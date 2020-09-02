 营救家暴受害女 法国3名警察遭到枪杀 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2020

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时政风云

营救家暴受害女 法国3名警察遭到枪杀

在法国中部的一个村庄，警察接到报警后前往营救一名家暴受害妇女，在一栋房屋里遭到枪击。目前，犯罪嫌疑人已被发现死亡。

Frankreich Saint-Just | Drei Polizisten bei Rettungsversuch getötet

警察搜捕后发现凶案嫌犯已经死亡

（德国之声中文网）法国警方周三（12月23日）通报，在法国中部有3名警察被枪杀，另外1名警察受伤。事发地点是多姆山省的一个村庄，时间是23日凌晨。

这几名警察前往营救一名家庭暴力的受害女子，被一名48岁的男子枪杀。随后，该男子被发现死亡。

事发经过

法国BFM电视台报道，这名女子当时躲避在一栋房子的屋顶上。

据克莱蒙费朗市检察官办公室称，当天深夜，警察进入这栋房屋时，成为枪击目标。凶手先开枪打死一名警察，打伤另一名警察，然后纵火烧屋。随后又有两名警察赶到现场，都被凶手开枪打死。

据BFM电视台报道，3名遇害的警察年龄分别为45岁、37岁和21岁。

Frankreich Saint-Just | Drei Polizisten bei Rettungsversuch getötet

官方表示，受害女子已被安全救出。周三早上，至少有7名特警仍在现场。

一位调查知情者告诉法新社记者："我们正在采取最大的防范措施来应对这名危险分子留下的隐患。"

"一个疯子"的暴行

法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）稍后在推特上宣布了枪击案嫌犯的死亡，称他是 "一个疯子"。

据悉，这名嫌疑人曾因与儿童监护有关的问题遭到指控。据法新社报道，周三的事件与 "家庭暴力 "有关。

来自政界人士的哀悼

法国总统马克龙将遇难者称为 "英雄"。他说："为了保护我们，我们的执法人员冒着生命危险去工作。" 政府总理让-卡斯泰（Jean Castex）称这一事件是影响我们所有人的 "悲剧"，举国为之悲痛。他说："我理解他们的亲人和战友的痛苦，并向他们表达我坚定不移的支持。" 内政部长达尔马宁通过推特证实了这一消息，并说："国家向他们的勇气和责任心致敬。我对他们的家人和战友致以哀悼。我们正在竭尽可能追究肇事者的责任。" 滨海阿尔卑斯省议员西奥蒂（Eric Ciotti）在推特上说，警察遇难的消息让人们 "无比难过"。


张平/凝炼(法新社、路透社)

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