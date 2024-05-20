填充沙袋、疏散灾民、抽排被淹的地下室：没有消防队员、警员和技术救援署的艰苦努力，灾区的情况将难以想象。联邦内政部长费泽在社媒平台X上发文，对救援人员表示感谢：“所有救援人员为挽救生命而付出了不懈努力，我在此表示由衷的敬意和感激。”