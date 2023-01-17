 菲總統：南中國海爭議令人「夜不能寐」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2023

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菲總統：南中國海爭議令人「夜不能寐」

菲律賓總統馬科斯18日在世界經濟論壇 (WEF) 上表示，南中國海日益緊張的局勢正在損害貿易、令他十分緊張。

中菲兩國在海域主權上多有爭議（資料畫面）

中菲兩國在海域主權上多有爭議（資料畫面）

（德國之聲中文網）菲律賓總統馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）週三（1月18日）在世界經濟論壇 (WEF) 上表示，他的國家將逆風抵禦全球經濟衰退，但南中國海日益緊張的局勢正在損害貿易。

本週於瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇，話題主要圍繞生活成本大幅提高及能源危機所造成的全球經濟衰退。馬科斯發表談話時，對菲律賓的經濟前景抱持樂觀態度，提到，每次中國或美國軍艦穿越南中國海域、緊張局勢升級時，他的國家都作為「旁觀者」在一旁觀察：「一旦出了狀況，我們就會受苦。」

中國和菲律賓在南中國海問題上存在分歧，北京聲稱擁有整片海域大半的主權，但國際法院日前裁定其主張並無法律依據。

此外，台灣和菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊等東盟成員國，也對此區部分海域的主權提出了重疊的主張。早前有報導稱，中國在南沙群島中幾處無人區開始填海造陸後，馬尼拉上個月更命令其軍隊加強在此區的巡邏。

馬科斯表示此區不斷變化的事態「讓人夜不能寐、日不安枕，大部分時間都讓人輾轉反側」，「你得關注它，以確保你至少對當前的情況有所掌握，才能即時做出反應。」

菲律賓總統馬科斯（右）1月3日至5日對中國進行國事訪問

菲律賓總統馬科斯（右）1月3日至5日對中國進行國事訪問

他補充，本月稍早訪問北京期間，他已與中國國家主席習近平就這個問進行了討論：「我們與中國之間，沒有主張相互衝突的問題。我們的問題是，中國宣稱擁有我們的領土，這......就是我們（指菲律賓）切入這個問題的角度。」

對此，他並表示，菲律賓的政策是「對和平的承諾」，早前訪中期間，中國和菲律賓已誓言藉由「友好協商」的方式，解決海域爭端。

目前，中方對馬科斯的發言並未做出任何回應。

中菲海域爭端

據法新社報導，北京宣稱擁有南中國海的幾乎全部水道，每年有數十億美元的貿易行經此處，更在南沙群島佔領了至少7座島嶼、島礁，並在該區建造簡易機場、港口和雷達。2012年，聯合國支持的法庭亦曾裁定北京對南中國海的主權主張毫無根據，但菲律賓指出，長年以來，中國海岸警衛隊和船隻仍經常在此騷擾他國漁船等船隻，兩國在此區也多有衝突。

去年11月，北京曾「強行」扣押菲律賓海軍船隻打撈上來的中國火箭整流罩碎片，中國駐馬尼拉大使館否認中方在此過程中動用武力，宣稱火箭碎片是在「友好協商」後歸還中方的。

去年12月，彭博社援引美國官員提出的衛星圖片報導，主權多有爭議的南沙群島周圍出現了新的人工島，近年更有一艘載著液壓挖掘機的中國船隻被目擊在此區作業。菲律賓外交部對此表示嚴重關切，認為中國這種行為違反了《南海克制行為宣言》及國際法庭裁決，已要求其他機構對此進行調查。

此前一週，亦有大批中國船隻出現在此區的兩座島礁附近，菲律賓國防部表示，這些船隻入侵了菲律賓的領土，對此「非常關切」。

對此，菲律賓代理國防部長福斯蒂諾（Jose Faustino）表示，馬科斯總統的指令很明確，那就是「我們不會放棄菲律賓的任何一寸領土」。

法新社報導，馬科斯在對中議題上，一改菲律賓前任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）不願意批評北京的立場，顯得十分強硬

對此，時任中國外交部發言人毛寧回應，不對南海島礁採取行動，是中國和東盟國家通過各自的行動和聲明達成的莊嚴共識。她還補充，中菲關係發展良好，「雙方將繼續通過友好協商以適當方式，處理海洋問題」。

當時，美國國務院發言人就這兩起事件對菲律賓表示了支持、呼籲中國「尊重國際法」，遭中國駐馬尼拉大使館指責利用爭端「挑事」。

（法新社、路透社、彭博社）

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