萨尔瓦多又要“倒戈”？

(德国之声中文网) 去年8月萨尔瓦多倒向北京的怀抱时，曾经遭致美国的抨击，华盛顿甚至还曾召回驻萨大使。而在去年12月，萨尔瓦多总统塞伦(Salvador Sánchez Cerén)更是进一步单方面宣布，自3月15日起停止与台湾的自贸协定。这引发了该国重要支柱制糖产业的反对。行业协会认为，取消协定会损害其财产以及法律安全性，因此以决定未经国会批准涉嫌违宪为由，提请最高法院推翻总统的决定。

这份2007年签署、原定3月 15日失效的自贸协定，允许萨尔瓦多每年向台湾出口8万吨免关税蔗糖。据制糖业协会表示，出口金额价值4000万美元。

今年2月初，萨尔瓦多举行了总统大选，布克莱(Nayib Bukele)击败了现执政党候选人，将在今年6月初正式履职。胜选至今，这位候任总统已经多次发表抨击北京的言论，表示将重新审视与北京的关系。他批评中国无视国际贸易规则、操纵货币、侵犯他国民主。就在最高法院喊停的同一天，布克莱前往美国进行访问，他在华盛顿表示，即便中国是全球第二大经济体，只要中国不尊重萨尔瓦多，萨方就不会维持与北京的关系。"我们想和中国做朋友，但是中国也得想要做我们的朋友。我并非指金钱或者投资项目，而是指'尊重'。"

萨尔瓦多去年8月倒向北京后，中国方面已经向这个中美洲国家提供了1.5亿美元的援助，并向遭遇旱灾的该国提供大米。

台湾外交部已经在周四发表声明，"感谢萨国友人对台湾的支持，并乐见该案朝正面发展。"

而在不久前，中国外交部则就萨尔瓦多候任总统的抨击进行过回应。发言人华春莹2月14日在新闻发布会上说，"中萨两国在一个中国原则基础上建交，顺应历史进步潮流，符合国际法和国际关系基本准则，符合两国和两国人民的根本利益，不针对也不影响彼此同其他国家发展关系。"

候任总统布克莱

她注意到布克莱与美国国家安全事务助理博尔顿通电话时提到"共同对抗中国在西半球的掠夺性行径"，表示"中方乐见美国同萨尔瓦多在相互尊重、互不干涉内政原则基础上发展关系。同样，美萨关系也不应损害其他国家同萨尔瓦多保持和发展正常关系。中国无意在拉美搞地缘竞争。"

中国外交部暂时还没有就萨尔瓦多最高法院的裁决进行表态。

文山/苗子/(路透社、美联社、中央社)