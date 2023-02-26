《萨克森：迟来的正义》: 一位前东德黑人警察的传奇故事

（德国之声中文网）当谈到“基于真实故事改编”的电影、电视剧，如果有任何故事可以称得上 “比小说还离奇”，梅菲尔（Samuel Meffire）可以算作一个。

梅菲尔令人难以置信的传奇人生，被迪士尼公司的流媒体平台Disney+改编为首部讲述德国故事的系列剧《萨克森：迟来的正义》（英文名：Sam: A Saxon）。

梅菲尔于 1970 年出生在莱比锡郊外，父亲是喀麦隆人，母亲是德国人。长大后，他成为东德第一位黑人警察。

1990 年，在柏林墙倒塌之后和德国统一之前这段时间，年轻的梅菲尔加入了东德的“德国人民警察”。

在1990 年代初期，他迅速成为媒体明星，一个全新的、宽容的和多元文化的德国的名副其实的代言人，同时展示前东德社会的不同方面。

从媒体明星到国际逃犯

随后，梅菲尔的人生成为停不下来的过山车。由于对警察的官僚作风和政治腐败感到沮丧，他退出了警察队伍，并加入了犯罪团伙。

到上世纪末，梅菲尔因一系列武装抢劫案而被通缉，成为一名逃犯。他持续逃亡，最后逃到当时的扎伊尔--现在的刚果民主共和国--又在那里卷入了一场内战。

在被引渡回德国并被定罪之后，梅菲尔在狱中度过了七年。

虽然 Disney+ 版本的故事进行了一些艺术加工--例如改名换姓、重组历史事件、添加情节和人物以更好地打造出一部七集迷你系列剧--但梅菲尔人生轨迹是故事的核心情节。

东德黑人的成长故事

“几年前我第一次听说山姆的故事，我立即认为它会成为一部精彩的系列剧。” 《萨克森：迟来的正义》的制片人兼共同编剧格温格（Jörg Winger）说。

“那是在 2006 年，我们前往推销这个故事的每个电视台主管都给了同样的回应：‘就个人而言，我喜欢这个故事。但我认为 （德国）观众还没有准备好接受它。”

温格说，电视台主管的意思是，德国观众不会接受梅菲尔的人生现实：一个东德出生的黑人，他的个人故事和他们共享的政治历史叙事不太一样。

柏林墙倒塌时，登记在册的东德非白人移民有近十万人，其中大部分来自所谓的社会主义“兄弟国家”，包括古巴、越南、安哥拉和莫桑比克。

梅菲尔的父亲是一名来自喀麦隆的工程专业学生。梅菲尔说，他在成长过程中对德国的看法“基本上是正面的”。他说，父亲家乡喀麦隆的人们的看法是，跟一战后接管殖民统治的法国人相比，德国殖民时期简直是黄金时代。

梅菲儿从未见过他的父亲。在他出生的当天，他父亲神秘地辞世了。

在 Disney+ 迷你系列剧以及他与德国历史学家、剧作家基特斯坦（Lothar Kittstein）合作的回忆录中，梅菲儿给出了一个来自他母亲的说法：他的父亲被试图化学阉割他的官员毒死了。

英文版的梅菲儿传记

柏林墙倒塌之后，新纳粹趁机作乱

梅菲儿承认，作为黑人男孩，他在东德的生活并不轻松。但是，在东德崩溃后，由于右翼暴徒和新纳粹分子利用权力真空猖獗起来，情况变得更糟。

“西方人几乎无法想象那是什么样子，数百名新纳粹分子在德累斯顿的街道上游行。”梅菲尔说，“发现一个黑人，他们就会追逐、攻击、 打到他们。”

作为奇幻小说的忠实粉丝，梅菲尔在他的书中称这些成群结队的掠夺者为“兽人”和“吸血鬼”。

但是，梅菲尔强调，对他来说，警察部队是“一个团结、友爱的地方……我个人（在警察队伍中）没有经历过任何种族主义或仇恨。我们是兄弟情谊。”

并非陈词滥调的煽情故事

这是Disney+上线以来的第一部德国作品，通过讲述梅菲尔的故事，融合了多种电影类型--政治惊悚片、犯罪剧情片和成长故事片。

在这部迷你剧中，饰演梅菲儿的马利克·鲍尔 (Malick Bauer)和其他表演者大多是德国黑人演员，包括里基茨 (Tyron Ricketts，也是共同编剧)、阿德里安 (Nyamandi Adrian)、埃萨姆 (Paula Essam)等等。

多样性也呈现在幕后。编剧团队中，还包括东德出生的非裔德国演员和作家科尔纳（Toks Körner）和奥地利-尼日利亚编剧恩瓦布恩沃（Malina Nwabuonwor）。

这对德国电视剧来说几乎是革命性的：一部针对普罗大众的主流系列剧讲述了一个关于德国黑人的复杂故事，而没有陷入陈词滥调或泛泛而谈的俗套之中。

“我们在萨克森州政府的柏林办公室放映了这部电影。”温格说，“该州前内政部长埃格特（Heinz Eggert）说，这让他对自己经历的历史有了新的看法。埃格特当年曾是科尔总理的得力助手。”

温格说，《萨克森：迟来的正义》并不是梅菲尔的真实故事，但它捕捉到了他令人难以置信的人生中的“感觉和情感真相”。

《萨克森：迟来的正义》正在全球 Disney+ 和美国的 Hulu 上播出。

如今，现实中的梅菲尔与妻子和两个女儿住在德国波恩，担任社会工作者、作家和安全承包商。

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