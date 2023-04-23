菲海警船巡南海遭擋道 險與中國海警船相撞

（德國之聲中文網）法新社及美聯社週四（4月27日）報導，菲國海警隊邀請了數家媒體記者登船，與他們一同參與長達1670公里、為期6天的海上巡航任務，揭露中國在南海日益霸道、踰矩的行為。

在4月18日至24日的航程中，菲國巡邏艇「馬拉帕斯加號」（BRP Malapascua）和「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo）被中國海軍船艦和海警船尾隨，並數度被命令離開該海域。

23日，載有記者的菲國海巡船「馬拉帕斯加號」航行至南沙群島仁愛礁（西方称“第二托马斯浅滩”）附近時，一艘比它大上2倍多的中國海警船艦駛進了它的航道，兩船距離一度不到45公尺，還有另一艘中國海警船在附近。

馬拉帕斯加號指揮官葉南德茲（Rodel Hernandez）告訴法新社：「若非我立刻迴轉後熄火，我們的船頭就會撞上。」

據報導，菲國海巡隊「馬拉帕斯加號」和「馬拉布里戈號」在駛入仁愛礁淺灘實地勘查前，曾廣播示警、要求中國船隻遠離航道，中國海警反稱菲方在中國「無可爭辯」的領海內非法航行，要求菲方離開。

葉南德茲表示，他和其他菲律賓海巡隊船隻常在仁愛礁附近被中國船隻阻撓，但23日的事件是兩國船隻「最接近」相撞的一次。他更以聖經典故「大衛與歌利亞」（David and Goliath），比喻此事件中，兩國巡邏船隻的大小懸殊。

美聯社補充，在海警隊巡航期間，菲方在其專屬經濟區（EEZ）內發現了100多艘中國船隻，據稱是中國海上民兵船、解放軍海軍護衛艦，以及中國海岸警衛隊船隻。

此事件發生時，中國外交部長秦剛在馬尼拉會見過菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）。

北京：菲律宾方面“ 有预谋的挑衅”

据法新社报道，北京周五（4月28日）回应，中方海警船与载有记者的菲律宾巡逻船在南海险些发生碰撞，是菲律宾方面“有预谋的挑衅行为”造成的。

中国外交部发言人毛宁在当天的例行记者会上表示，菲律宾船只未经中国允许就闯入该区域。她说，“中国海警船依法维护了中国的领土主权和海洋秩序，同时及时采取措施，避免了菲律宾船只的危险接近，避免了碰撞”。这位发言人也称，菲律宾船只带着记者“闯入仁爱礁海域是有预谋的挑衅行为”，是为了“借机炒作”。

中國國防部：美菲軍事合作推高緊張局勢

為應對台海戰爭爆發的潛在可能，美國近期擴大與菲律賓軍事合作。

4月初，菲律賓新增了4座軍事基地開放美軍進駐，其中一處與台灣僅距400公里；其後，美菲展開了有史以來規模最大的聯合軍演，以提升菲律賓北部的防禦能力。4月中，兩國在華盛頓舉行了國防及外交部長「2+2」對話，同意提升共同防禦能力及軍事合作現代化，並在未來5到10年內，完成美國對菲律賓安全援助的規劃。

美國正與菲律賓進行史上規模最大的聯合軍演

對此，中國國防部發言人譚克非27日表示，美方持續在南海強化軍事部署，是「刻意推高地區緊張局勢」，中方已多次表達嚴正關切；而中國在南海諸島及其附近海域進行基礎設施、部署防禦力量，是對其主權領地正當合法的處置，其他國家無權置喙。

（法新社、美聯社、路透社、中國國防部）

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