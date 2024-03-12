萧美琴低调赴美进行“私人访问” 中国驻美使馆：“坚决反对”

（德国之声中文网）据知情人士透露，台湾候任副总统萧美琴近日正在美国进行低调的私人访问。一名拒绝透露姓名的台湾官员向路透社表示，萧美琴本周抵达美国，并会在那里停留数日，进行一些“私人”行程。
此前美国《华尔街日报》和多家台湾媒体已经报道了这一消息。据台媒透露，去年台湾总统选举期间，当时担任台湾驻美代表的萧美琴是“临危受命”，出席亚太经济合作会议（APEC）后就仓促返台投入总统选战，只带回四只爱猫、随身衣物及重要资料，其余物品几乎都留在美国。因此这次返回美国是处理搬家事宜，并且拜访亲友。
路透社指出，52岁的萧美琴会说流利的英语，在华盛顿也拥有丰富的人脉关系，她从2020年起担任台湾驻美代表，去年加入选战，和民进党总统候选人赖清德搭成“赖萧配”，最终在今年1月赢得台湾大选。她将在5月20日和赖清德一道宣誓就职。
“赖萧配”携手庆祝胜选
刻意保持低调？
外交圈的消息人士表示，萧美琴将会扮演在台北和华盛顿之间促进沟通的角色。《华尔街日报》的报道指出，萧美琴在华盛顿期间会与数名美国官员就新一届台湾政府的议程进行讨论，并且她之后还计划以私人身份访问几个欧洲国家的首都。
虽然还未正式上任，萧美琴作为台湾准副总统，赴美访问仍具有一定敏感性。台湾总统府和外交部发言人都没有正面置评，而民进党发言人则间接透露，萧美琴赴美是私人行程。
《联合早报》指出，在2020年，赖清德也曾以候任副总统身份访问华盛顿，与时任美国总统特朗普出席全美祈祷早餐会，进入白宫与美官员会谈70分钟，当时陪同赖清德进白宫的正是萧美琴。尽管此举引发中国大陆强烈抗议，但赖清德当时尚未就任副总统，政治敏感性有所降低。
德国马歇尔基金会(German Marshall Fund of the United States)的中国问题专家葛来仪(Bonnie Glaser)对《华尔街日报》表示，中国对台湾的态度愈发咄咄逼人，但是在5月20日就职前，“各方仍在努力维护一丝丝稳定。”她认为，不论台北还是华盛顿都在试图让萧美琴的访问保持低调。
中国驻美使馆：“坚决反对”
中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇表示，中国“坚决反对”美国与台湾地区进行任何形式的官方互动。
刘鹏宇说：“萧美琴是顽固的台独分离主义者，中方坚决反对萧以任何名义、借口访问美国。美国不应该安排官员跟她接触。”
（路透社、华尔街日报、联合早报）
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
貝里斯
又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。
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台湾还有哪些邦交国？
圣文森
全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
圣克里斯多福及尼维斯
又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
圣露西亚
又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
史瓦帝尼
又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
帕劳
又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