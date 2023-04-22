 萨尔瓦多记者马丁内斯获DW言论自由奖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.05.2023

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萨尔瓦多记者马丁内斯获DW言论自由奖

萨尔瓦多记者奥斯卡·马丁内斯因捍卫中美洲新闻自由，获颁2023年德国之声言论自由奖。

调查记者奥斯卡·马丁内斯（Óscar Martínez）是网路杂志《灯塔》（El Faro）主编

调查记者奥斯卡·马丁内斯（Óscar Martínez）是网路杂志《灯塔》（El Faro）主编

（德国之声中文网）德国之声将本年度言论自由奖授予拉丁美洲知名调查记者奥斯卡·马丁内斯（Óscar Martínez）。40岁的马丁内斯是网路杂志《灯塔》（El Faro）主编。该杂志于1998年在萨尔瓦多创办，如今是拉丁美洲最重要的调查媒体之一。

本周三（5月3日）宣布本年度言论自由奖得主的同日，恰逢德国之声成立70周年。

为新闻自由而战

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）表示：“奥斯卡·马丁内斯以及《灯塔》编辑部为萨尔瓦多新闻和言论自由而战。”

德国之声台长林堡（Peter Limbourg 资料图片）

德国之声台长林堡（Peter Limbourg 资料图片）


“整个中美洲新闻界受到的压力越来越大，在萨尔瓦多几乎没有独立记者未曾受到政府报复。我们将奖项授予马丁内斯，表彰他不顾个人风险为读者提供自由信息的勇气和信念。”

自去年3月政府宣布紧急状态以来，萨尔瓦多的言论和集会自由等宪法保障权利受到限制。 “新闻业必须继续照亮当权者希望蒙蔽的黑暗角落，” 马丁内斯如是说道。“我认为新闻业应继续讲述那些被掌权者噤声的故事。”

全球媒体论坛的亮点

自2015年以来，德国之声每年颁发言论自由奖以表彰为了促进自由权利、尤其是在言论和新闻自由方面作出杰出贡献的媒体人或倡议组织。沙特博主巴达维（Raif Badawi）是首届DW言论自由奖获奖人去年的奖项则颁发给美联社记者兼作家切尔诺夫（Mstyslav Chernov）以及自由摄影师马洛莱特卡(Evgeniy Maloletka)，以表彰他们在被俄军入侵的乌克兰所作的报道。

德国之声言论自由奖的颁奖仪式是每年在波恩举行的DW全球媒体论坛的重头戏之一。德国之声台长林堡表示：“通过言论自由奖，我们向所有为公众利益无畏地坚持独立新闻报道的记者表达赞赏。他们体现了德国之声所致力的专业价值。”
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