈讷森，一位农民用特殊的方式表达对世界和平的诉求，他巧妙地将玉米地完成了这幅图案。霍尔通从未为这个设计申请专利，这也是它成为全球最重要标志的一个重要原因。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 还没退休 不仅是和平标志本身，首个复活节大游行今年是60周年纪念日。自1958年起，德国也会在复活节时举行游行。队伍中不乏和平标志的身影，图为2017年慕尼黑复活节游行。 作者: Felix Schlagwein



萨曼莎10岁时，冷战和里根总统领导下的美国同俄罗斯之间的核军备竞赛成为时代主调。

当时的她曾有这样的文字："电视上总有同导弹、核弹有关的内容。一位科学家说，'核战争会摧毁地球、毁灭大气层。没人能赢得核战争。'"

后来有一天，母亲给她看了1982年11月22日的一期《时代》杂志，里面有一篇介绍苏联新领导人安德罗波夫（ Juri Andropow ）的文章，并作为封面故事。文章明确指出，苏美两国都担心对方发动核战争。为此，"威慑平衡 "战略大行其道：两国均武装到了牙齿，其各自核弹的破坏力足以毁灭人类数次。

这位10岁女孩说，"这一切似乎都很愚蠢。我知道第二次世界大战期间发生过可怕事情，没有人会希望再发生战争。我让妈妈写信给安德罗波夫先生，想搞清楚，是谁在制造所有那些麻烦。她说，你为什么不自己给他写呢？于是，我就写了。"

给克里姆林宫的信

1982年11月，萨曼莎给时任苏共总书记安德罗波夫发出以下这封信：

"亲爱的安德罗波夫先生：

我名叫萨曼莎·史密斯，今年10岁。祝贺您上任新职务。我一直在担心，俄罗斯和美国可能会陷入核战争。您是否会投票决定开战？如果不是，请告诉我您将如何帮助避免战争。您可以选择不回答这个问题，但如果您能答复，我会很高兴。我想知道，您为什么要征服世界或至少是我国？上帝为我们创造了这个世界，让我们一起分享和照顾它。不是为了打仗，或使某一群人拥有一切。请让我们按照他（上帝）所愿，使每个人都能幸福生活。"

信末她还注上："附言，请回信"。

这封信送到了，并受到关注--刊登在了俄罗斯《真理报》上。不过，安德罗波夫的回复是在几个月后，--1983年4月。这位苏联领导人写道："你的问题是任何有思想的人所能提出的最紧迫问题。"

针对核武器的灾难性影响，他回答如下："美国和我国有核武器--可怕的武器，能在瞬间毁灭数百万人。我们永远不希望它们会被使用。这就是联宣布它不会首先对他国使用核武器的原因。"

安德罗波夫继续写道："是的，萨曼莎，苏联正试图尽一切努力来确保地球上没有战争。这是每一个苏联人都希望的。这是我们国家的伟大创始人弗拉基米尔·列宁给我们的教诲。"

信末，他邀请女孩访问苏联。尽管两个超级大国之间关系紧张，1983年7月，萨曼莎仍和父母一起踏上了访苏之旅。

苏联的宣传工具？

为期两周的行程中包括了莫斯科、列宁格勒和黑海滨国际夏令营 Artek，但未见到安德罗波夫本人。原来，安德罗波夫当时已沉疴在身。不过，他们通过电话。

史密斯之行受到俄、美媒体的广泛关注。俄媒和公众对她的访问表示欢迎，但一些美媒则怀疑这是一个公关噱头。还有人写信给她，问她是否是苏联宣传工具。

史密斯与苏联少先队员

同年12月，已有 "美国最年轻大使 "之称的史密斯参加了在日本神户举行的国际儿童研讨会。在一次演讲中，她建议美、苏两国元首每年让他们的孙女们到对方国家呆两个星期，因为国家元首不会轰炸一个 "他的孙女正在访问的国家"。

她还接受电视采访。1984年2月，她为迪斯尼频道主持儿童节目 "萨曼莎·史密斯去华盛顿：84年竞选"，在节目中，她就竞选问题采访不同阵营的政治领导人。此后，她曾在喜剧中客串，并定期在一部电视连续剧中出演。

人性胜过战争

她的行动虽未能缓解冷战时期的政治紧张局势，但她在访俄期间及后来的观察有助于消除俄罗斯人和美国人之间的一些互疑。

在俄罗斯之旅中，她对媒体表示："有些人对苏联人有一种误解。而苏联人想要和平，就和我一样。" 她说，俄罗斯孩子就像她在美国所认识的孩子们一样，"我觉得，他们是非常好的人" 。1985年，萨曼莎出版了一本有关此次旅行的书，取名《苏联之旅》（ Journey to the Soviet Union ）。

苏联1985年发行史密斯的纪念邮票

戈尔巴乔夫："她本来还能做很多好事"

不久，灾难发生：在从伦敦拍摄 "石灰街 "（ Lime Street"）系列片的回程中，飞机坠落，包括萨曼莎和她父亲在内，所有乘客罹难。她当时年仅13岁。

对这位女孩不幸去世深表惋惜的很多人士中包括时任苏共中央总书记、后为苏联末代总统的戈尔巴乔夫。他的自由市场概念 "改革 "与 "开放 "成为苏联崩溃的先声。

戈尔巴乔夫当时写道："我相信，如果不是因为不幸去世，萨曼莎本可以积极参与社会变革，做很多好事，"

2022年6月29日，萨曼莎·里德·史密斯本将年满50岁。

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