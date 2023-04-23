 菲海警船巡南海遭擋道 險與中國海警船相撞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2023

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时政风云

菲海警船巡南海遭擋道 險與中國海警船相撞

菲律賓海岸警衛隊23日在南海與一艘中國海警船對峙、甚至險些相撞，為中菲海上交手的一系列緊張事件，再添一筆。

菲律賓海巡船日前險些與兩倍大的中國海巡船相撞

菲律賓海巡船日前險些與兩倍大的中國海巡船相撞

（德國之聲中文網）法新社及美聯社週四（4月27日）報導，菲國海警隊邀請了數家媒體記者登船，與他們一同參與長達1670公里、為期6天的海上巡航任務，揭露中國在南海日益霸道、踰矩的行為

在4月18日至24日的航程中，菲國巡邏艇「馬拉帕斯加號」（BRP Malapascua）和「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo）被中國海軍船艦和海警船尾隨，並數度被命令離開該海域。

23日，載有記者的菲國海巡船「馬拉帕斯加號」航行至南沙群島仁愛礁（西方称“第二托马斯浅滩”）附近時，一艘比它大上2倍多的中國海警船艦駛進了它的航道，兩船距離一度不到45公尺，還有另一艘中國海警船在附近。

馬拉帕斯加號指揮官葉南德茲（Rodel Hernandez）告訴法新社：「若非我立刻迴轉後熄火，我們的船頭就會撞上。」

中菲兩國的海巡船險些相撞，兩船大小懸殊

中菲兩國的海巡船險些相撞，兩船大小懸殊

據報導，菲國海巡隊「馬拉帕斯加號」和「馬拉布里戈號」在駛入仁愛礁淺灘實地勘查前，曾廣播示警、要求中國船隻遠離航道，中國海警反稱菲方在中國「無可爭辯」的領海內非法航行，要求菲方離開。

葉南德茲表示，他和其他菲律賓海巡隊船隻常在仁愛礁附近被中國船隻阻撓，但23日的事件是兩國船隻「最接近」相撞的一次。他更以聖經典故「大衛與歌利亞」（David and Goliath），比喻此事件中，兩國巡邏船隻的大小懸殊。

美聯社補充，在海警隊巡航期間，菲方在其專屬經濟區（EEZ）內發現了100多艘中國船隻，據稱是中國海上民兵船、解放軍海軍護衛艦，以及中國海岸警衛隊船隻。

此事件發生時，中國外交部長秦剛在馬尼拉會見過菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）。

北京：菲律宾方面“有预谋的挑衅”

据法新社报道，北京周五（4月28日）回应，中方海警船与载有记者的菲律宾巡逻船在南海险些发生碰撞，是菲律宾方面“有预谋的挑衅行为”造成的。

中国外交部发言人毛宁在4月28日表示，菲方船只带着记者“闯入仁爱礁海域”是为了“借机炒作”

中国外交部发言人毛宁在4月28日表示，菲方船只带着记者“闯入仁爱礁海域”是为了“借机炒作”

中国外交部发言人毛宁在当天的例行记者会上表示，菲律宾船只未经中国允许就闯入该区域。她说，“中国海警船依法维护了中国的领土主权和海洋秩序，同时及时采取措施，避免了菲律宾船只的危险接近，避免了碰撞”。这位发言人也称，菲律宾船只带着记者“闯入仁爱礁海域是有预谋的挑衅行为”，是为了“借机炒作”。

中國國防部：美菲軍事合作推高緊張局勢

為應對台海戰爭爆發的潛在可能，美國近期擴大與菲律賓軍事合作

4月初，菲律賓新增了4座軍事基地開放美軍進駐，其中一處與台灣僅距400公里；其後，美菲展開了有史以來規模最大的聯合軍演，以提升菲律賓北部的防禦能力。4月中，兩國在華盛頓舉行了國防及外交部長「2+2」對話，同意提升共同防禦能力及軍事合作現代化，並在未來5到10年內，完成美國對菲律賓安全援助的規劃。

美國正與菲律賓進行史上規模最大的聯合軍演

美國正與菲律賓進行史上規模最大的聯合軍演

對此，中國國防部發言人譚克非27日表示，美方持續在南海強化軍事部署，是「刻意推高地區緊張局勢」，中方已多次表達嚴正關切；而中國在南海諸島及其附近海域進行基礎設施、部署防禦力量，是對其主權領地正當合法的處置，其他國家無權置喙。

（法新社、美聯社、路透社、中國國防部）

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  • 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

    美国扩大在亚太地区的军事部署

    美军可进入更多菲律宾军事基地

    美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

  • 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

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    美防长：加强联盟以应对中国非法主张

    在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

  • 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

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    增加朝鲜半岛部署的军事设备

    美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

  • 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

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    调整美军在冲绳岛驻军

    2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

  • 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

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    重开驻所罗门群岛大使馆

    美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

  • 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。

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    向台湾出售武器

    美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。


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