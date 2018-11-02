 萨国换人当家 与中国关系受考验 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2019

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时政风云

萨国换人当家 与中国关系受考验

位于中美洲的萨尔瓦多本周进行总统大选，最后由民族团结大联盟候选人布克莱宣布胜选。 而他的团队于周四表示，他上任后将审视是否与中国维持外交关系。

El Salvador Präsidentschaftswahlen Nayib Bukele (Reuters/J. Cabezas)

上周赢得总统大选的布克莱竞选期间曾质疑与中国建交到底替萨尔瓦多带来什么益处，而他的团队成员也强调将在上任后重新审视是否与中国维持外交关系。

(德国之声中文网) 布克莱 (Nayib Bukele) 在周日 (2月3日) 的大选中以53.78%的得票率赢得萨尔瓦多的总统大选。 他的胜选不仅终结了萨国1992年终结内战以来两大党掌控该国政治的局面，也立即替该国与中国该建立的外交关系带来变量。

布克莱团队的一名成员周四 (2月7日) 接受媒体访问时表示，布克莱上任后将审视是否与中国维持外交关系。 萨尔瓦多在去年8月21日与台湾断交，并与中国建立外交关系。 当时台湾外交部长吴剑燮说，萨国要求台湾替该国一个港口项目提供贷款，但台方认为该项目在经济上不可行。 而萨尔瓦多总统塞伦 (Salvador Sanchez Ceren) 则在一次全国性演说中强调，与中国建交会带来不一样的机遇。

然而，布克莱在竞选期间便不断质疑萨国与中国的外交关系到底能替它们带来什么样的利益。 他所属的民族团结大联盟的秘书长安立克 (Federico Anliker)接受萨国媒体访问时表示，即将上任的政府会针对为何现任政府与中国建交展开调查。

他指出: 「针对中国议题及中国台湾之间的关系，我们需要再研究并找出到底怎么做对萨尔瓦多还说才是最好的，而不是找出到底怎么做才是最有利于某个政党。 因为这似乎是目前的政府去年的考虑。 」

China Carlos Castaneda und Wang Yi unterzeichnen Vertrag in Peking (Getty Images/AFP/W. Zhao)

萨尔瓦多去年八月宣布与中国建交，而当时总统曾透过全国性的电视演说强调与中国建交会带来不一样的机遇。

安立克强调，目前的政府去年做决定时并未详细说明为何决定与中国建交，而政府在决策过程中也没有询问民族团结大联盟的意见，所以现在该党决定上任后展开调查。 中国在去年八月与萨尔瓦多建交后，承诺提供1.5亿美金的社会建设金援，以及3000吨的米来让数千名因旱灾而粮食短缺的萨尔瓦多人民。 美国当时警告中国正在以建立经济依赖性而非合作关系的模式，诱惑不少国家与其建交。

此外，安立克说布克莱也支持委内瑞拉的临时总统瓜伊多，并强调布克莱不会支持一个压迫人民与藐视人权的独裁政府。

 

 

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