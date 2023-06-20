 萨尔瓦多调查记者获得德国之声言论自由奖 | 文化经纬 | DW | 20.06.2023

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文化经纬

萨尔瓦多调查记者获得德国之声言论自由奖

德国之声全球媒体论坛（GMF）正在波恩举行，来自萨尔瓦多的记者奥斯卡·马丁内兹获得“言论自由奖”。尽管受到当局打压，他还是坚持进行新闻报道，揭露暴力和腐败。

来自萨尔瓦多的记者马丁内兹（Óscar Martínez）

来自萨尔瓦多的记者马丁内兹（Óscar Martínez）

（德国之声中文网）“沉默不是选项”，这是奥斯卡·马丁内兹（Óscar Martínez）的信条。这位来自中美洲国家萨尔瓦多的记者因为在从事调查新闻报道工作中的英勇无畏和调查研究而获得德国之声全球媒体论坛本年度的“言论自由奖”。

马丁内兹过去已经获得了众多奖项——包括墨西哥的“费尔南多·贝尼特兹国家记者奖”（Fernando Benítez National Journalism Prize）以及旨在表彰有关美洲的杰出新闻报道的“玛丽亚·摩尔·卡伯特奖”（Maria Moors Cabot Prize）。

表彰杰出新闻工作者

今年是德国之声全球媒体论坛第九次颁发“言论自由奖”。这一奖项旨在关注世界上新闻自由受到限制的地区，并对杰出的新闻工作者予以表彰。

德国之声在阐述其颁奖理由时指出，马丁内兹1983年出生于萨尔瓦多，凭借其调查新闻工作而闻名于整个拉美。自从2019年萨尔瓦多总统布克尔（Nayib Bukele）上任以来，该国有多名对政府持批评态度的记者遭到袭击或者威胁。

马丁内兹的报道也关注有组织犯罪、毒品贩运等内容

马丁内兹的报道也关注有组织犯罪、毒品贩运等内容

对犯罪集团进行报道的记者常常被定罪，媒体机构也会受到当局的刁难。2022年，因为犯罪率居高不下，萨尔瓦多政府宣布该国进入紧急状态。而紧急状态法则凌驾于包括言论自由和集会自由等宪法赋予的基本权利之上。

在全球118个国家的新闻自由榜单中，萨尔瓦多排在第115名。根据“记者无疆界”组织的报道，媒体在这个中美洲国家属于“普遍存在的暴力的受害者”。

萨尔瓦多新闻自由堪忧

马丁内兹在发表获奖感言时说，已经有超过150名记者被迫离开萨尔瓦多，国际观察人士已经将这个国家的政体评价为“混合政权”。

他本人也多次因为受到刺杀威胁或者是由于担心被逮捕而离开萨尔瓦多。马丁内兹坚定地表示，不管是流亡生活，当局的打压，政治迫害，还是酷刑、监禁和专横暴行——这一切都无法阻挡他和他的同仁继续进行批评性新闻报道、揭露黑暗的决心。

在德国之声全球媒体论坛上，马丁内兹还呼吁与会者向身在中美和南美洲“勇敢且不可动摇地”揭露黑暗的记者展现团结。“不要对我们不闻不问，我们会跟您继续跟进后续发展。”

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）对马丁内兹及他所在的批评性媒体《灯塔报》（El Faro）给予高度评价

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）对马丁内兹及他所在的批评性媒体《灯塔报》给予高度评价

对于自己的国家，马丁内兹表示，萨尔瓦多在持续朝着独裁统治的方向迈进。德国之声台长林堡也在全球媒体论坛开幕前提到：“萨尔瓦多的媒体正在受到前所未有的强力监控。”他认为，中美洲正在经历一场新的威权统治浪潮，而新闻自由也随之受到越来越多的限制。

“奥斯卡·马丁内兹和《灯塔报》（El Faro）的编辑部勇敢地面对记者在萨尔瓦多和其它中美洲国家的工作中所遭受的巨大压力”，林堡对这一调查性新闻平台的工作给予高度评价，并指出该报记者的工作使得他们个人面临高度风险。

如何消弭社会上的分裂？——这是第16届德国之声全球媒体论坛的主题。大约2200名来自世界各地的与会者本周来到德国之声总部所在地波恩，参加为期两天（6月19-20日）的全球媒体论坛。

过去历届“言论自由奖”的获奖者包括2021年的尼日利亚记者奥沃里（Tobore Ovuorie）和2022年的乌克兰战地记者米斯提拉夫·切尔诺夫（Mstyslav Chernov）和叶夫根尼·马洛莱特卡（Evgeniy Maloletka）等。

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