（德国之声中文网）从周五（7月20日）起，古典音乐和表演艺术界享有国际声誉的艺术家们再度汇聚萨尔斯堡6星期。自1920年起，在这个莫扎特的诞生之城，年复一年举行已成传统的萨尔茨堡音乐节，上演的莫扎特、霍夫曼斯塔尔、斯特劳斯的作品都是精品中的精品。

这个全球最著名音乐节每年都以霍夫曼斯塔尔的《每个人》（Jedermann，也译《耶德曼》）作为开幕作品，教堂前广场从来都是霍夫曼斯塔尔的这一宗教神秘剧的演出地。若能分到剧中一个角色-即使是小角色-也被视为是德语演员所能获得的最大殊荣。

去萨尔茨堡旅行的十大理由 萨尔茨堡音乐节 每年夏天，萨尔茨堡都成为名人云集之地：萨尔茨堡音乐节今年将在7月20日-8月30日举行。届时将举行近200场音乐会、歌剧、戏剧，预计将吸引25万名游客。

去萨尔茨堡旅行的十大理由 戏剧与歌剧 自1917年起，每年萨尔茨堡音乐节都以冯·霍夫曼斯塔尔的剧作“耶德曼”（Jedermann）拉开序幕。

去萨尔茨堡旅行的十大理由 音乐天才莫扎特 1756年，莫扎特出生于谷物巷（Getreidegasse）9号的这幢房子里。如今这是一座博物馆，仿照当年的样子布置。就在街角处，还有莫扎特的另一座故居，他成年后在那里居住，直到1781年前往维也纳。

去萨尔茨堡旅行的十大理由 老城的谷物巷（Getreidegasse） 别具特色的是每家店门口悬挂的行业标志，比如药店的标志是一个捣药桶和药槌，面包店的标志是蝴蝶形的碱面包等等。此外还有一些特色甜品，比如莫扎特球，外面是巧克力，里面是杏仁泥。

去萨尔茨堡旅行的十大理由 联合国世界文化遗产 直到今天，老城仍有很多小巷和广场。其中，卡比特广场（Kapitelplatz）是最美的之一。右侧的金球是一件艺术品。上方是俯瞰老城的萨尔斯堡城堡。老城1996年成为联合国世界文化遗产。

去萨尔茨堡旅行的十大理由 巴洛克光辉 萨尔茨堡大教堂、主教宫、圣彼得修道院都是萨尔茨堡的热门景点，建成于16、17世纪，采取了意大利的早期巴洛克样式。

去萨尔茨堡旅行的十大理由 海尔布伦宫与机关喷泉 海尔布伦宫古老的机关喷泉是工程与艺术的完美结合。每年都吸引约30万参观者。

去萨尔茨堡旅行的十大理由 美不胜收的米拉贝尔宫 夏季的周末，许多新人在此大排长队结婚。这座宫殿是1606年建造的。从花园可以看到远处的萨尔茨堡城堡，在白皑皑的雪山簇拥之下。

去萨尔茨堡旅行的十大理由 现代博物馆 这里所展示的是奥地利现代的绘画与摄影作品。博物馆的露台是萨尔茨堡最佳观景台之一。

去萨尔茨堡旅行的十大理由 电子音乐节 喜爱电子音乐的粉丝们可以记下这个日期：2019年7月的第一个周末，萨尔茨堡将举办第七届电子音乐节，超过100位DJ将在舞台上亮相。 作者: Frederike Müller



歌剧和戏剧

本届音乐节在18个地点安排了共200多场演出，邀请观众亲历古典音乐之旅。今年，组织方预期将迎来约25万观众，欣赏林林总总的戏剧、歌剧和音乐会。音乐会板块由89场演出组成，在音乐节中占有最大分额。

今年，共有9出新排演的歌剧和戏剧，其中，5出是歌剧，4出为话剧。最著名的新编演作品分别是莫扎特的《魔笛》、理查德·斯特劳斯的《莎乐美》、柴可夫斯基的《黑桃皇后》。此外，今年，萨尔斯堡圣灵降临音乐节上演的歌剧也收入了萨尔斯堡音乐节节目单。

其他一些著名艺术家的作品也将为观众们献演：亨策（Hans Werner Henze）的《酒神的伴侣》（The Bassarids）、冯·埃尼姆（Gottfried von Einem）的《审判》（Der Prozess）、冯·克莱斯特（Heinrich von Kleist）的《彭提西莉亚》（Penthesilea）。

哲学家作开幕演讲

德国作家、哲学家、历史学家布洛姆（Philipp Blom）在本届萨尔斯堡音乐节上发表开幕演说。音乐节艺术总监亨特霍伊泽尔（Markus Hinterhäuser）本周二对德新社表示，布洛姆是当代最重要知识分子之一，是执着于启蒙理想和人道主义的思想家。音乐节主席拉布尔-施塔德勒（Helga Rabl-Stadler）强调，作为欧洲历史的犀利分析家，布洛姆是今年这一纪念年的最理想发言人。布洛姆本人对获邀讲话非常高兴。

诗人霍夫曼斯塔尔、作曲家斯特劳斯和导演赖因哈特（Max Reinhardt）创建了这个名闻全球的文化盛会-19世纪问世的莫扎特音乐节和萨尔茨堡国际音乐节是其前身。

德国最棒的音乐节 图林根世界音乐节 在图林根州的Rudolstadt，每年7月初都会举办全德国最大规模的民谣、爵士、世界音乐节。在为期4天的音乐盛宴上，9万余名观众不仅仅享受音乐，还能欣赏到富有特色的杂技、舞蹈表演。音乐节期间的街头艺术家也非常值得一看。

德国最棒的音乐节 夏日即兴音乐节 今年的夏日即兴音乐节(Summerjam)在科隆市郊的菲林格湖(Fühlinger See)边举办。以前，这个音乐节主要演奏雷鬼音乐和草根音乐，而现在，嘻哈、硬地等音乐也加入其中。预计今年会有3万余人参加活动，观看50余场演出。

德国最棒的音乐节 MELT!音乐节 位于莱比锡附近的Gräfenhainichen绝对是一个名不见经传的小地方，然而它的MELT!音乐节却赫赫有名。正如其名，MELT!音乐节融合了硬地、朋克、电子等各种流派的音乐，每年吸引数万观众。

德国最棒的音乐节 海堤上的盛宴 死裤子、Casper、杀手乐团。这些如雷贯耳的知名乐队，都会在7月下旬齐聚德国北方的库克斯港，参加Deichbrand音乐节。5万余名观众将享受一场硬地、摇滚、朋克、嘻哈音乐的盛宴。

德国最棒的音乐节 旧机场的新节日 主打电音音乐的Parookaville音乐节相当年轻，初创于2015年，举办场地则是德国荷兰交界处的前英国皇家空军基地Weeze机场。Parookaville音乐节总是在7月下旬与同期举办的比利时明日世界电音音乐节(Tomorrowland)分庭抗礼。

德国最棒的音乐节 瓦肯音乐节 8月初在德国北部举行的瓦肯音乐节主打重金属音乐，每年参加的人数高达8万多，几乎相当于一个中型城市的规模。该音乐节初创于1990年，如今已经成为全球最重要的音乐节之一。

德国最棒的音乐节 Haldern Pop音乐节 在举世闻名的瓦肯音乐节后一星期，规模稍小的Haldern Pop音乐节虽然只有7500名观众，但是却充满着家庭般的温馨氛围。该音乐节的谱系极其广泛，说唱、电音、硬地等无所不包。 作者: Silke Wünsch



凝炼／叶宣（萨尔茨堡音乐节、德新社）