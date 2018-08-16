 萨国斥台湾卑劣　中国剑指史瓦帝尼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2018

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时政风云

萨国斥台湾卑劣　中国剑指史瓦帝尼

台湾把萨尔瓦多断交归咎于对方接受中国金援外交，惹来萨方反斥台方「卑劣」。 另一方面北京则趁机叫阵，大胆预告台湾最后一个非洲盟友即将投向中国，下一个高危国家到底是谁？

Swasiland Besuch Tsai Ing-Wen (Taiwan Presidential Office)

史瓦帝尼与台湾关系密切，国王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）儿子甚至还在台湾留学。

(德国之声中文网) 宣布与台湾断交后，萨尔瓦多总统发言人接受该国官媒访问时，驳斥台湾有关金援外交的指控「卑劣」和「完全错误」。

「我们不能与世界背道而驰，无视中国作为世界第二大国和出口经济领航者。...这对我们国家很关键。 」

萨尔瓦多总统桑契斯 (Sanchez Ceren) 早前宣布断交时解释，这是经过仔细分析的决定﹕「将会带给我国家巨大利益及开启非凡的机遇。 」

萨国内部分歧  忧得罪美国

萨尔瓦多原本与台湾拥有超过80年邦交关系，断交的决定也引起国内争议。

在野的民族主义共和联盟 (ARENA) 批评，总统所属的执政党企图利用台湾资助其明年的选举工程。 「这是出卖主权，容许他国干预萨尔瓦多的内政。 」也有该党议员形容此举是「背叛了一个友好的国家」。 另一在野政党民族团结大联盟 (Grand Alliance for National Unity) 也表示，不支持这个错误的决定。 有舆论担心在取悦中国的同时，会招致美国不满。

El Salvador Tsai Ing-wen und Salvador Sanchez Ceren in San Salvador (Getty Images/AFP/M. Recinos)

蔡英文2017年1月才到访过萨尔瓦多，总统桑契斯 (Sanchez Ceren) 一同出席欢迎仪式。

他们的担心看来也不无道理。 台萨断交之后，华府表示会重新检视美国与萨尔瓦多的关系。 美国国务院发言人指﹕「虽然我们认同各国有外交事务的主权，但我们对 (萨尔瓦多) 这个决定深感失望。 」

美国参议员卢比奥 (Marco Rubio) 则说会推动停止对萨国的资助，批评其「在所有事上都与美国对抗」。

美国是萨尔瓦多最大的商贸伙伴，并收容了该国200万名移民，当中包括合法和非法移民。 特朗普政府在今年一月宣布，停止对19.5万名萨尔瓦多人提债临时庇护，他们的居留限期只到2019年9月，萨方希望华府让这些移民继续留在当地。

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下一个倒下的骨牌是谁？

中非论坛9月将于北京举行，中方也在此时趁机叫阵。 中国外交部长助理陈晓东8月22日向媒体表示，史瓦帝尼 ( 前称「斯威士兰」)即将投向中国。

「我相信这不只是中国所追求的，也是非洲国家共同的期望。 我相信这个目标能够在不久的将来实现。 」他说﹕「我们期待所有非洲国家都能投身中非合作当中，成为大家庭的一分子。 」

不过，史瓦帝尼很快斩钉截铁地否认这个消息。「他们（中国）不要玩心理游戏，因为我们与台湾的关係已经有50多年之久，所以我们不会抛弃他们。」外交部长Mgwagwa Gamedze向路透社表示﹕「我们没有意欲改变阵营，因为台湾一直对我们很好。」

台湾在蔡英文执政两年内失去5个友邦，其中3个都在美洲，引起揣测骨牌效应之下的下一个断交国。

台湾前外交部长欧鸿炼8月22日在国民党智库记者会上说，与萨尔瓦多同属「中美洲北三角」的宏都拉斯和危地马拉，是下一波断交的高危国家。因为三国关系密切、利益互相牵连。

China Carlos Castaneda und Wang Yi unterzeichnen Vertrag in Peking (Reuters/J. Lee)

萨尔瓦多在宣布与中华民国（台湾）断交的同一天，与北京建交。


学者料不会断崖式断交

台湾中央研究院副研究员吴介民接受《德国之声》訪問，認為跟萨尔瓦多断交没那么严重，剩下的邦交国绝大部分是小国，真正要关注的是梵蒂冈。 「但是台梵关系不只是狭义的国际政治关系，还涉及宗教自由和主教任命，所以复杂度更高，不像用金援外交就可以解决。」

他表示﹕「我预期会继续下去，但是不会断崖式突然间全部断交，很快达到零邦交国的状况。 现有的邦交国中，感觉有些国家不是可以被金钱收买的，例如帕劳。」

李芊／罗法 (综合报道)

  • Guatemala Stadt Vulkan Agua (picture-alliance/robertharding)

    台湾还有哪些邦交国？

    危地马拉

    拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

  • Nicaragua Managua City (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    尼加拉瓜

    尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

  • Honduras San Pedro Sula Kathedrale (Imago/blickwinkel)

    台湾还有哪些邦交国？

    洪都拉斯

    洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • Paraguay Wirtschaft Viehzucht Handel (picture-alliance/dpa Fotografia)

    台湾还有哪些邦交国？

    巴拉圭

    巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

  • Der Blick aus meinem Fenster: San Salvador, El Salvador

    台湾还有哪些邦交国？

    萨尔瓦多

    中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • BdW Global Ideas Bild der Woche KW 42/2016 Haiti Hurrikan Matthew Fischer (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    海地

    海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

  • Landschaft um Mbabane, Hauptstadt von Stadt (DW/Inga Sieg)

    台湾还有哪些邦交国？

    斯威士兰

    斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

  • Bewohner der Marshallinseln (picture alliance/AP Photo/R. Vogel)

    台湾还有哪些邦交国？

    马绍尔群岛

    马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

  • Die Republik Nauru (Getty Images/AFP/T. Blackwood)

    台湾还有哪些邦交国？

    瑙鲁

    瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

    台湾还有哪些邦交国？

    图瓦卢

    图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

  • Bildergalerie Ontong Java (Displacement Solutions /Beni Knight)

    台湾还有哪些邦交国？

    所罗门群岛

    所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。

  • Italien Petersdom (Imago/Broker/C. Handl)

    台湾还有哪些邦交国？

    梵蒂冈

    梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。

    作者: 叶宣


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台湾还有哪些邦交国？

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