萧美琴访欧让北京“生气” 台外长：我们做对了

台湾候任副总统萧美琴低调访美之后前往欧洲，与捷克参院议长一同出席研讨会，引发中国不满。 20日，台湾外交部长吴钊燮表示：“如果中国生气了，就好像我们做对了。”
（德国之声中文网）台湾候任副总统萧美琴近期造访捷克，引发中国不满。对此，台湾外交部长吴钊燮周三（3月20日）称“中国这种抗议是无效的”。
吴钊燮20日赴台湾立法院备询时被问及此事。他说：“中国向来是不管什么样的事情，他们都抗议……好像中国不抗议，就有点不太正常，甚至有一些美国朋友不断跟我讲，如果中国生气了，就好像我们做对了 。”
吴钊燮指出，他自己过去访欧或是欧洲友人访台，中国也都曾表示抗议。他也表示，萧美琴就任之前仍有一定的自由度，而她此行是受智库邀请演讲，也顺便到欧洲拜访友人。
19日，捷克参议院议长维施特奇尔（Miloš Vystrčil）在社交媒体X上发表了一张与萧美琴的合照并配文称，值此智库“解析中国”（SINOPSIS）举办的加强台湾与捷克伙伴关系与合作研讨会之际，今天会见了新当选的台湾副总统萧美琴。 我们还共同纪念了前议长雅罗斯拉夫·库贝拉（Jaroslav Kubera）。感谢你提供这个机会。
前议长库贝拉曾在2019年10月，受邀参加驻捷克台北经济文化办事处举办的双十国庆宴会。当时他承诺，将于2020年台湾总统选举后访问台湾。然而2020年1月20日，库贝拉突发心脏病猝死。接替库贝拉担任捷克参议院议长的维斯特奇尔同样主张访问台湾，并于同年8月底率领总共90人的代表团抵达台湾访问，并在台湾立法院发表演讲。台湾总统蔡英文追赠库贝拉特种大绶卿云勋章，由维斯特奇尔代表接受。
台湾外交部发言人刘永健19日对媒体表示，有关台捷是否有新合作计划，若有进一步消息将会对外说明。
就萧美琴访问捷克一事，中国外交部昨天刚刚亮相的发言人林剑回应，“中方坚决反对建交国同台湾地区开展任何形式的官方往来，这一立场是一贯的、明确的。坚持一个中国政策，尊重中国的主权和领土完整，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，是捷克政府在中捷政府联合声明、联合公报等多份正式文件中作出的郑重承诺”。
他强调：“中方敦促捷方重信守诺，严格约束个别政客，立即终止损害捷克国家信誉，破坏中捷关系的恶劣行径，并采取有效措施消除事件的负面影响。”
现年52岁的萧美琴在今年1月举行的台湾总统大选中，同民进党总统候选人赖清德一起胜出。她将在5月20日和赖清德一道宣誓就职。
2022年8月，时任美国众议院议长的佩洛西访问台湾后，当时仍在担任台湾驻美代表的萧美琴被中国列入“台独”顽固分子名单。次年4月7日，中共中央台办发言人宣布对萧美琴实施进一步制裁：“严禁萧及家属进入中国大陆和香港、澳门，禁止其金主和关联企业与大陆组织、个人合作。”
上周，美国《华尔街日报》报道称，萧美琴在美国进行低调的私人访问。报道称，萧美琴上任前返回美国是处理搬家事宜，并且拜访亲友。
这篇报道还透露，萧美琴在华盛顿期间会与数名美国官员就新一届台湾政府的议程进行讨论，并且她之后还计划以私人身份访问几个欧洲国家的首都。
报道引述德国马歇尔基金会的中国问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）的看法分析认为，不论台北还是华盛顿，都在试图让萧美琴的访问保持低调。因为在5月20日就职前，“各方仍在努力维护一丝丝稳定”。
萧美琴访美期间，美台媒体均未对其访问行程做出更多报道。
（路透社等）
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