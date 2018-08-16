萨国斥台湾卑劣　中国剑指史瓦帝尼

(德国之声中文网) 宣布与台湾断交后，萨尔瓦多总统发言人接受该国官媒访问时，驳斥台湾有关金援外交的指控「卑劣」和「完全错误」。

「我们不能与世界背道而驰，无视中国作为世界第二大国和出口经济领航者。...这对我们国家很关键。 」

萨尔瓦多总统桑契斯 (Sanchez Ceren) 早前宣布断交时解释，这是经过仔细分析的决定﹕「将会带给我国家巨大利益及开启非凡的机遇。 」

萨国内部分歧 忧得罪美国

萨尔瓦多原本与台湾拥有超过80年邦交关系，断交的决定也引起国内争议。

在野的民族主义共和联盟 (ARENA) 批评，总统所属的执政党企图利用台湾资助其明年的选举工程。 「这是出卖主权，容许他国干预萨尔瓦多的内政。 」也有该党议员形容此举是「背叛了一个友好的国家」。 另一在野政党民族团结大联盟 (Grand Alliance for National Unity) 也表示，不支持这个错误的决定。 有舆论担心在取悦中国的同时，会招致美国不满。

他们的担心看来也不无道理。 台萨断交之后，华府表示会重新检视美国与萨尔瓦多的关系。 美国国务院发言人指﹕「虽然我们认同各国有外交事务的主权，但我们对 (萨尔瓦多) 这个决定深感失望。 」

美国参议员卢比奥 (Marco Rubio) 则说会推动停止对萨国的资助，批评其「在所有事上都与美国对抗」。

美国是萨尔瓦多最大的商贸伙伴，并收容了该国200万名移民，当中包括合法和非法移民。 特朗普政府在今年一月宣布，停止对19.5万名萨尔瓦多人提债临时庇护，他们的居留限期只到2019年9月，萨方希望华府让这些移民继续留在当地。

下一个倒下的骨牌是谁？

中非论坛9月将于北京举行，中方也在此时趁机叫阵。 中国外交部长助理陈晓东8月22日向媒体表示，史瓦帝尼 ( 前称「斯威士兰」)即将投向中国。

「我相信这不只是中国所追求的，也是非洲国家共同的期望。 我相信这个目标能够在不久的将来实现。 」他说﹕「我们期待所有非洲国家都能投身中非合作当中，成为大家庭的一分子。 」

不过，史瓦帝尼很快斩钉截铁地否认这个消息。「他们（中国）不要玩心理游戏，因为我们与台湾的关係已经有50多年之久，所以我们不会抛弃他们。」外交部长Mgwagwa Gamedze向路透社表示﹕「我们没有意欲改变阵营，因为台湾一直对我们很好。」

台湾在蔡英文执政两年内失去5个友邦，其中3个都在美洲，引起揣测骨牌效应之下的下一个断交国。

台湾前外交部长欧鸿炼8月22日在国民党智库记者会上说，与萨尔瓦多同属「中美洲北三角」的宏都拉斯和危地马拉，是下一波断交的高危国家。因为三国关系密切、利益互相牵连。



学者料不会断崖式断交

台湾中央研究院副研究员吴介民接受《德国之声》訪問，認為跟萨尔瓦多断交没那么严重，剩下的邦交国绝大部分是小国，真正要关注的是梵蒂冈。 「但是台梵关系不只是狭义的国际政治关系，还涉及宗教自由和主教任命，所以复杂度更高，不像用金援外交就可以解决。」

他表示﹕「我预期会继续下去，但是不会断崖式突然间全部断交，很快达到零邦交国的状况。 现有的邦交国中，感觉有些国家不是可以被金钱收买的，例如帕劳。」

李芊／罗法 (综合报道)