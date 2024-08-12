"萝卜快跑"了，网约车出租车还能跑起来？

毫无疑问，无人驾驶将改变中国人的出行方式，中国各大城市给自动驾驶技术广开绿灯更是加速这一新时代的到来。然而对于千千万网约车出租车司机来说，被萝卜快跑等无人驾驶出租车抢走的很可能就是他们最后的谋生渠道。

（德国之声中文网）刘毅（音译）是中国700万网约车司机中的一员，这位36岁的武汉市民今年才开始干起了兼职开车的行当。当他站在车旁，眼瞅着周围邻居们呼叫的是无人驾驶出租车时，便预感到网约车行业要亮起冥灯。

"每个人都会饿肚子"，他谈到武汉司机与百度推出的"萝卜快跑"无人驾驶出租车抢客源时说到。对此，中国工信部拒绝置评。

中国是全球最大的无人驾驶试验场

据公开资料显示，已经有至少19座城市允许科技公司在道路上测试无人驾驶出租和无人驾驶公交车。首都北京市在6月份宣布会在指定区域内开放测试，而广州市也在本月表示将开放全市道路进行试验。

另外，已有7座城市已经批准了至少5家行业翘楚可进行无安全员的自动驾驶测试，包括萝卜快跑（Apollo Go）、小马智行（Pony.ai）、文远知行（WeRide）、安途（AutoX）和上汽集团（SAIC Motor）。

萝卜快跑在今年5月份表示，计划在今年年底前在武汉部署1,000辆自动驾驶出租车。

与丰田汽车成立合资公司的小马智行（Pony.ai），目前运营着300辆自动驾驶出租车，并计划到2026年再增加1,000辆。其副总裁表示，自动驾驶出租车可能需要五年才能实现可持续盈利，届时将推动大规模商业扩展。

文远知行（WeRide）以其自动驾驶出租车、货车、公交车和街道清扫车闻名。由电商巨头阿里巴巴集团支持的安途（AutoX）在北京和上海等多个城市试运营。上汽集团自2021年底开始运营无人驾驶出租车。

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抢饭碗的"苕萝卜"，谁来为底层人士失业埋单？

官方数据显示，中国网约车平台注册司机超过700万，而两年前这一数字为440万。

实然，经济增速放缓的大环境下，网约车行业吸引了大批人入行，有为了生计糊口也有为赚外快贴补家用。不过经济学家和行业专家表示，随着人工智能愈发普及，无人驾驶出租车亮相，网约车以及出租车司机或成为全球首批被失业的人群。

在武汉，刘毅（音译）和其他网约车司机给萝卜快跑等自动驾驶出租车起来了个外号，叫"苕萝卜"。"苕"在武汉话里有蠢、笨、憨的意思。这是因为萝卜快跑目前还谈不上完美，容易导致交通堵塞。

对于现年63岁的武汉司机王国强（音译）来说，这些"苕萝卜"显然是来和他抢饭碗的。"网约车是最底层的工作，"他说，"如果整个行业扼杀了，我们还能干什么？"

百度拒绝对司机的担忧发表评论。

对于该服务盈利能力的问题，百度自动驾驶业务部总经理陈卓在5月份举办的一场发布会上表示，萝卜快跑将成为全球首个，实现商业化盈利的自动驾驶出行服务平台。

有经济学家表示，鉴于近几年中国人口负增长，长远来看，推进无人化自动化可能对中国更有利。

曾有一些中国公司试图在美国测试无人驾驶技术，但据知情人士透露，白宫计划提议禁止搭载中国开发的软件系统的车辆在美国道路上行驶。

（据路透社）

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