菲美防长通话：盼联合军演，延续VFA？

（德国之声中文网）菲律宾国防部4月11日发布声明称，该国国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）与美国防长奥斯汀（Lloyd Austin III）通了电话，讨论了区域安全的最新发展。声明说，"双方都期待进行'肩并肩'(Balikatan)联合军事演习"。

在两位防长通话前，菲美两国的外长也刚刚通过电话，表示对中国在南海牛轭礁附近停留的大量船只感到担忧。

数日以来，多艘中国船只聚集在南海的牛轭礁水域。马尼拉称这是由海上民兵所驾驶。中国方面则强调没有所谓的"中国海上民兵船"，这些都是普通的渔船在避风。

牛轭礁位于南沙群岛九章群礁东北端，多年来由中国实际控制。这座只有在低潮时能露出水面的礁盘距离菲律宾巴拉望岛大约170海里。马尼拉强调牛轭礁处于其200海里专属经济区内，抗议中国船只在此聚集，并反复要求这些船只离开。

除了南中国海问题上，洛伦扎纳也在新冠疫苗供应上寻求奥斯汀的协助，希望菲律宾能尽快拿到订购的美国药企莫德纳（Moderna）研发的疫苗。声明指出，奥斯汀表示会关注这一问题并提醒相关部门。

延续《来访部队协议》？

在电话会议中，奥斯汀重申了两国之间《来访部队协议》（VFA）的重要性，而洛伦扎纳承诺会与总统杜特尔特讨论此事。

菲律宾与美国之间的《来访部队协议》于1999年5月生效。其中重申两国在1951年签定的共同防御条约（MDT）中承担的义务，并同意美国军队不定期造访菲律宾等内容。

杜特尔特今年2月曾表示，他尚未就该协议做出决定。这位菲律宾总统在2020年2月曾宣布会终止《来访部队协议》，据称导火索是美国拒绝给菲律宾前警察总长发放签证。不过，后来终止协议的决定又被搁置。

此外，杜特尔特明确表示，如果美国想维持《来访部队协议》，需要支付更多费用。

自2016年杜特尔特上台以来，菲律宾与美国之间的盟友关系出现裂痕。杜特尔特多次谴责美国的外交政策，同时向中国示好。

王凡/文山（路透社）

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