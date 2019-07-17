菲防长：言行一致的中国才值得信任

（德国之声中文网）菲律宾国防部长德尔芬 · 洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）说，中国常常向国际社会承诺，该国致力于以和平手段解决争端、化解紧张局势。这位国防部长对媒体表示："他们说希望保障南中国海的和平，但他们的所作所为却是另外一回事。除非中国能做到言行一致，否则中方的表态就值得怀疑。"

洛伦扎纳说："他们在那些岛礁大兴土木，就是明显在欺负周边国家。除非中国改变这种言行不一的做法，否则，菲律宾对中国的不信任感就会继续下去。"

周一晚间，中国驻菲律宾大使赵建华在马尼拉表示，中国加强军力的目的是为了捍卫国家和人民。在庆祝中国人民解放军建军92周年庆典活动上，赵建华说："无论中国多么强大，中国都不会追求霸权主义或划定势力范围。中国的军事战略坚持积极防御的原则，即防御、自卫以及后发制人。也就是说，中国绝不会放第一枪。"

赵建华还补充到，南中国海的和平与稳定符合中国的利益，因为中国粮食进出口的75%以及油气进口的80%要经过这一海域，"如果南中国海的航海自由遭到破坏或中断，那对中国来说，也将是一件非常糟糕的事情。"

2016年6月，位于海牙的国际仲裁庭裁定，中国以"九段线"对几乎整个南中国海提出主权要求的做法没有法律和历史的依据。中国方面对这一裁决不予认可。

今年六月，中菲两国渔船在争议海域发生相撞事件，中国船只对菲律宾船员见死不救的做法，引起菲律宾人的普遍愤怒。上周进行的一项民调显示，菲律宾人对中国的不信任感正在急剧上升。1200名受访者中，有74%认为，"不应过度"或"完全不应当"信任中国，这一比例比去年12月的60%有明显提升。

南中国海是国际海运的重要通道，同时要拥有丰富的水产和矿藏资源。中国宣称，拥有对几乎整个南中国海的主权，并在当地修筑人工岛礁，建设军事设施。

除菲律宾之外，越南、马来西亚、文莱和台湾也对南中国海部分地区提出主权索求。

越南渔业协会周二向中国提出正式抗议，宣称中国石油勘探船七月初进入南中国海越南专属经济区，并对正常作业的越南渔民进行骚扰。此前，越南官方也指责上述中国船只侵略了越南领海，要求这些船只立即离开。早在今年五月，越南的石油勘探船也曾进入存在主权争议的海域，导致中方的抗议。中越双方的相互指责已经造成了双边关系的紧张化。中越两国曾因领海纠纷分别于1974年和1988年发生过军事冲突。

周二在曼谷开幕的东盟外长系列会议上，一般认为，南中国海主权争议也将是各方关注的焦点之一。除东盟各国外，美国国务卿蓬佩奥、中国外长王毅以及俄罗斯外长拉夫罗夫也将前来曼谷与会。

美国多次明确反对中国在南中国海宣示主权的做法，并呼吁中国和东盟制定符合国际法的"行为准则"。7月20日，美国国务院就中越南海纠纷发表声明，要求中国停止"霸权行为"。

德新社援引专家的话报道说，本次东盟会议上，各国很难就南中国海问题达成任何共识，因为中国的盟友，如柬埔寨或老挝等国，会一如既往地行使否决权。