菲补给船送达仁爱礁 中方称作出人道主义举动

（德国之声中文网）在菲律宾海军的密切注视下，两艘海警船护送两艘补给船抵达斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）仁爱礁。有数名士兵驻守在那里一艘破旧的军舰上。

就在两周前，中国海警船阻止了一艘前往该处的菲律宾补给船卸货，并向菲补给船发射水炮。

菲方称成功执行使命

菲律宾的"西菲律宾海国家工作组"宣布："前往马德雷号（BRP Sierra Madre）的常规轮值供给使命今天成功执行。"该工作组指责中国海警以及"中国海上民兵"船只试图"封堵、骚扰核和拦截"供给使命。

该工作组称，菲律宾对西菲律宾海前哨据点的常规使命将继续定期进行。

中方称人道主义安排

中国海警局发言人称，8月22日，菲律宾2艘运补船和2艘海警船未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域。

中国海警局称，依法对菲船只进行严正警告、全程跟监、有效规制，同时针对菲未搭载用于大规模加固违规建材的实际，从人道主义出发，对菲方向"坐滩"军舰运送食品等必要生活物资作出了临时性特殊安排。

中国海警局称，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，坚决反对菲律宾有关方面借运补之机向非法"坐滩"军舰运送违规建材。

中国在南中国海及其岛礁部署数百艘船只巡逻。马尼拉称，中国海警和海军舰只经常阻拦或跟踪菲律宾船只。

菲律宾船只完成供给使命的当日，正值中国与东南亚国家联盟恢复有关南中国海行为准则的磋商之际。菲律宾外交部发言人表示："我们在就行为准则谈判，恰是因为我们希望避免上次在仁爱礁发生的事件。"

中菲均称拥有主权

美国的长期盟国菲律宾在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的九个岛礁拥有据点，其中包括仁爱礁。1999年，菲律宾海军故意在仁爱礁让一艘二战时期的战舰马德雷号搁浅，以遏制中国在该海域的存在。

驻扎在这艘锈蚀的战舰上的士兵需要定期获得补给物资。

仁爱礁距离菲律宾西部岛屿巴拉望岛约200公里，距离中国最近的整块陆地海南岛超过1000公里。

8月5日中国舰只向菲律宾补给船发射水炮事件，引发两国关系紧张。中国海警局当时称，中国海警船依法予以拦阻，并采取了警示性执法措施，在多次喊话警告无效的情况下，为避免直接拦阻出现碰撞，使用水炮实施警示，现场操作专业、克制，无可非议。

菲律宾坚称仁爱礁在其专属经济区内，因此运送补给物资以及修复马德雷号都是合法的。

菲律宾军方发言人表示，周二的补给使命"向全世界彰显菲律宾对该国海事范围内的这一岛礁伸张主权和管辖权的决心"。

8月5日中国海警船向菲律宾补给船发射水炮

（法新社、路透社）

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