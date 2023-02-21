 菲駐美大使：日、澳或加入南海聯合巡航 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

菲駐美大使：日、澳或加入南海聯合巡航

美菲兩國計劃將在南海舉行聯合巡航。27日，菲律賓駐美國大使向路透社表示，澳大利亞及日本也希望加入，目前正在與美國就此事進行協商。菲國前軍事高官形容，此舉將帶給菲律賓「對抗中國的替代夥伴」。

圖為菲律賓海警隊船隻，去年11月24日，一名菲律賓軍事指揮官報告，指中國海警隊在南海強行扣押了菲律賓海軍人員手中的中國火箭碎片，菲方要求中方做出解釋。

圖為菲律賓海警隊船隻，去年11月24日，一名菲律賓軍事指揮官報告，指中國海警隊在南海強行扣押了菲律賓海軍人員手中的中國火箭碎片，菲方要求中方做出解釋。

（德國之聲中文網）菲律賓計劃與美國在南海舉行聯合巡航，路透社週一（2月27日）報導，菲方正在與美方進行談判，希望將澳大利亞和日本納入巡邏成員行列，儘管此舉預料將激怒北京。

菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）告訴路透社：「相關會議已經確定，我們可能會讓日本和澳大利亞加入。」他表示，日澳兩國希望加入聯合巡邏，以確保行為準則和航行自由，但目前這仍然是「一個正在討論的想法」。

此前，澳大利亞和美國已經分別與菲律賓討論了聯合巡航的問題，因為他們擔心中國在南海的強硬態度，會影響區域安全及經貿發展

由於美國、日本和澳大利亞曾舉行三邊海軍演習，羅慕爾德茲認為，與這些國家的聯合巡航將「對菲律賓和整個地區有利」。

路透社指出，如果該聯合巡航計劃得以實現，將向中國發出一致的警戒訊息，而這也會是菲律賓首次加入中國南海的多邊海上巡邏，此舉可能會激怒聲稱此海域大部分為其領土的中國政府。

澳大利亞和日本外交部及美國和中國駐馬尼拉的大使館，至截稿前都沒有回應路透社的置評請求。

圖為美國部隊在菲律賓安吉利斯市的克拉克空軍基地，向一名菲律賓士兵介紹美國直升機的夜間飛行能力。

圖為美國部隊在菲律賓安吉利斯市的克拉克空軍基地，向一名菲律賓士兵介紹美國直升機的夜間飛行能力。

上週，澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）即表示，澳國希望擴大與菲律賓的雙邊防務關係，稱聯合巡航是「下一步」。

美國雜誌《外交家》23日也曾報導，美菲澳3國的資深國防官員透露，菲國正在與美、澳就未來在南海的聯合巡航一事進行談判。據悉，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）致電菲國防長加爾維茲，重申了華盛頓對馬尼拉的支持和承諾

同日，中國國防部發言人譚克非回應美菲重啟南海聯合巡邏事件，稱「美方才是加劇地區緊張局勢、干擾地區和平穩定的最危險因素和最大亂源。希望地區國家看清美方維護自身霸權的真實目的，以免被美方拖入集團對抗、零和博弈的歧途。」

菲：「對抗中國的替代夥伴」

從一系列的巡航會議及與美國的重新接觸，可看出菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）亟欲調整菲國與其歷史盟友的關係，擺脫前任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）對華盛頓的敵對態度。

自去年6月小馬科斯上任以來，菲律賓已經向中國提出了77項有關南海主權的投訴。本月稍早，在第二托馬斯淺灘附近，中國海警隊將軍事級別的激光瞄準菲律賓巡邏船，造成菲籍船員短暫失明，小馬科斯隨即召見了中國大使，對中國的「侵略性」海上行動表示關切。

1月4日，小馬科斯出訪中國，與中國國家主席習近平会面，尋求避開南海的領土爭端。

1月4日，小馬科斯出訪中國，與中國國家主席習近平会面，尋求避開南海的領土爭端。

「華盛頓對菲律賓在其領土權利方面採取更強硬的立場感到非常高興（extremely pleased）」，羅慕爾德茲補充說：「今天美國和菲律賓之間的關係絕對處於最佳狀態。」

