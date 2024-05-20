萨尔兰遭遇世纪洪灾
暴雨给位于德国西南部的萨尔兰州造成了严重洪灾，目前，降水量虽然有所减少，但当地情况依然严峻。德国总理肖尔茨也赶赴当地视察灾情。
形势严峻
暴雨天气过后，萨尔兰州长雷林格（Anke Rehlinger）表示：“过去36个小时以来，萨尔兰一直处于紧急状态。” 雷林格同联邦总理肖尔茨一道，实地视察了灾区情况后表示：“这是萨尔兰过去三十年以来最严重的洪灾。”
当务之急是排水
暴雨天气令萨尔兰各处都出现了道路被冲、房屋进水的情况，一些地方还发生了泥石流。设在州府萨尔布吕肯的应急中心，正在指挥和协调三千多名警员和救援人员的救灾工作。萨尔兰州环境和劳动保护署表示，如此严重的洪灾，通常20至50年才会发生一次。
泥石流
小镇布里斯卡斯特尔（Blieskastel）发生的泥石流，将一个汽车修配厂淹没在泥沙之中。整个萨尔兰州境内，多处发生泥石流和决堤的情况，造成严重损失。洪水冲垮了部分铁轨，倒塌的树木则令道路交通全面瘫痪。一些地区供电已经中断。
勇敢的救援者
填充沙袋、疏散灾民、抽排被淹的地下室：没有消防队员、警员和技术救援署的艰苦努力，灾区的情况将难以想象。联邦内政部长费泽在社媒平台X上发文，对救援人员表示感谢：“所有救援人员为挽救生命而付出了不懈努力，我在此表示由衷的敬意和感激。”
水位开始回落
不到24小时的时间内，降雨量竟高达一百多升，洪水冲毁了街道和村庄。技术救援署表示，目前在萨尔兰和莱法州参与救援人员已有数千人。据称，本周开始，降雨将逐渐趋缓，气象部门也已解除了全部恶劣天气警报。
被困的消防车
这是一辆被困在州府萨尔布吕肯的一辆消防车。尽管天气出现好转迹象，但救援人员仍在全力救灾。仍有大量人口需要疏散，很多被淹房屋需要采取抽排积水措施。唯一令人欣慰的是，截至目前，洪灾只造成了财产损失，没有人丧生。
橡皮艇成了唯一交通工具
技术救援署主要负责疏散民众、抽排房屋积水、清理淤泥，而数以千计的警员则提供协助。在州府萨尔布吕肯的此次救援行动中，橡皮艇成了唯一可行的交通工具。
7 张图
1 | 77 张图