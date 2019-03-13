 萨尔瓦多又要“倒戈”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

萨尔瓦多又要“倒戈”？

本周三，萨尔瓦多最高法院暂时停止了一项法案，该法案原本旨在终止与台湾的自贸协定。这个中美洲国家去年8月刚刚与台北方面中断了85年历史的外交关系，倒向北京。现在的最高法院裁决，令外界猜测该国是否又要倒戈。

Wahlen auf kommunaler Ebene in El Salvador Fahne Flagge (picture-alliance/dpa)

萨尔瓦多国旗

DW.COM

位于中美洲的萨尔瓦多本周进行总统大选，最后由民族团结大联盟候选人布克莱宣布胜选。 而他的团队于周四表示，他上任后将审视到底与台湾复交还是与中国维持建交才是真的对萨尔瓦多有益的。 (08.02.2019)

美国召回美洲三国使节以示对台湾的声援，短短两天后再宣布取消中美洲会议，背后原因惹人遐想。美国与中美洲国家的关係会因为两岸角力而受动摇吗？ (10.09.2018)

美国白宫主动声明声援台湾，声称会重新评估与萨尔瓦多的关係。但是美方又有什么方法可以帮台湾巩固邦交国？参议员提出了解方。 (24.08.2018)

台湾再失去一个美洲邦交国萨尔瓦多。面对馀下17个邦交国，台湾苦守还有意义吗？断交之役再下一城，北京又真的赢了吗？《德国之声》专访资深外交官和学者剖析当前形势。 (22.08.2018)

台湾把萨尔瓦多断交归咎于对方接受中国金援外交，惹来萨方反斥台方「卑劣」。 另一方面北京则趁机叫阵，大胆预告台湾最后一个非洲盟友即将投向中国，下一个高危国家到底是谁？ (22.08.2018)

台湾总统蔡英文才结束访问返回台湾一天，8月21日一早就传出萨尔瓦多与台湾断交并与中国建交。这是蔡政府上任2年以来断交的第5国，外访巩固盟友却似乎没有煞停骨牌效应？ (21.08.2018)

(德国之声中文网) 去年8月萨尔瓦多倒向北京的怀抱时，曾经遭致美国的抨击，华盛顿甚至还曾召回驻萨大使。而在去年12月，萨尔瓦多总统塞伦(Salvador Sánchez Cerén)更是进一步单方面宣布，自3月15日起停止与台湾的自贸协定。这引发了该国重要支柱制糖产业的反对。行业协会认为，取消协定会损害其财产以及法律安全性，因此以决定未经国会批准涉嫌违宪为由，提请最高法院推翻总统的决定。

这份2007年签署、原定3月 15日失效的自贸协定，允许萨尔瓦多每年向台湾出口8万吨免关税蔗糖。据制糖业协会表示，出口金额价值4000万美元。

今年2月初，萨尔瓦多举行了总统大选，布克莱(Nayib Bukele)击败了现执政党候选人，将在今年6月初正式履职。胜选至今，这位候任总统已经多次发表抨击北京的言论，表示将重新审视与北京的关系。他批评中国无视国际贸易规则、操纵货币、侵犯他国民主。就在最高法院喊停的同一天，布克莱前往美国进行访问，他在华盛顿表示，即便中国是全球第二大经济体，只要中国不尊重萨尔瓦多，萨方就不会维持与北京的关系。"我们想和中国做朋友，但是中国也得想要做我们的朋友。我并非指金钱或者投资项目，而是指'尊重'。"

萨尔瓦多去年8月倒向北京后，中国方面已经向这个中美洲国家提供了1.5亿美元的援助，并向遭遇旱灾的该国提供大米。

台湾外交部已经在周四发表声明，"感谢萨国友人对台湾的支持，并乐见该案朝正面发展。"

而在不久前，中国外交部则就萨尔瓦多候任总统的抨击进行过回应。发言人华春莹2月14日在新闻发布会上说，"中萨两国在一个中国原则基础上建交，顺应历史进步潮流，符合国际法和国际关系基本准则，符合两国和两国人民的根本利益，不针对也不影响彼此同其他国家发展关系。"

El Salvador Nayib Bukele (picture-alliance/AP Photo/S. Melendez)

候任总统布克莱

她注意到布克莱与美国国家安全事务助理博尔顿通电话时提到"共同对抗中国在西半球的掠夺性行径"，表示"中方乐见美国同萨尔瓦多在相互尊重、互不干涉内政原则基础上发展关系。同样，美萨关系也不应损害其他国家同萨尔瓦多保持和发展正常关系。中国无意在拉美搞地缘竞争。"

中国外交部暂时还没有就萨尔瓦多最高法院的裁决进行表态。

文山/苗子/(路透社、美联社、中央社)

 

相关内容

Volkskongress in China

歌唱祖国：台籍委员“两会”演讲引热议 13.03.2019

在台湾出生、后移居香港的凌友诗，2018年起成为代表香港的全国政协委员。她在本周一的政协会议上演讲盛赞“一个中国”及“一国两制”，引发争议。而凌友诗演讲时的“朗诵腔”也引起了热议。

El Salvador Präsidentschaftswahlen Nayib Bukele

萨国换人当家 与中国关系受考验 08.02.2019

位于中美洲的萨尔瓦多本周进行总统大选，最后由民族团结大联盟候选人布克莱宣布胜选。 而他的团队于周四表示，他上任后将审视到底与台湾复交还是与中国维持建交才是真的对萨尔瓦多有益的。

Israel Kampfjet der Luftwaffe

应对中国 台湾向美国求购新型战机 07.03.2019

习近平对台湾态度越来越强硬之际，台湾正式向美国提出购买新型战机要求。台海两岸关系、美中关系受考验。

广告

时事评论

Vatikan-Missbrauchskonferenz Papst Franziskus (AP)

评论：佩尔性侵案事关整个教会

当年，教宗方济各使这位澳大利亚红衣主教成为梵蒂冈第三号人物；现在，佩尔（George Pell）获刑多年。德国之声评论员Christoph Strack认为，对教会而言，此乃一终极信号。  