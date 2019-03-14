萨国新总统向美靠拢 中萨关系出现变数

(德国之声中文网) 中国驻萨尔瓦多大使馆周四 (3月14日) 發布公告，回应萨尔瓦多候任总统布克莱 (Nayib Bukele) 的指控，强调中萨合作不会是个债务陷阱，而会是个互惠双方的交易。 该公告强调: 「中国从未意图干预其他国家内政，而我们也一直很愿意与所有国家建立外交关系。 去年的中萨建交便是个很好的例子。 我们相信即将于6月出任总统的布克莱，会运用智能与勇气做出对的决定。 」

布克莱自从赢得2月的总统大选以来，已多次质疑萨尔瓦多是否该维持与中国的外交关系。 他周四在出访美国时表示，即便中国是全球第二大经济体，只要中国不尊重萨尔瓦多，萨方就不会维持与北京的关系。 他强调: 「我们想和中国做朋友，但是中国也得想要做我们的朋友。 我并非指金钱或者投资项目，而是指『尊重』。 」

此外，他也指控中国中国不遵守也不尊重国际贸易准则，强调中方推动不切实际的建设计划，让其他国家负担无法偿还的庞大债务，并把债务作为财务杠杆。 他说: 「中国不是个民主国家，但它们却尝试介入别国的民主政治。 」

對於布克萊的指控，中國外交部也在第一時間做出回應。 外交部發言人陆慷在週四舉行的例行記者會上表示，中国同包括萨尔瓦多在内的世界各国发展关系时一贯秉承相互尊重、平等互利、互不干涉内政的基本原则。 他也指出，中方在推进中萨关系时始终充分尊重萨方意愿，也同萨各界和有关各方深入沟通。 陆慷最後強調: 「我们期待着同布克尔先生和他领导的萨尔瓦多新政府一道，本着相互尊重、平等互利的原则，排除外来干扰，加强各领域交流合作，推动中萨关系健康、稳定向前发展， 这将助力布克尔先生和他领导的新政府实现萨尔瓦多经济发展和民生改善，造福萨尔瓦多人民。 」

美萨强化双边关系

美国国家安全顾问柏博尔顿 (John Bolton) 同一天透过推特表示，他与布克莱都认同美萨该进一步强化双边关系。 他说: 「我们希望能创造新投资机会、强化国防、对抗中国掠夺性的策略以及支持委内瑞拉的临时总统瓜伊多。 」

然而，即将卸任的萨尔瓦多总统塞伦 (Salvador Sanchez Ceren) 却出面维护他去年8月做出与中国建交的决定，并指控布克莱因受美国指使，而考虑与中国断交。 去年8月萨尔瓦多倒向北京的怀抱时，曾经遭致美国的抨击，华盛顿甚至还曾召回驻萨大使。

重启与台湾自贸协议?

中国驻萨尔瓦多大使馆周四 (3月14日) 發布公告，回应萨尔瓦多候任总统布克莱 (Nayib Bukele) 的指控，强调中萨合作不会是个债务陷阱，而会是个互惠双方的交易。

此外，萨尔瓦多制糖行业协会本周以未经国会批准涉嫌违宪为由，提请萨尔瓦多最高法院，希望能推翻现任总统塞伦于去年12月宣布，自3月15日起停止与台湾的自贸协议的决定。 行业协会认为，取消协议会损害其财产以及法律安全性。

数据显示，原定3月15日失效的自贸协议，允许萨尔瓦多每年向台湾出口8万吨免关税蔗糖。 据制糖业协会表示，出口金额价值4000万美元。 台湾外交部周四发表声明，表示感谢萨尔瓦多制糖业协会的支持，并乐见该案的正面发展。

杨威廉/夏立民 (路透社、美联社、中央社)