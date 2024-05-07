萧美琴强调台湾韧性 中批美官员“打台湾牌”

台湾准副总统萧美琴6日表示，台湾身处外交孤立等不利处境，仍积极打造自身“韧性”，值得获得国际支持。同一天，中国外交部批评了美国国务院官员涉台言论，要求美国停止“冲撞中方在台湾问题上的底线红线”。

（德国之声中文网）民进党籍的台湾副总统当选人萧美琴週一（5月6日）在台北出席台湾智库亚太坚韧研究基金会（CAPRI）的论坛，以“领航亚太，台湾准备好了吗”为题，用英语发表近20分钟的闭幕演说。萧美琴首先感谢美国等国际盟友对台湾的支持，接著多次强调“韧性”。她说：“身為台湾人，重要的是先要投资打造自身的力量。”

“透过我们自己努力建立一个具有韧性的台湾，我们必须有自信，台湾值得激发国际的支持，而且台湾的成功对世界也很重要。”萧美琴进一步主张，台湾不只能发挥“协助”的作用，更可以扮演“领导”的角色。

萧美琴提及台湾面臨的外部压力，例如网络攻击、假信息、政治介入的企图，还有军机几乎每日都到台湾附近活动，“这都是为了胁迫、削弱社会大众捍卫自由民主生活方式的意愿”。演说尾声，萧美琴总结道，台湾虽置身于“一个巨大邻国的阴影下”，仍以“经受过逆境考验的韧性”为基础，建立出“台湾模式”。

上述言论虽未直接提及中国，但显然意指中国军机频繁跨越台海中线；民进党政府也指控中国对台湾进行“资讯战”和“经济胁迫”，并将中方这类举动称为“灰色地带”战略，意在心理上制造恐慌、分化台湾民众。

萧美琴与台湾现任副总统赖清德今年1月赢得台湾大选，将于5月20日上任。中国政府批评赖萧两人是“双毒（独）组合”，称他们是“害台配”。

萧美琴担任过台湾驻美大使，曾多次被中国点名为“台独顽固分子”，对此她曾回应，中国此举无法扼殺台湾人民的声音。赖清德则曾自称“务实的台独工作者”，并主张台湾已经是一个主权独立的国家，没有再宣布独立的必要。

台湾现任副总统赖清德与前驻美代表萧美琴的组合，在今年1月13日赢得台湾大选。（资料照） 图像来源: Ichito Ohara/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

中国再批美国“打台湾牌”

在6日的论坛活动上，特朗普时期的美国驻欧洲安全与合作组织（OSCE）大使吉尔默（James Gilmore）也在现场。据路透社报道，吉尔默曾于週六（4日）表示，他认为特朗普若再度当选美国总统，仍然会支持台湾。

中国多次批评美国对台支持。中国外交部发言人林剑6日回应美国国务院亚太副助卿蓝墨克（Mark Lambert）的涉台言论，称“美方打‘台湾牌’必然撞到南墙，支持‘台独’必将引火上身”。

蓝墨克此前在美国智库“德国马歇尔基金会”（German Marshall Fund）的活动上，批评中国“错误诠释”联合国大会2758号决议、把它跟中国的“一中原则”做不当的连结。

对此，中国反批这是“歪曲事实”，已向美方提出严正交涉。林剑进一步重申中国的立场，称台湾是“中国领土不可分割的一部分”，要求美国“停止以任何方式冲撞中方在台湾问题上的底线红线”。

（综合报道）

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