路透社報導，小馬科斯27日將南中國海問題描述為「世界上最複雜的地緣政治局勢」。本月初，他根據2014年《加強防務合作協議》（EDCA），允許美國在菲律賓現有5個軍事基地的基礎上，再增加4個軍事基地，允許美軍在菲律賓國土上進行聯合訓練，預先部署裝備，並建造跑道、燃料庫和軍事住房等設施，但不允許長期住駐軍。

而針對此次4國聯合巡邏，菲律賓海軍前副司令裘德·王（Rommel Jude Ong）告訴路透社，「除了美國之外，它（巡邏）讓我們有了一個對抗中國的替代夥伴。」

同時，裘德·王也強調：「無論我們喜歡與否，我們都需要校准我們與美國的活動，以確保我們不會被捲入僅存在於美國和中國之間的問題。」

圖攝自去年10月20日，在有爭議的南海捕魚的菲律賓漁民。

圖攝自去年10月20日，在有爭議的南海捕魚的菲律賓漁民。

中菲南海爭議

每年，約有價值3.4萬億美元的商業活動經過南海，但部分東南亞國家指責中國，稱中方部署的海岸警衛隊和海上民兵欺負了他們的漁民、擾亂補給任務和能源勘探。

對此指控，北京則堅持自己是在保護領海，且中國在南海持續部屬數百艘船，以維護其主權主張。

2016年，菲律賓贏得的一個具有里程碑意義的南海仲裁案，日本、澳大利亞和美國是承認其主權的幾十個國家之一，該案件使得中國擴張領土的主張無效，並認定中國在南海的填海造陸「給環境造成了不可挽回的損失」，並要求中國停止在南海的活動。

北京不承認這一裁決，表示中國尊重航行自由，但反對破壞其國家主權的行動。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

This handout photo taken on February 6, 2023 and released by the Philippine Coast Guard on February 13 shows a Chinese Coast Guard vessel shining a military grade laser light at a Philippine Coast Guard boat nearly 20 kilometres (12 miles) from Second Thomas Shoal, in the Spratly Islands in the disputed South China Sea. - The Philippine Coast Guard on February 13 accused a Chinese vessel of shining a military-grade laser light at one of its boats in the disputed South China Sea, temporarily blinding members of the crew. (Photo by Handout / Philippine Coast Guard (PCG) / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / PHILIPPINE COAST GUARD - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

菲律賓、美國正討論在南海推動聯合海警巡邏 21.02.2023

有消息指出，菲律賓已經和美國達成在南海聯合海警巡邏的初步協議，這是否意味著菲律賓在中美關係上，已經選邊站了？

April 6, 2017 - *FILE PHOTO* - President Trump ordered a massive military strike on a Syrian air base in retaliation for a 'barbaric' chemical attack he blamed on Syria's President. Navy gun ships USS Porter and USS Ross targeted Shayrat Airfield in Syria, where planes that carried out the chemical attack where launched from. Pictured: Jun 15, 2000; USA; US Navy File Photo: Date unknown. The launch of a surface-to-surface Tomahawk cruise missile |

日本采购美国导弹 应对中朝挑战 27.02.2023

日本政府宣布将从美国采购400枚“战斧”巡航导弹的计划，增强军备以应对来自中国和朝鲜的威胁。目前，只有美国和英国拥有这种导弹。

28.11.2022+++ Australian Security Intelligence Organization director-general Mike Burgess points as he talks in Canberra, Australia, Monday, Nov. 28, 2022. Australia’s terrorism threat level has been downgraded from “probable to “possible” for the first time since 2014, the head of Australia’s main domestic spy agency said on Monday. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

澳大利亞情報單位：外國干涉和間諜史上最多 22.02.2023

澳大利亞情報機構負責人週二披露，除了軍方和政治人物外，包含媒體人、法官和社區領袖，都已經成為外國間諜吸收的目標。

广告

媒体看中国

中国被认为在俄乌议题上偏袒俄罗斯，至今中国拒绝将俄罗斯入侵乌克兰称为「战争」。图为普京（左）和习近平（右）

德语媒体：中国站在了侵略者一边

《世界报》指出，光是从标题就能看出来习近平根本不在乎乌克兰的和平，这份立场声明只是用来取悦普京的。 《南德意志报》提到，虽然十二点计划文件的内容非常模糊，但其中对美国和西方的批评尤其具体。