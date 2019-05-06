 菲美日印联合舰队穿越南中国海 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2019

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时政风云

菲美日印联合舰队穿越南中国海

菲律宾官方称，“重点不是批评某个国家，而是与其他海军的合作”；同时指出，这次航行也是在南中国海“安全航行自由”的一部分。

USA Kriegsschiff USS William P. Lawrence im Südchinesischen Meer (picture-alliance/dpa/US Navy/E. L. M. Senn)

美国海军驱逐舰劳伦斯号

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（德国之声中文网）菲律宾官方周四（5月9日）宣布，作为年度军事演习的一部分，来自菲律宾、美国、日本和印度的六艘舰船联合穿越了具有争议的南中国海。

菲律宾海军发言人乔纳森•扎塔（Jonathan Zata）上尉说，为期一周的航行穿越的是南中国海国际水域，而并非经过任何有争议的领水。

他说："我们的重点不是批评某个国家，而是与其他海军的合作。"

据路透社报道，此次军事演习已于周三结束。

参加联合航行的舰船有菲律宾海军巡逻舰博尼法西奥号（BRP Andres Bonifacio）、日本出云号直升机护卫舰（JS Izumo）和村雨号驱逐舰（JS Murasame）、印度加尔各答号驱逐舰（INS Kolkata）和补给舰沙克蒂号（INS Shakti）和美国海军驱逐舰劳伦斯号（USS William P. Lawrence）。

 "联合航行显示了菲律宾海军积极参与加强与盟国和合作伙伴在亚太地区的关系。"率领菲律宾团队参加此次海上军演的罗伊文森特立尼达（Roy Vincent Trinidad）上尉说，"这给了我们更多向同道海军学习的机会。"

特立尼达说，这次航行也是在南中国海"安全航行自由"的一部分。

联合舰队还进行了一系列涉海上军事演习，包括应对不同类型的情景或威胁和航行期间的通信活动及社交互动。

 

张平/苗子（德新社、路透社）

 

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